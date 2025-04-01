'Kuzey'in oğlu'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı - Son Dakika
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'Kuzey'in oğlu'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı

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Sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak, Levent Hayrettin Paşa Camii'nde son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenazede gözyaşları sel olurken Selma Konak'ın eşinin tabutuna sarılıp, "Volkan nasıl yaptın bana bunu" diyerek feryat ettiği anlar yürekleri yaktı.

01.04.2025 12:32
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Karadeniz müziğinin usta isimlerinden, "Kuzey'in oğlu" olarak tanınan sanatçı Volkan Konak, KKTC'de verdiği konser esnasında sahnede kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. KKTC polisi olaya ilişkin detaylı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Otopsi işlemleri tamamlanan Volkan Konak Levent Hayretti Paşa Camii'nde son yolculuğuna uğurlanıyor.

'Kuzey'in oğlu'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı

EŞİNİN FERYADI YÜREKLERİ YAKTI

Volkan Konak'ın 35 yıllık eşi Selma Konak'ın eşinin taburuna sarılarak feryat ettiği anlar yürekleri yaktı. Selma Konak gözyaşları içinde, "Volkan nasıl yaptın bana bunu" diyerek ağladı. Sanatçının küçük kızı Derin de törende gözyaşlarına boğuldu.

'Kuzey'in oğlu'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı

KIZI BAYGINLIK GEÇİRDİ

Konak'ın büyük kızı Şimal Konak, babasının tabutunun camiye getirildiği anlarda baygınlık geçirdi. Törende Konak'ın kayınvalidesi ile kayınpederinin gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

'Kuzey'in oğlu'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Cenaze törenine katılan oyuncu Perihan Savaş gözyaşları içinde, "Zaten bayramımız zehir olmuştu. Bir de üstüne Volkan'ı kaybettik. Çok üzgünüm. Çok iyi bir dostum, çok iyi bir arkadaşım. Toprağım, hemşehrim. Gerçekten çok üzgünüm çocuklar" diye konuştu.

İMAMOĞLU ÇELENK GÖNDERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Erkem İmamoğlu, cenaze törenine çelenk gönderdi. İmamoğlu dün Konak'ın vefatına ilişkin yaptığı paylaşımında, "Bu acı haberi cezaevinde almak daha da üzüntü verici. Sen hep dik durdun, sözünü sakınmadın, sesini hiç kısmadın. Dostum Volkan Konak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum, kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Güle güle can dostum..." ifadelerini kullanmıştı.

'Kuzey'in oğlu'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı

MEMLEKETİNDE DEFNEDİLECEK

Volkan Konak'ın cenazesi Levent Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Trabzon Maçka'da defnedilecek.

\'Kuzey\'in oğlu\'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı

Ekrem İmamoğlu, Perihan Savaş, Kültür Sanat, Volkan Konak, Kalp Krizi, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Kuzey'in oğlu'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Yunus:
    mekanın cennet olsun. toprak seni incitmesin 40 9 Yanıtla
  • ercan Aktan:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun büyük usta seni unutmayacağız 28 7 Yanıtla
  • Metin17:
    Allah rahmet eylesin çok güzel insandı. Devri daim olsun. 25 7 Yanıtla
  • Süleyman Aktürk:
    Dine karşiydi devlete kurumlara karşiydı azabin bol olsun 7 21 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    Her fani gibi topragini buldu.Dunya derdi,sevinci ile gelip gecti kendisi icin.. Allah rahmet etsin. 16 4 Yanıtla
  • Nacisule1:
    yattığın yer incitmesin kuzeyin oğlu seni hiç unutmayacağız ?????? 12 3 Yanıtla
  • atakan şimşek:
    beni yakın demedi mi niye gömüyorsunuz inancı da yok camiye neden götürdünüz 3 4 Yanıtla
  • 7zxs4mm228:
    Vasiyetine uyulmamış. Merhum cesedinin yakılıp küllerinin Karadeniz’e serpilmesini istemişti. Laikler yine ölüye saygı gösterip vasiyete uymayarak cenazeyi kendi iradesi dışında defnediyorlr. Toprağı bol olsun 2 1 Yanıtla
  • Özkan Özkeskin:
    Dine karşı son derece kırıcı bir insandı. Seni Rabbım koyacağı yeri bilir. 1 0 Yanıtla
  • bayram koçak:
    allah rahmet eylesın sevenlerının başı sağolsun mekanı cennet osun 1 0 Yanıtla
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