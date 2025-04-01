\'Kuzey\'in oğlu\'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı

Karadeniz müziğinin usta isimlerinden, "Kuzey'in oğlu" olarak tanınan sanatçı Volkan Konak, KKTC'de verdiği konser esnasında sahnede kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. KKTC polisi olaya ilişkin detaylı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Otopsi işlemleri tamamlanan Volkan Konak Levent Hayretti Paşa Camii'nde son yolculuğuna uğurlanıyor.

EŞİNİN FERYADI YÜREKLERİ YAKTI

Volkan Konak'ın 35 yıllık eşi Selma Konak'ın eşinin taburuna sarılarak feryat ettiği anlar yürekleri yaktı. Selma Konak gözyaşları içinde, "Volkan nasıl yaptın bana bunu" diyerek ağladı. Sanatçının küçük kızı Derin de törende gözyaşlarına boğuldu.

KIZI BAYGINLIK GEÇİRDİ

Konak'ın büyük kızı Şimal Konak, babasının tabutunun camiye getirildiği anlarda baygınlık geçirdi. Törende Konak'ın kayınvalidesi ile kayınpederinin gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Cenaze törenine katılan oyuncu Perihan Savaş gözyaşları içinde, "Zaten bayramımız zehir olmuştu. Bir de üstüne Volkan'ı kaybettik. Çok üzgünüm. Çok iyi bir dostum, çok iyi bir arkadaşım. Toprağım, hemşehrim. Gerçekten çok üzgünüm çocuklar" diye konuştu.

İMAMOĞLU ÇELENK GÖNDERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Erkem İmamoğlu, cenaze törenine çelenk gönderdi. İmamoğlu dün Konak'ın vefatına ilişkin yaptığı paylaşımında, "Bu acı haberi cezaevinde almak daha da üzüntü verici. Sen hep dik durdun, sözünü sakınmadın, sesini hiç kısmadın. Dostum Volkan Konak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum, kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Güle güle can dostum..." ifadelerini kullanmıştı.

MEMLEKETİNDE DEFNEDİLECEK

Volkan Konak'ın cenazesi Levent Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Trabzon Maçka'da defnedilecek.