MSB kaynakları: "(Eurofighter tedariki) Teklif bakanlığımıza ulaşmış olup, teklifi inceleme süreci devam etmektedir"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Eurofighter tedariğine ilişkin, "Teklif bakanlığımıza ulaşmış olup, teklifi inceleme süreci devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı. Terörle mücadelenin kesintisiz bir şekilde sürdürüleceğine vurgu yapan Tuğamiral Aktürk, "Terörle mücadele operasyonları kapsamında son bir haftada 24 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar Suriye'nin kuzeyinde 296, Irak'ın kuzeyinde ise 206 olmak üzere toplam 502 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Hudut hattında 5'i terörist 107 kişi yakalandı

Hudut hattının yoğun ve etkin tedbirlerle korunmaya devam edeceğini aktaran Tuğamiral Aktürk, "Son bir hafta içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve 5'i terör örgütü mensubu olduğu belirlenen 107 şahıs yakalanmış; 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızda yakalananların sayısı bin 16 olmuştur. Son bir haftada engellenen bin 514 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken engellenen kişi sayısı da 14 bin 48'e ulaşmıştır" şeklinde konuştu.

"Filistin halkının kendi topraklarında yaşamaları adına uluslararası çabaların artırılması gerekmektedir"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uluslararası platformlarda üstlendiği sorumluluklar ile ikili ilişkiler çerçevesinde küresel güvenlik mimarisine güçlü katkılarda bulunmaya devam ettiğini hatırlatan Tuğamiral Aktürk, "Kahire'de Gazze'nin yeniden imarına yönelik alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkesin devam etmesi, insani yardımların sağlanması, İsrail'in Gazze ile Batı Şeria'da saldırılarına son vermesi ve Filistin halkının kendi topraklarında yaşamaları adına uluslararası çabaların artırılması gerekmektedir" açıklamasında bulundu.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a giden ve Savunma Bakanı ile bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in programına ilişkin konuşan Tuğamiral Aktürk, "Bakan Güler, bugün resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Birleşik Krallık Savunma Bakanı ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alınacağı bir görüşme gerçekleştirecek, müteakiben Atatürk'ün Kara Harp Okuluna girişinin 126'ncı yıl dönümü vesilesiyle Kara Harp Okulundaki törene katılacaktır. Bakanımız, yarın da Şehitler Günü münasebetiyle Bakanlığımızda düzenlenecek törene iştirak edecek, ardından kahraman gazilerimiz ile şehit ve gazilerimizin kıymetli aileleriyle iftar yemeğinde bir araya gelecektir" şeklinde konuştu.

Tuğamiral Aktürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hava Kuvvetleri Komutanımız, ABD Hava Kuvvetleri Komutanı'nın resmi davetlisi olarak 10-16 Mart tarihleri arasında ABD'ye ziyaret gerçekleştirmektedir. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri ve havacılık tanıtım faaliyetleri kapsamında 16 Mart'ta Mustafakemalpaşa/ Bursa'da Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşu, 19 Mart'ta Bolu ve Düzce'de SOLOTÜRK tarafından selamlama geçişi icra edilecektir."

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle her geçen gün daha da arttığına dikkati çeken Tuğamiral Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda BOYGA Döner Kanatlı İHA'nın muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır. Ayrıca Roketsan tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen kapsüllü ATMACA güdümlü mermisinin ilk fiili atışı, 12 Mart'ta Mersin'de TCG Preveze denizaltımızdan başarıyla gerçekleştirilmiştir" dedi.

Yeni Suriye yönetimi ve terör örgütü SDG arasındaki anlaşma

Bakanlık kaynakları, yeni Suriye yönetimi ile terör örgütü SDG arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin sorular üzerine şu değerlendirmeleri yaptı:

"Sağlanan anlaşmanın nasıl uygulanacağına, bunun sahaya yansımalarına bakacağız. Olumlu veya olumsuz sonuçlarını, net çıktılarını yakından takip edeceğiz. Türkiye olarak terörle mücadelede kararlılığımız sürmekte; Suriye'de terörist faaliyetlerin sona erdirilmesi, teröristlerin silah bırakması ve yabancı teröristlerin Suriye dışına çıkarılması yönündeki beklentilerimizde ve Suriye'nin toprak ve siyasi bütünlüğünün sağlanmasına yönelik kararlılığımızda bir değişiklik söz konusu değildir. Ayrıca Suriye'de göreve başlayan askeri ataşemiz bugün Suriye Savunma Bakanı tarafından kabul edilecek. Size daha önce de ifade ettiğimiz gibi önümüzdeki günlerde Bakanlığımızdan bir askeri heyet Suriye'yi ziyaret edecek."

Avrupa güvenlik mimarisi ve Genelkurmay Başkanı'nın Paris ziyareti

Bakanlık kaynakları, Avrupa güvenlik mimarisi ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın Paris ziyaretine ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

"NATO ve AGİT üyesi, AB'nin ise aday ülkesi olarak Türkiye, gelişen savunma sanayisi, bölgesel krizlerin çözülmesinde üstlendiği önemli roller ve güçlü ordusuyla Avrupa güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Son dönemde yaşanan gelişmeler ülkemizin Avrupa güvenliğinin sağlanmasındaki önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Birleşik Krallık Savunma Bakanı'nın bugün Bakanlığımıza yapacağı ziyarette de Ukrayna ve Avrupa güvenliği başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayiinde işbirliği konuları ele alınacaktır. Ayrıca 10-11 Mart 2025 tarihleri arasında Paris'te icra edilen Savunma ve Güvenlik Forumu'nun Genelkurmay Başkanları Toplantısı bölümüne Sayın Genelkurmay Başkanımız iştirak etmiştir. Toplantıda güncel gelişmeler ışığında mevcut güvenlik mimarisine yönelik ortak yaklaşımlar ve yapıcı çözümler ele alınmıştır. Ayrıca Türkiye konuyla ilgili ikili temaslarını da sürdürmektedir. Avrupa güvenlik mimarisinde önemli bir yere sahip olan ülkemiz, bu konuda üzerine düşeni yapmaya hazırdır."

Milli Savunma Bakanı Güler'in Suudi Arabistan ziyareti

Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 11-12 Mart tarihlerinde Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarete ilişkin sorular üzerine "Sayın Bakanımızın ziyaretinde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alınmıştır. Ayrıca önümüzdeki dönemde savunma sanayiinde yapılacak işbirliği konularında da karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur. Suudi Arabistan ile ilişkimiz her geçen gün daha da iyiye gitmektedir. Son ziyaret de bizim açımızdan verimli ve gayet olumlu bir ziyaret olmuştur" cevabını verdi.

Eurofighter tedariğinde son durum

Bakanlık kaynakları, Eurofighter tedariğine ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

"Hava Kuvvetlerimizin harekat ihtiyacının karşılanmasına yönelik 40 adet Eurofighter Typhoon uçağının tedarik edilmesi kapsamında hazırlanan İhtiyaç Tanım Dokümanı'nın Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve ilgili firmaya gönderildiğini, teklif beklendiğini daha önce açıklamıştık. Beklenen teklif bakanlığımıza ulaşmış olup, teklifi inceleme süreci devam etmektedir." - ANKARA