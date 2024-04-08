Niğde\'de patates deposu çöktü: 2 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı

Niğde'de yeni yapılan patates deposunun çökmesi sonucu meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybederken; 3'ü ağır 4 işçi yaralandı. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
Acı olay Merkeze bağlı Çarıklı köyünde meydana geldi. Yapımına devam edilen patates deposu, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Geniş bir alanda meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybederken 3'ü ağır 4 işçi de yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD, itfaiye, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, toprak altından çıkarılan yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Nevşehir'in farklı bölgelerinde bulunan binlerce yer altı deposu, Türkiye'nin patates ihtiyacının büyük bir kısmını karşılıyor. Farklı yörelerden hasat edilen milyonlarca ton patates, bölgeye özgü tüf kayaların oyulması suretiyle oluşturulan bu doğal depolarda saklanıyor. Bu depolar, hiçbir enerji maliyeti olmaksızın, nem ve ısı koşulları sayesinde patatesin bozulmadan saklanmasını sağlıyor.
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadın evinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 41 yaşındaki Selda D.'nin cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından kesin ölüm sebebi belirlenecek şekilde Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Sincan'da meydana gelen kazada, karşı yönden gelen iki aracın çarpışması sonucu toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere nakledildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Niğde'de yapımına devam edilen patates deposunun çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybederken, 4 işçi de yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.
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