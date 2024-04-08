Niğde'de patates deposu çöktü: 2 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı - Son Dakika
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Niğde'de patates deposu çöktü: 2 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı

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Niğde'de yeni yapılan patates deposunun çökmesi sonucu meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybederken; 3'ü ağır 4 işçi yaralandı. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

08.04.2024 15:39
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Niğde'de yeni yapılan patates deposunun çökmesi sonucu meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybederken; 3'ü ağır 4 işçi yaralandı. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

DEPONUN YAPIMINA DEVAM EDİLİYORDU

Acı olay Merkeze bağlı Çarıklı köyünde meydana geldi. Yapımına devam edilen patates deposu, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Geniş bir alanda meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybederken 3'ü ağır 4 işçi de yaralandı.

Niğde'de patates deposu çöktü! 2 işçi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 4 yaralı

YARALILAR TOPRAK ALTINDAN ÇIKARILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD, itfaiye, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, toprak altından çıkarılan yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Niğde'de patates deposu çöktü! 2 işçi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 4 yaralı

PATATES DEPOSU NEDİR?

Nevşehir'in farklı bölgelerinde bulunan binlerce yer altı deposu, Türkiye'nin patates ihtiyacının büyük bir kısmını karşılıyor. Farklı yörelerden hasat edilen milyonlarca ton patates, bölgeye özgü tüf kayaların oyulması suretiyle oluşturulan bu doğal depolarda saklanıyor. Bu depolar, hiçbir enerji maliyeti olmaksızın, nem ve ısı koşulları sayesinde patatesin bozulmadan saklanmasını sağlıyor.

Niğde'de patates deposu çöktü! 2 işçi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 4 yaralı
Niğde'de patates deposu çöktü! 2 işçi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 4 yaralı
Niğde'de patates deposu çöktü! 2 işçi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 4 yaralı
Niğde\'de patates deposu çöktü: 2 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de patates deposu çöktü: 2 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de patates deposu çöktü: 2 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı - Son Dakika
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