Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu görevinden istifa etti - Son Dakika
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Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu görevinden istifa etti

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Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı küflü çikolata fotoğraflarına verdiği skandal yanıt ve ardından yaptığı yeni açıklamalarla gündeme oturan Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu görevinden istifa etti. Instagram hesabından yaptığı açıklamayla kararını duyuran Tunaoğlu'nun şirketi tarafından üretilen çikolatalar 2 süper market zincirinin raflarından kaldırılmıştı.

22.04.2024 13:39  Güncelleme: 13:43
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İş dünyasının bir araya geldiği sosyal medya platformunda bir kullanıcı tarafından paylaşılan küflü çikolata fotoğraflarına verdiği skandal yanıtla eleştirilerin hedefi olan Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu görevinden istifa etti.

KÜFLÜ ÇİKOLATA FOTOĞRAFLARI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Marketten aldığı çikolatanın beyazlaştığını ve küflendiğini fark eden bir kullanıcı söz konusu ürünün fotoğraflarını da hesabından paylaştı. "Kahve eşlikçilerime bakın, küflenmiş çikolataya ilk defa şahit oluyorum. Üstelik son tüketim tarihine daha var" ifadelerini kullanan kullanıcı paylaşımına "Muhtemelen tedarik zinciri sürecinde muhafaza koşullarında bir problem var" diye devam etti.

Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu özür dileyerek görevinden istifa etti

ŞİRKET CEO'SUNDAN SKANDAL YANIT

Satın aldığı çikolata markası Patiswiss'in CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu nu etiketleyen kullanıcı hiç beklemediği bir yanıtla karşılaştı. Tunaoğlu, "Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim. Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın. Bir de linkedinde paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı. Haklısın prim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin.

"BÖYLE BİR DURUM OLSA SÖYLER TELAFİSİNİ İSTERSİN"

Baksana aşağıya "çöp" falan yazanlara. Bizim avukatların marka Karalama, Marka değeri düşürme vs'den isteyeceğinden herkes habersiz. Ayrıca! Bize böyle bir durum olsa söyler telafisini istersin. Karşında senin dev Migros ve biz varız. Herkes ürünün öyle arkasındaki. Haydi size kolay gelsin. Avukatlarımız iletişime geçecektir sizinle ama ben kendi işimi kendim çözmeyi severim."

Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu özür dileyerek görevinden istifa etti

TEPKİLER SONRASI PAYLAŞIMINI SİLDİ

Bu mesaja sosyal medyadan art arda tepkiler gelince Tunaoğlu, bu mesajı sildi. Instagram hesabından yeni paylaşımlar yapan Tunaoğlu şu ifadeleri kullandı; "Ah ülkemin güzel insanları... Ah güzel rakiplerim ki bizi rakip görenlere göre baya küçüğüz. Neyse. Sadece imla kurallarıma takıldınız. Özür dilerim herkesten imla kurallara uyumun yazılarımda hız kaynaklı eksik kalmış. Sosyal medya uzmanlarıma bırakmayacak kadar tez canlılığımın da etkisi var tabii. Kabul edelim şimdi işi bilene bırakmak lazım. Ben bu kadar önemli değilim ya da güzel dilimizi sosyal medya içinde kullanım notum hiç bir şeye referans değil. Tıpkı İngilizce yazma ve konuşma arasındaki farklılıklar gibi. Bu arada telefonum ing. klavye ve gözlerimde çok ciddi bir kuruluk var göremiyorum. Size zahmet benim hatalarımı yazım ve imla denetimini yapıp/düzeltir misiniz. Bu cümledeki yanlışları bulacak ve düzeltecek insanlara şimdiden teşekkür ederim."

Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu özür dileyerek görevinden istifa etti

"'ÇÖP ÜRETİYORSUNUZ' DEYİNCE SAKİN KALMAK ÇOK ZORDU"

Tunaoğlu Instagram hesabından paylaştığı bir diğer açıklamada ise "Sormuşsunuz bana şunu söylemek çok mu zor diye! Onca insanın ekmek yediği emek verdiği bir üretici için bu postun altına yapılan yorumlarda, "çöp üretiyorsunuz" deyince sakin kalmak çok zordu. Sahiplenmek ve korumak, haksızlığa karşı gelmek yaradılışım da var. Hayatımın sonuna kadar da vazgeçmeyeceğim sanırım. Ancak yazım dili vs. derken kime yazdığım ciddi seviyede yanlış anlaşılmış ve karışmış durumda haklısınız. 'Çöp satıyorsunuz' diyenlerdir avukatlarımızın görüşmesi gereken. Yanlış anlaşıldığı, yeterince özne yüklem yerine oturmadığı ve tüm yazım/imla hataları için özür dilerim. Yine eklemek isterim ki satan da üreten de ürünün arkasındadır. Bizimle direk olarak iletişime geçme yönetimi, durumun sebebi/kaynağı belli olmadan kamuoyunu yanıltma olmamasını tercih ederdim. Ama bu da kabul. Türkçe lastik değildir, çekiştirmeyelim lütfen bir diğer ricam. Bu yazıdaki imla ve yazım hataları için özür diler, düzeltmeler için şimdiden teşekkür ederim."

Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu özür dileyerek görevinden istifa etti

ÜRÜNLER TEK TEK RAFLARDAN KALDIRILIYOR

Yapılan yeni açıklamalar da sosyal medya kullanıcılarını tatmin etmezken "Patiswiss" etiketi kısa sürede TT oldu. Markaya yönelik tepkilerin ardından dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. 2 büyük zincir marketin Patiswiss ürünlerini raflarından kaldırdığı iddia edildi.

PATISWISS CEO'SU TUNAOĞLU GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Küflü çikolata tartışmalarında ise dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Eleştirilerin odağına yerleşen Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa etti.

Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu özür dileyerek görevinden istifa etti

"SAMİMİ BİR ŞEKİLDE ÖZÜR DİLİYORUM"

Tunaoğlu'nun istifa açıklaması şu şekilde; "Her şeyin önüne koyduğum tüketicilerimizden birini, hatalı bir cevapla üzdüm. Özellikle her geçen yıl kadın istihdamını artırmayı, iş hayatındaki eşitliğini savunmayı kendine misyon edinmiş biri olarak hemcinsime vermiş olduğum hatalı cevabın savunması olmayacağını elbette biliyorum. Bu yaptığımın çok yanlış bir davranış olduğunu sonuna kadar kabul ediyor, yaşanan bu tatsız hadise nedeniyle başta kendisinden, sonrasında tüm tüketicilerimizden ve değerli kamuoyundan samimi bir şekilde özür diliyorum. Samimi özrümün bir yansıması olarak bugün itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Görev değişikliği, Yönetim Kurulu kararıyla hızlıca ilan edilecektir."

Patiswiss CEO\'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu görevinden istifa etti

Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, Sosyal Medya, Instagram, CEO, 3.Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu görevinden istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Murat Yılmaz: Ceo'luktan istifa etsen ne olacak? Kadın zaten firmanın sahibi. Asıl bu çikolatayı satan marketleri boykot etmek lazım ki, kimse bu markayı satmasın. 78 7 Yanıtla Murat Yılmaz: Derken Migros ve Carrefour ürünleri satıştan kaldırmış. 15 0
  • Be Se Te: İşte bu güzel haber 34 3 Yanıtla
  • serkan Abasar: akıllı esnaf müşteri ile böyle konuşulmayacağını bilir 23 1 Yanıtla
  • Atalay k: Yavru ceo nün düşüşü demiştim. Pert oldu 12 1 Yanıtla
  • V. A.: Yemezler.. hiç samimi değilsin ne bunda ne öncekinde.. itici bayan EAY 9 1 Yanıtla
  • KORKMAZ AKDENİZ: daha yeni yetişiyor tez canlı ama guzel olan hızlı ögreniyor olması 8 0 Yanıtla
  • Emir Emir: YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK VASFI KRİZ ZAMANLARINDA ORTAYA ÇIKAR,KENDİ ALEYHİNE KRİZ YARATMAKTA YÖNETİCİ YETERSİZLİĞİ GÖSTERGESİDİR 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu görevinden istifa etti - Son Dakika
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