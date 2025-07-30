Sarıyer'de başına çöp poşeti geçirilmiş halde bulunan ceset soruşturmasında yeni detaylar - Son Dakika
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Sarıyer'de başına çöp poşeti geçirilmiş halde bulunan ceset soruşturmasında yeni detaylar

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Sarıyer\'de başına çöp poşeti geçirilmiş halde bulunan ceset soruşturmasında yeni detaylar
30.07.2025 10:59
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Sarıyer\'de başına çöp poşeti geçirilmiş halde bulunan ceset soruşturmasında yeni detaylar
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Sarıyer'de ormanlık alanda başına çöp poşeti geçirilmiş bir ceset bulundu. Cesedin, Rusya vatandaşı ve Çeçen uyruklu olan Usman Amriev'e ait olduğu belirlendi. Amriev'in Türkiye'ye eğitim için geldiği ve İstanbul'da bir özel üniversitede okuduğu öğrenildi. Amriev'in ölüm sebebi ve olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu konusu polis ekipleri tarafından araştırılıyor.

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Bahçeköy'de 28 Temmuz Pazartesi günü saat 09.30'da yoldan geçen bir vatandaş, ormanlık alanda hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Sağlık ekiplerinin incelemelerinde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Başına çöp poşeti geçirilmiş halde bulunan cesedin elindeki not ortaya çıktı

BAŞINDA SİYAH ÇÖP POŞETİ GEÇİRİLMİŞ

Olay yeri inceleme ekipleri, 25 yaşlarında olduğu düşünülen erkek cesedinin başında çöp poşeti bulunduğunu ve bantlanmış halde olduğunu gördü. Cesedin yanında koli bandı, Rusça not ve siyah askılı çantası içinde cep telefonu, İstanbul Ulaşım kartı, paralar ve çeşitli eşyalar olduğu da belirlendi. Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından boğularak öldürüldüğü düşünülen kişinin cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Başına çöp poşeti geçirilmiş halde bulunan cesedin elindeki not ortaya çıktı

ELİNDEKİ NOT ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çantadaki kapı kartından yola çıkarak kaldığı yurdu tespit etti. Burada inceleme yapan polis, cesedin Rusya vatandaşı Usman Amriev'e ait olduğunu da belirledi. Amriev'in eline sıkıştırılmış halde bulunan notun bilgisayarda yazıldığı da ortaya çıktı.

Başına çöp poşeti geçirilmiş halde bulunan cesedin elindeki not ortaya çıktı

"HERKES KENDİ CEZASINI ÇEKECEK"

Polis ekiplerinin incelediği notta, "Canım annem, umarım bu sözler asla eline geçmez. Çünkü ben iftiraya uğrayacağım onlara inanma. Eğer bu mektup senin eline geçtiyse ben ölmüşüm demektir. Yemin ederim ki ben sadece hakkı aradım hepsi boşa çıktı. Tarihe ilim sahiplerinden biri olarak geçemeyeceğim. Beni kitaplara yazmayacaklar ancak herkes kendi cezasını çekecektir. Yalvarırım beni biatçı olarak gömmelerine izin vermeyin" yazdığı öğrenildi. Notun devamında ise Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresinin 153. ayetinin Arapça harflerle yazıldığı tespit edildi.

Başına çöp poşeti geçirilmiş halde bulunan cesedin elindeki not ortaya çıktı

KÜTAHYA'DAN İSTANBUL'A GEÇİŞ YAPMIŞ

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, Usman Amriev'in yaklaşık 3 yıl önce eğitim için Türkiye'ye geldiği bilgisine ulaştı. Kütahya'daki bir devlet üniversitesinde yarım dönem eğitim gören Amriev'in daha sonra İstanbul'a geçiş yaptığı öğrenildi. Burada ise Kağıthane'deki bir özel üniversitede okumaya başladığı belirlendi.

Başına çöp poşeti geçirilmiş halde bulunan cesedin elindeki not ortaya çıktı

GELİŞ GÜZERGAHI TESPİT EDİLDİ

Amriev'in üstünden çıkan İstanbul Kart'ı incelemeye alan polis ekipleri, geriye dönük güvenlik kamera görüntüleri üzerinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Amriev'in Şişli'de özel yurtta kaldığı bilgisine ulaşıldı. Olaydan saatler önce Mecidiyeköy'de bir kırtasiyeye girdiği belirlenen Amriev'in elinde bir kağıtla kırtasiyeden çıkarak kaldığı yurda gittiği, daha sonra da Mecidiyeköy'de metroya bindiği ve Hacıosman'da indiği tespit edildi.

Başına çöp poşeti geçirilmiş halde bulunan cesedin elindeki not ortaya çıktı

ÖLÜ BULUNDUĞU YERE OTOBÜSLE GELMİŞ

Hacıosman'dan İETT otobüsüne binen Amriev'in Bahçeköy'de indiği ve yaya olarak yürümeye başlayıp gözden kaybolduğu bilgisine ulaşıldı. Amriev'in yurt dışında yaşayan kuzeni ise son olarak bankaya para çekmeye gittiğini bildiğini ve bir daha da kendisinden haber alamadığını söyledi. Ele geçirilen bulgular doğrultusunda çalışmaların derinleştirilerek devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu tüm yönleriyle araştırıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de başına çöp poşeti geçirilmiş halde bulunan ceset soruşturmasında yeni detaylar - Son Dakika

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