İki çocuğu da vahşice öldürülen anne mahkemede idam istedi
İki çocuğu da vahşice öldürülen anne mahkemede idam istedi

İki çocuğu da vahşice öldürülen anne mahkemede idam istedi
05.09.2025 11:40
İki çocuğu da vahşice öldürülen anne mahkemede idam istedi
Sivas'ta elleri bağlanıp boğazları kesilerek katledilen Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşlerin cinayet zanlısı Hüseyin Sönmez'in yargılanmasına başlanıldı. Akıl hastanesine sevk edilen Sönmez duruşmaya katılmazken anne Ayşegül Şimşek idam istedi. Şimşek mahkemede, "Bize bu adamı versinler ve ibreti alem için meydanda sallandıralım" dedi.

Sivas'ta 6 Mayıs'ta evlerinde elleri bağlanıp boğazları kesilmiş halde katledilen Umutcan (22) ve milli sporcu Melisa Şimşek (16) kardeşlerin katil zanlısı Hüseyin Sönmez'in yargılanmasına başlanıldı.

Boğazları kesilerek öldürülen kardeşlerin annesi mahkemede idam istedi

ACILI ANNENİN TİŞÖRTÜ DİKKAT ÇEKTİ

Sivas 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülün ilk duruşmada Şimşek ailesinin avukatı, aile mensupları ve tanıklar hazır bulundu. Ölen gençlerin annesi Ayşegül Şimşek duruşmaya üzerinde çocuklarının fotoğrafı bulunan tişörtle katıldı.

Boğazları kesilerek öldürülen kardeşlerin annesi mahkemede idam istedi

KARDEŞLERİN KATİLİ DURUŞMAYA GELMEDİ

Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan ancak Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine sevk edilen cinayet zanlısı Hüseyin Sönmez duruşmaya katılmadı. Sönmez'in Melisa Şimşek'e yönelik, "çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek nitelikle kasten adam öldürme", Umutcan Şimşek'e karşı da "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada sanık avukatı sessiz kaldı.

Boğazları kesilerek öldürülen kardeşlerin annesi mahkemede idam istedi

ANNE İDAM İSTEDİ

Acılı anne Ayşegül Şimşek, çocuklarının katili için idam istedi. Şimşek ayrıca konuyla ilgili olarak yıllardır kendisinden haber alınamayan kocası ve çocuklarının babası Uğur Şimşek'in kardeşlerinin de dinlenmesini istedi. Şimşek katili hiçbir şekilde tanımadıklarını da ifade etti. Mağdur tarafın avukatı, cinayet zanlısı ile ölen bocukların babası Uğur Şimşek arasında, 500 bin liralık bir çek itilafı yüzünden geçmişte Ankara Batı Adliyesi'nde görülen dava dosyasının mahkemece incelenmesini talep etti. Duruşma Uğur Şimşek'in kardeşlerinin dinlenmesi ve istenilen dosyanın incelenmesi için 1 Ekim tarihine ertelendi.

Boğazları kesilerek öldürülen kardeşlerin annesi mahkemede idam istedi

KOMŞULAR MELİSA'NIN BAĞIRIŞLARINI DUYMUŞ

Mahkemede tanık olarak dinlenen komşulardan biri, 21.35 sularında bağrışma seslerini duyduklarını, kızın "yapma, yapma" diyerek bağırıp kapıyı yumrukladığını ancak korktukları için kapıya çıkamadıklarını belirtti.

Boğazları kesilerek öldürülen kardeşlerin annesi mahkemede idam istedi

"BİZE BU ADAMI VERSİNLER MEYDANDA SALLANDIRALIM"

Duruşma çıkışı basın mensuplarına açıklama yapan anne Şimşek, çocuklarının katili için idam talep ederek, "Adalet yerini bulsun diye istedik. Sanık zaten duruşmaya gelmedi. Kaçıyor mu tam ne olduğunu anlamadım. Adalet gereken cezayı veremiyorsa, adamı bize versinler. Biz gereken cezayı yerine getiririz. Ama biz adalete güveniyoruz. Duruşma da adalet istedim. Bu işin arkasında kim varsa onları da bulsunlar. Ben bu adamın bu işi tek başına yaptığını düşünmüyorum. Bu adam için duruşmada idam istedim. Bize bu adamı versinler ve ibreti alem için meydanda sallandıralım. Her gün bir çocuk ölüyor. Bunların yaşaması ve nefes alması bir hatadır." dedi.

Boğazları kesilerek öldürülen kardeşlerin annesi mahkemede idam istedi

NE OLMUŞTU?

Olay, 6 Mayıs 2025 tarihinde gece yarısı Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanda yaşanmıştı. Umutcan (22) ve milli sporcu Melisa Şimşek (16) adlı kardeşler, anneleri tarafından evde boğazları kesilerek öldürülmüş olarak bulunmuştu. Melisa Şimşek'in öldürülmeden önce ellerinin bağlandığı belirlenmişti. Olayın ardından, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülen takip ve 25 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu cinayet zanlısı Hüseyin Sönmez (34) 24 saat geçmeden Ankara'da yakalanmıştı.

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Cinayet, Mahkeme, Gündem, Güncel, Yargı, Hukuk, sivas, Spor

Son Dakika 3.Sayfa İki çocuğu da vahşice öldürülen anne mahkemede idam istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mevlüt Sarioğlu:
    BÖYLE Bİ VAHŞET KAŞISINDA İDAMA İTİAZ EDEN VARMI YAA HALA 22 0 Yanıtla
  • Hüseyin Ülgülü:
    ANNESİ DOĞRU DEMİŞ YOKSA DEVAMI GELİR ALLAH KORUSUN.. 21 0 Yanıtla
  • lahmacun55:
    Cezamı varki Türkiye'de, kaldıki idam istiyorsun, yapanın yanına kar kalmış 6 0 Yanıtla
  • Volkan Tuncer:
    İslam bize bizim çocuklarımız için istediğimiz hayatı verir. Bizler çocuklarımız haram ilişkilerden uzak dursun,kumara,alkole ve sigaraya bulaşmasın isteriz. Ama gelin görün ki pekçok yetişkin,nefislerinin esiri olur bu tarz bir yaşam sürer. Çocuklarını uzak tutmak istedikleri her şeyi kendileri yaparlar ve buna da özgürlük derler. İşte tam bu yüzden de Allah'ın kanunları yerine laik hukuku isterler. Şimdi bu iki gencin kanına giren cani sabahına dar ağacında olacağını bilse bu işi yapabilir miydi? Kısasta sizin için hayat vardır der Kur'an'da. Ölümden korkar insan böylece bir diğerini öldürmez. Kısacası Allah'ın kanunları varsa huzur vardır ,hayat vardır 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İki çocuğu da vahşice öldürülen anne mahkemede idam istedi - Son Dakika
