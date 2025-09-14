Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz - Son Dakika
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz

Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
14.09.2025 10:38
İstanbul Başakşehir'de 39 yaşındaki Emre Ç. 2 ay önce boşandığı eşi Funda K.'nin aracına takip cihazı yerleştirip günlerce takip ettikten sonra trafikte önünü kesip tehdit etti. Kazaya neden olan Emre Ç. şikayet üzerine yakalanırken savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili konuşan Ebru Y. "Bu hiçbir kanun dinlemeyen bir şahıs ve çok korkuyoruz. Ölmek istemiyoruz" dedi.

Başakşehir'de iddiaya göre Funda K.'nin (49) aracına, yaklaşık 2 ay önce boşandığı eşi Emre Ç. (39) tarafından takip cihazı takıldı. Aracı takibe alan Emre Ç., otomobilin önünü trafikte keserek eski eşini tehdit etti. Funda K.'nin aracının önünde ani fren de yaparak kazaya neden olan Emre Ç., kadın ve kızı Ebru Y.'nin (29) şikayeti üzerine polis tarafından yakalandı.

Ebru Y.'nin kendisi için aldırdığı uzaklaştırma kararını da ihlal eden Emre Ç., savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili konuşan Ebru Y. "Koruma kararımın olmasına rağmen bunları yapıyor. Bu hiçbir kanun dinlemeyen bir şahıs ve çok korkuyoruz. Ölmek istemiyoruz" dedi.

Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz

Olay, 8 Eylül Pazartesi günü saat 08.15 sıralarında Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 10 yıl evli kalan Funda K. ile Emre Ç., şiddet geçimsizlik nedeniyle 2 ay önce anlaşmalı olarak boşandı. 6 yaşındaki çocukları E.İ.Ç.'nin velayeti ise anneye verildi. Ancak Emre Ç., eski eşi Funda K.'yi ayrıldıktan sonra tehdit etmeye başladı. Kadının peşini bırakmayan Emre Ç., iddiaya göre evli oldukları dönemde eski eşi Funda K.'nin aracına takip cihazı (GPS) taktırdı.

TAKİP CİHAZI TAKTIRDIĞI ARACIN ÖNÜNÜ KESTİ

Kadının her adımını takip eden Emre Ç., olay günü kızı E.İ.Ç.'yi okula götüren Funda K.'yi takibe aldı. Aracın önünü kesen Emre Ç. tehditlerde bulununca Funda K.'nin ilk evlliliğinden olan kızı Ebru Y. araçtan inerek Emre Ç. ile tartıştı. Ardından araca binen Ebru Y. ve annesi Funda K., yola devam etmek istedi. Ancak tekrar ortaya çıkan Emre Ç., Funda K.'nin önünde ani fren yaparak kazaya neden oldu. Bir süre bu şekilde trafiği tehlikeye sokan Emre Ç. daha sonra gözden kayboldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
Funda K.

ESKİ KOCA SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından Funda K. ve Ebru Y. emniyete giderek Emre Ç.'den şikayetçi oldu. Ebru Y.'nin daha önce aldırdığı uzaklaştırma kararını da ihlal eden Emre Ç., Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Emniyette ifadesi alınan Emre Ç. hakkında 'Tehdit-hakaret', 'Israrlı takip' ve 'Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kanununa muhalefet' suçlarından adli işlem yapıldı. Emre Ç., savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Aracını yaşanan kaza nedeniyle servisi götüren Funda K. ve kızı Ebru Y. sigorta bölümünde içerisinde simkart olan GPS cihazı buldu. Anne ve kızı emniyete giderek Emre Ç.'den tekrar şikayetçi oldu.

"GPS TAKTIRDI SÜREKLİ BİZİ TAKİP EDİYOR"

Olayla ilgili konuşan Ebru Y., "Benim annemin yeni boşanmış olduğu eski eşi yıllardır bize çektiriyor. Boşanma davaları açıldığından beri kendisi sürekli annemi korumaya çalıştığım için ve annemin yanında olduğum için bana da tehditler hakaretler savuruyor. Biz annemle yurtdışından geldik Türkiye'ye. Burada herhangi bir akrabamız bir ailemiz yok ben ve annem varız sadece ve tabi ki kız kardeşim de dahil şu anda. Kendisi bizi aciz gördüğü için bizi sürekli ezmeye çalışıyor. Bizi sürekli tehdit etmeye çalışıyor. Kendisi daha önceden zaten 6 yıl hapis yatmış bir insan. Alkol ve yasaklı madde kullanan bir insan. Camlarımızı aşağı indirmiş bir insan. Silahlı tehdit, ehliyetsiz araç kullanma, alkollü yasaklı madde etkisi altında olup araç kullanıyor. Benim sürekli namusuma dil uzatıyor, kışkırtıyor, tehdit ediyor, karşımıza çekiyor. Annemle boşanmadan önce arabamıza GPS taktırdı ve sürekli bizim karşımıza çıkıyor, önümüzü kesiyor arabayla ve taciz ediyor, tehdit ediyor" dedi.

Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
Ebru Y.

"ANİ FRENE BASARAK ÖNÜMÜZÜ KESTİ"

Ebru Y., "Geçen gün olay yaşandığında küçük kız kardeşim kendisinin kızı olur, okula götürürken önümüze ani frenle çıktı yani önümüzü kesti ve ani frene basarak neredeyse kaza yapıyorduk sonra okula kadar gelip okulun içine kadar girip kardeşimi öpmek için alkollü bir şekilde okula girdi kardeşimi öptü çıktı. Beni ve annemi gözetlemeye başladı. Sonrasında biz arabadan indik ilerleyemedik şahıs bizi sıkıştırıyor diye, annemle arabadan indiğimiz zaman da alkollü bir şekilde arabayı bizim üzerimize sürdü; bizi ezmeye çalıştı. Zaten okulun önünde veliler okul müdürleri şahitlerimiz mevcuttur. Tutanaklar tutuldu. Karakolda ifadeler verildi, gerekli olan herşeyi yaptık" diye konuştu.

"BANA VE ANNEME SES OLUR MUSUNUZ; ÖLMEK İSTEMİYORUZ"

Ebru Y., "Kendisi hala dışarıda dolaşıyor. Koruma kararı olmasına rağmen bunları yapıyor. Hiçbir kanun dinlemeyen bir şahıs bu ve çok korkuyoruz annemle. Daha neler yapacak, ne zaman canımızı alacak bilmiyoruz. Biz bunları yaşarken de annemle birlikte güçlü olup yine de kardeşimi yansıtmamaya çalışıyoruz babasının yaptıklarını, psikolojisi bozulmasın etkilenmesin diye. Dediğim gibi biz gerekli olan bütün başvurularda bulunduk yapabileceğimiz herşeyi yaptık. Bu esnada bu şahsın bize birşey yapmasından gerçekten çok korkuyoruz. Bugün bize bunları yaşatan, kendi kızını bile hiçe sayan bir adam bunları yapıyorsa yarın bize ne yapar hiç bilmiyoruz. Bana ve anneme ses olur musunuz. Biz çünkü ölmek istemiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Son Dakika 3.Sayfa Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz - Son Dakika

SON DAKİKA: Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz - Son Dakika
