\'Japon\'un vaadine kandı, 2 gün işkence gördü! Eşine attığı mesajla kurtuldu

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bağlı Taksim Şehit Muhtar Mahallesi'nde 20 Şubat Perşembe günü saat 04.00 sıralarına dehşet yaşandı. Edinilen bilgiye göre Antalya'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Recep İnce (33), bir süre önce iflas etti ve bankaya 772 bin lira borçlandı.

'JAPON'UN 'BORCUNU SİLECEĞİZ' VAADİNE KANDI

Bu durumu öğrenen "Japon" lakaplı kişi, 16 Şubat'ta mesajlaşma uygulaması üzerinden İnce'yi arayarak borcunu kapatabileceğini söyledi. Karşılığında kendisine teklif edilen 100 bin lirayı vermeyi kabul eden İnce, 3 gün sonra Beyoğlu'ndaki buluşma adresine gitti. Burada kendisini karşılayan bir kişi, İnce'yi içeri alarak arkasından kapıyı kilitledi.

2 GÜN ALIKONULUP SOPAYLA DARBEDİLDİ

Bir süre sonra içeri giren 4 kişi İnce'yi sopayla darbetti. İçlerinden başka bir şüpheli ise, elindeki bıçağı İnce'nin boğazına dayayıp cep telefonunu gasbetti. Telefonu aldıktan sonra tehditlere devam eden şüpheliler, İnce'ye 200 bin lira göndermesini söyledi. Telefon ve banka şifrelerini şüphelilere vermek zorunda kalan İnce'nin, elleri ve ayakları bağlandı ağzı bantlandı. İnce'nin hesabında para olmadığı için şüpheliler istediklerini alamadı.

EŞİNE GÖNDERDİĞİ MESAJ HAYATINI KURTARDI

İki gün boyunca tutulduğu yerde darbedilen İnce'ye 10 bin lira vermesi karşılığında serbest bırakılması teklif edildi. İnce'nin bunu kabul etmesi üzerine elleri çözülerek cep telefonu kendisine verildi. Eşine mesajlaşma uygulaması üzerinden ulaşan İnce, şüphelilere 'Hesap numarası göndereceğim' diyerek eşine "Beni kaçırdılar, bu adrese polis gönder" yazıp konum atarak mesajları kendi telefonundan sildi. Bunun üzerine polisi arayan İnce'nin eşi Aslıhan İ. (31), eşinin rehin alındığını ve parayı getirmezse öldürüleceğini belirtip ihbarda bulundu.

OTELE BASKIN DÜZENLENDİ

İhbar üzerine harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İnce'nin alıkonulduğu otele baskın düzenledi. Elleri ve ayakları bağlı olan İnce, polis tarafından kurtarıldı. İnce'yi otelde alıkoyan 4 şüpheli ise yakalandı. Gözaltına alınan Şehmus G. (60), Veysel T. (18), Onur O. (24) ve E.T. (17), emniyete götürüldü. Otelde yapılan aramada Recep İnce'nin cep telefonu ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyette ifadeleri alınarak haklarında adli işlem başlatılan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli, "Yağma (gasp)", "Kasten yaralama" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan Recep İnce'nin poliste 10, şüphelilerin ise 14 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

'JAPON'DAN 'ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEK' TEHDİDİ

Olayın ardından mesajlaşma uygulaması üzerinden İnce'yi arayan "Japon" lakaplı kişi, ona dakikalarca küfür ederek hakarette bulundu. İnce'nin şikayetini geri çekmesi için ailesinin öldürmekle tehdit edildiği telefon görüşmesi ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Diğer yandan olayın yaşandığı otel ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

"ÖNCEDEN FABRİKAM VARDI BATIRDIM"

Yaşadığı dehşeti anlatan Recep İnce şu ifadeleri kullandı: "Antalya'da motokuryelik yapıyordum. Bana mesajlaşma uygulamasından 'Japon' diye biri ulaşıp 'İstanbul'a gel senin borcunu kapatalım' dedi. Benim daha önceden fabrikam vardı batırdım, 772 bin lira da icra borcum vardı. Banka hesaplarımın birinde de 1 milyon 300 bin lira, bir diğerinde ise 92 bin 500 lira param var. Ben bunlarla konuştuk 'Bizim otelimize gel, sana yardımcı olalım bu borcu ödeyelim. Sana da 200-300 bin lira veririz' dediler. Ben de 'Tamam' dedim geldim ve otelden içeriye girdim.

"NE KADAR PARA ATARSAK ATALIM BENİ ÖLDÜRECEKLERDİ"

İçeri girdiğim gibi kapıyı kilitlediler. Biri sopalı, biri bıçaklı biri de silahlı 4 kişi birden saldırdılar Sopalının da adı Zaza imiş gerçek adı Onurmuş. Bunu ben daha sonradan öğrendim. İki gün boyunca beni dövdüler rehin tuttular, hiçbir şey yapamadım. Kimseye ulaşamadım elimde telefon yok. Sonra bana '200 bin lira para ver' dediler, sonra '160 bin lira ver' ardından da 'Parça parça ver' dediler. En sonunda da üstüme kapıyı kilitleyen Veysel, benden 10 bin lira para istedi. Bende para olmadığını söyleyip eşime ulaşmalarını söyledim. Eşimden 10 bin lira para istedi. Kendi telefonundan eşime hesap bilgisi attı ve ' 10 bin lira atarsan kocanı buradan kaçırırım' dedi. Halbuki ne kadar para atarsak atalım beni öldüreceklerdi. Bunların amacı beni koparmak, benden para çalmaktı"

"20 DAKİKA İÇERİSİNDE GELDİLER"

İnce sözlerinin devamına, "Eşim parayı bulamadı. Eşim bana 'Görüntülü ara beni seni göreyim' dedi. Eşime 'Adamın IBAN numarasını atıyorum' diyerek eşime konumumu atıp otelin ismini yazdım ve 'Polisi ara' dedim. Ardından da mesajları kendimden sildim. Sonra telefonu kilitleyip eline verdim. Bundan sonra yaklaşık 20 dakika içerisinde Asayiş geldi. Yaklaşık 15 kişi gelip beni oradan kurtardılar. Adamların hepsini aldılar. Allah onlardan razı olsun. Beyoğlu Asayiş'e çok teşekkür ederim, benimle çok ilgilendiler. Hiçbir eksikte bulunmadılar. Sanki kendi kardeşleriymişim gibi bana çok yardımcı oldular. Çok teşekkür ediyorum kendilerine Allah razı olsun. Devletimiz bizim için büyük bir nimet" diye konuştu