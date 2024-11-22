Kayyum kararının ardından Tunceli ve Elazığ için 'Yasak' kararı - Son Dakika
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Kayyum kararının ardından Tunceli ve Elazığ için 'Yasak' kararı

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Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyum atanmasının ardından Tunceli Valiliği, il genelindeki her türlü açık ve kapalı alan eylem ve etkinliklerinin 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Tunceli'nin ardından Elazığ Valiliği de kentteki gösteri ve yürüyüşleri 7 gün süreyle yasaklandı.

22.11.2024 23:16
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İçişleri Bakanlığı kararıyla, Tunceli ve Ovacık Belediye Başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılmalarının ardından Tunceli Valiliği, kentteki eylem ve etkinliklerin 10 gün süreyle yasaklandığı bildirdi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, il sınırları içinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla çeşitli kararlar alındığı bilgisi verildi. İlde sadece Valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinliklerin yapılabileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde yapılmak istenilen açık ve kapalı alanlarda toplanma, yürüyüş, nöbet, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, sticker, afiş, pankart asma, her türlü eylem ve etkinliklerin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince (jandarma bölgesi dahil) il ve ilçe mülki sınırlarımız içinde 1 Aralık saat 23.59'a kadar 10 gün süreyle yasaklanması kararı alınmıştır."

TUNCELİ'NİN ARDINDAN ELAZIĞ VALİLİĞİ DE YASAK KARARINI DUYURDU

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "22 Kasım 2024 tarih ve 2024/12 sayılı oluru ile; Elazığ ili coğrafi sınırları içerisinde 23 Kasım 2024 günü saat 00.01'den 29 Kasım 2024 günü saat 23.59'a kadar 7 gün süre ile Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, stant açma, bildiri dağıtma, afiş asma gibi etkinlikler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince yasaklanmıştır. Ayrıca il merkezinden, ilçelerden veya çevre illerden ilimiz güzergâhını kullanarak bireysel ya da toplu bir şekilde her türlü kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılması muhtemel şahıs/şahıslar/grup/grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin (c) fıkra hükümleri gereğince, ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına izin verilmemesi kararı alınmıştır" denildi.

TUNCELİ VE OVACIK BELEDİYESİNE KAYYUM ATANDI

İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Açıklamada, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün, "PKK/KCK terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldıkları belirtildi. Tunceli Belediyesi'ne kayyum olarak Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun, Ovacık Belediyesine de Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen'in atandığı duyuruldu.

KAYYUM KARARININ ARDINDAN PROTESTOLAR BAŞLADI

Tunceli ve Ovacık Belediyesi Başkanlarının terör iltisakları nedeniyle görevden uzaklaştırılmasının ardından Tuncelili vatandaşlar belediye önünde protestolara başladı.

Kayyum kararının ardından Tunceli ve Elazığ için \'Yasak\' kararı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayyum kararının ardından Tunceli ve Elazığ için 'Yasak' kararı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Emre Bey:
    Devletimiz varolsun. 33 4 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    Ya DEVLET BAŞA Ya Kuzgun Leşe Devletimiz VAR olsun 21 6 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    abi bunlar madem teror ile baglantili neden secilebilir onayi verdiniz ? akp amaci olay cikarip ekonomiyi multeciyi unutturmak 13 13 Yanıtla
  • Sercan Şen:
    Abi evvela demi kapatacaksın PKK ya ait bir parti olmayacak 21 0 Yanıtla
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