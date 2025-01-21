Ümit Özdağ'ın ifade vereceği İstanbul Adliyesi'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı - Son Dakika
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Ümit Özdağ'ın ifade vereceği İstanbul Adliyesi'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı

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Zafer Partisi'nin il başkanları toplantısında sarf ettiği sözler nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından gözaltına alınan Ümit Özdağ bugün ifade vermek için İstanbul Adliyesi'ne getirilecek. Partililer kalabalık gruplar halinde adliyeye akın ederken emniyet bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı.

21.01.2025 09:42
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin Özdağ hakkında resen başlatılan soruşturma sürüyor.

GECE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE GÖTÜRÜLDÜ

Soruşturma kapsamında dün akşam saatleridne Ankara'da gözaltına alınan Özdağ, İstanbul'a getirildi. Hakkında başlatılan soruşturma "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu yönünden de genişletilen Özdağ, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

PARTİLİLER SLOGANLAR ATTI

Öte yandan, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'a destek olmak isteyen partililer, İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde toplandı. Kalabalık zaman zaman sloganlar attı.

"BENİ ÖLDÜRMEDEN SUSTURAMAZSINIZ"

O anlarda Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabından bir paylaşım da yapıldı. Emniyet'in önünde açılan canlı yayına "Beni öldürmeden susturamazsınız" notu düşüldü.

ADLİYE ÖNÜNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Özdağ'ın bugün ifade vermek için İstanbul Adliyesi'ne getirilmesi beklenirken bina önünde Zafer Partililerin yoğun kalabalıklar oluşturduğu ve emniyetin güvenlik önlemlerini artırdığı görüldü.

"MİLLET VİCDANI ÇAĞLAYAN ADLİYESİ ÖNÜNDE OLACAK"

Gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, bugün Özdağ'ın ifade vereceği Çağlayan Adliye'si işaret edilerek "Devlet aklı değil, millet vicdanı Çağlayan Adliyesi önünde olacak!" denildi.

SİYASİLER DE DESTEK İÇİN ADLİYEDE

Öte yandan İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Zafer Partili Bartu Soral, Ümit Özdağ'a destek vermek için adliyeye geldi.

Ümit Özdağ\'ın ifade vereceği İstanbul Adliyesi\'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı

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Son Dakika 3.Sayfa Ümit Özdağ'ın ifade vereceği İstanbul Adliyesi'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Serkan Acar:
    ÜLKENİN ÖNEMLİ KONULARI VARKEN GEREKSİZ BİRİSİ İÇİN ÜLKE GÜNDEMİNİ BOŞ YERE MEŞGUL ETMEYİN 304 31 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    Ümit Özdağ adamdır. aksini iddia eden madamdir 67 241 Yanıtla
  • Ahmet Alper:
    Sınırlar da güvenlik önlemini artırsınlar da ne halt olduğu belli olmayan mülteciler elini kolunu sallaya sallaya girmesinler ülkeye. Güzelim Türkiye'yi mahvettiler! Allah zalimlerin tez zaman da hakkından gelsin. 37 94 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    ırkçı faşist... 102 24 Yanıtla
  • Ferruh Şekerci:
    Bu adama gereksiz bir önem atfedilmiş, boş beleş bir tip 98 26 Yanıtla
  • Sk 06:
    özdağa yapılan yanlış artık iyice bekaa sorunu oldunuz akpmhppkk 24 61 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Şimdi bu adamın casusluktan yargılanmasını görün. Dıdısının dıdısı pkk li birisinin dıdısının dıdısı ile görüşmüş ve casusluk faaliyeti yapmıştır gibi şeylere hazır olun. Bu adam yeni seçimlerde MHP'den yani Ak Partiden çok fazla oy koparacaktı. Önünü şimdiden açıyorlar. Seçimler yaklaşıyor. 9 21 Yanıtla
  • Erhan Tanriverdi:
    chp yetmemiş gib şimdi ise başımıza zafer partisi çıktı kim bu adalet yeni bulsun 5 9 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen:
    bu ülkede halkı "kin-nefret ve bölmeye" yönelik ifadelerde bulunanlar için meclise bakılması yeter.. 10 0 Yanıtla
  • Apple User:
    Maniplasyonda olan ve hainlerin destekcileri de yorumlarda fink atmış… 4 3 Yanıtla
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