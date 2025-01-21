Ümit Özdağ\'ın ifade vereceği İstanbul Adliyesi\'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı

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Kendisini polise şikayet eden üvey oğlunu üzerine oturarak öldürdü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin Özdağ hakkında resen başlatılan soruşturma sürüyor.

GECE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE GÖTÜRÜLDÜ

Soruşturma kapsamında dün akşam saatleridne Ankara'da gözaltına alınan Özdağ, İstanbul'a getirildi. Hakkında başlatılan soruşturma "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu yönünden de genişletilen Özdağ, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

PARTİLİLER SLOGANLAR ATTI

Öte yandan, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'a destek olmak isteyen partililer, İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde toplandı. Kalabalık zaman zaman sloganlar attı.

"BENİ ÖLDÜRMEDEN SUSTURAMAZSINIZ"

O anlarda Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabından bir paylaşım da yapıldı. Emniyet'in önünde açılan canlı yayına "Beni öldürmeden susturamazsınız" notu düşüldü.

ADLİYE ÖNÜNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Özdağ'ın bugün ifade vermek için İstanbul Adliyesi'ne getirilmesi beklenirken bina önünde Zafer Partililerin yoğun kalabalıklar oluşturduğu ve emniyetin güvenlik önlemlerini artırdığı görüldü.

"MİLLET VİCDANI ÇAĞLAYAN ADLİYESİ ÖNÜNDE OLACAK"

Gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, bugün Özdağ'ın ifade vereceği Çağlayan Adliye'si işaret edilerek "Devlet aklı değil, millet vicdanı Çağlayan Adliyesi önünde olacak!" denildi.

SİYASİLER DE DESTEK İÇİN ADLİYEDE

Öte yandan İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Zafer Partili Bartu Soral, Ümit Özdağ'a destek vermek için adliyeye geldi.