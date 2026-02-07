7 kişi daha tutuklandı! Aralarında Simge Barankoğlu ile Menderes Utku da var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

7 kişi daha tutuklandı! Aralarında Simge Barankoğlu ile Menderes Utku da var

7 kişi daha tutuklandı! Aralarında Simge Barankoğlu ile Menderes Utku da var
07.02.2026 22:54  Güncelleme: 23:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında, ünlülerin uğrak noktası olan Bebek'teki "Club House" isimli mekana yapılan operasyonda gözaltına alınan mekanın işletmecisi Menderes Utku'nun yanı sıra sosyal medya fenomenleri Taha Özer, Simge Baranoğlu'nun da aralarında bulunduğu toplam 7 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Bebek'teki "Club House" isimli mekanın işletmecisi Menderes Utku ile sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu'nun da aralarında olduğu 7 kişi tutuklandı.

CLUB HOUSE'UN İŞLETMECİSİ TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Dün, ünlülerin uğrak noktası olarak bilinen Bebek'teki "Club House" isimli mekana yapılan operasyonda gözaltına alınan işletmeci Menderes Utku tutuklandı.

SİMGE BARANKOĞLU DAHİL 6 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA KARARI

Ayrıca bir diğer operasyonda ise fenomenler Simge Barankoğlu ile Taha Özer'in yanı sıra Eda Alboya, Ebru Arman, Arif İskilip, Heves Güzel isimli şüpheliler gözaltına alındı. 6 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Simge Barankoğlu

CLOB HOUSE'A OPERASYON

Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek semtinde yer alan ve ünlülerin uğrak noktası olarak bilinen 'ClubHouse' isimli mekana narkotik polislerince baskın düzenlenmişti. Operasyona 100 polis ile 5 K-9 narkotik arama köpeğinin katıldığı öğrenilmişti.

Polis ekipleri tarafından içerde bulunanlara Genel Bilgi Taraması (GBT) sorguları yapıldı. Mekana giriş ve çıkışlar da bir süre yasaklandı. Operasyon düzenlenen sosyal kulüpte spor salonu ve restoran bulunuyor.

"BEBEK OTEL İLE AYNI ORTAKLARA AİT" İDDİASI

Öte yandan, söz konusu mekanın aynı soruşturma kapsamında daha önce operasyon düzenlenen ve mahkeme kararıyla mühürlenen ünlü Bebek Otel'in ortaklarına ait olduğu iddia edilmişti.

BEBEK OTEL SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gece kulüpleri ile Bebek Otel'de de arama yapılmıştı.

Ünlü isimlerin Bebek Otel'e farklı isimlerle kayıtlarının yapıldığı, gruplar halinde üst katlardaki VIP bölümlere çıktıkları ve uyuşturucu kullandıkları, ayrıca otele giriş yapan müşterilerin üstünün aranmadığı, herhangi bir X-ray cihazının olmadığı da iddialar arasında yer almıştı.

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın da aralarında olduğu 19 şüpheli daha önce yapılan operasyonda tutuklanırken, söz konusu operasyonda ise Can Yaman'ın yanı sıra 6 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Yaman, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam ve ve Ceren Alper'in tutuklanmasına, Burak Fahri Yön, Nilüfer Batur Tokgöz ve Selen Görgüzel'in ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verilmişti.

SİMGE BARANKOĞLU'NUN TUTUKLANDIĞI OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında 6 şüpheli hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'Fuhuş için yer ve imkan sağlamak' ve 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirme, kolaylaştırma' suçlarından gözaltı kararı verilmişti. Sabah saatlerinde yapılan operasyonda Simge Barankoğlu, Heves Güzel, Ebru Arman, Eda Alboya, Arif İskilip ile Taha Özer gözaltına alınmıştı. Öte yandan Güzel'in Antalya'daki evinde sentetik uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

Simge Barankoğlu, Menderes Utku, Sosyal Medya, Taha Özer, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Medya, Bebek, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 7 kişi daha tutuklandı! Aralarında Simge Barankoğlu ile Menderes Utku da var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    fenomen demeyin ne yaptiklari belli resimde 14 0 Yanıtla
  • Ahmet Talha Atabey Ahmet Talha Atabey:
    Okan da müdavimlerinden yakında alınır heralde adalet varsa tabi... 5 3 Yanıtla
  • Ahmet Talha Atabey Ahmet Talha Atabey:
    okanı neden almamışlar tesadüf ya hep bu mekanlarda cikiyor. 3 2 Yanıtla
    00349200 00349200:
    onlar aynı ekip olduğu icin birileri gibi dokunulmazlıkları olur 1 1
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
Trump’ın paylaştığı Obama ailesi videosu tepkilerin ardından kaldırıldı Trump'ın paylaştığı Obama ailesi videosu tepkilerin ardından kaldırıldı
Kim Kardashian Lewis Hamilton aşkı fotoğraflarla kanıtlandı Kim Kardashian Lewis Hamilton aşkı fotoğraflarla kanıtlandı
Kullandığı kamyonun kontrolünü kaybedince evin içine girdi Kullandığı kamyonun kontrolünü kaybedince evin içine girdi
Birlikte kafede oturduğu arkadaşını silahla vurduktan sonra kayıplara karıştı Birlikte kafede oturduğu arkadaşını silahla vurduktan sonra kayıplara karıştı
Muş’ta şebeke suyunu içmeyin uyarısı Muş'ta şebeke suyunu içmeyin uyarısı
2026 Kış Olimpiyatları açılışında İsrail takımına tepki 2026 Kış Olimpiyatları açılışında İsrail takımına tepki
Konuşma Terapisti Mehmet Emrah Cangi: Akıcı konuşmayan biri de deha olabilir Konuşma Terapisti Mehmet Emrah Cangi: Akıcı konuşmayan biri de deha olabilir
ABD’den, İran ile ticaret yapan ülkelere ek vergi ABD'den, İran ile ticaret yapan ülkelere ek vergi
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Tahran’daki askeri tesiste yangın Tahran'daki askeri tesiste yangın

21:22
Epstein’in casusluk iddiaları FBI dosyalarına da girdi
Epstein'in casusluk iddiaları FBI dosyalarına da girdi
20:34
ABD’den tarihi İran itirafı: İran’da dolar kıtlığı yarattık
ABD'den tarihi İran itirafı: İran'da dolar kıtlığı yarattık
19:39
Eski iş yerini basıp 4 kişi yaraladı çıktığı çatıda özel harekat etkisiz hale getirdi
Eski iş yerini basıp 4 kişi yaraladı; çıktığı çatıda özel harekat etkisiz hale getirdi
19:37
Samsun’da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında
Samsun'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında
19:01
TÜVTÜRK’te polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olarak müfettiş görevlendirildi
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olarak müfettiş görevlendirildi
18:39
Mardin’de otomobil ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 2’si ağır 3 yaralı
Mardin'de otomobil ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 2'si ağır 3 yaralı
18:29
Kripto borsasında 44 milyar dolarlık hata
Kripto borsasında 44 milyar dolarlık hata
18:24
TÜVTÜRK’te polis memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama
18:01
6 ilimiz kabusu yaşadı Köprüler yıkıldı, her yer sular altında kaldı
6 ilimiz kabusu yaşadı! Köprüler yıkıldı, her yer sular altında kaldı
17:43
Herkes aynı soruyu soruyor Fener taraftarını kahreden gol
Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol
17:06
Diyarbakır’da yağışlar barajları doldurdu, Valilikten tahliye uyarısı geldi
Diyarbakır'da yağışlar barajları doldurdu, Valilikten tahliye uyarısı geldi
16:59
Epstein dosyalarında yeni isimler göze çarpıyor
Epstein dosyalarında yeni isimler göze çarpıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 23:37:17. #.0.4#
SON DAKİKA: 7 kişi daha tutuklandı! Aralarında Simge Barankoğlu ile Menderes Utku da var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.