İstanbul'da Eminönü- Beşiktaş arası sefer yapan vapurdaki vatandaşlar, denizde çırpınan bir kişiyi fark etti.
Vapurdaki yolcular tarafından can simidi atılarak kurtarılmaya çalışılan şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yaşananlar, vapurda bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Vapur yolcuları denizdeki kişiyi kurtardı
