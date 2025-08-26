Vapur yolcuları denizdeki kişiyi kurtardı - Son Dakika
Vapur yolcuları denizdeki kişiyi kurtardı

Vapur yolcuları denizdeki kişiyi kurtardı
26.08.2025 19:24
Eminönü açıklarında denizde boğulmak üzere olan bir kişi, vapurdaki vatandaşlar tarafından fark edildi. Can simidi atılarak kurtarılmaya çalışılan şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından karaya çıkartıldı.

İstanbul'da Eminönü- Beşiktaş arası sefer yapan vapurdaki vatandaşlar, denizde çırpınan bir kişiyi fark etti.

Eminönü'nde Boğulmak Üzere Olan Kişi Kurtarıldı

BOĞULMAK ÜZEREYKEN VAPURDAKİ YOLCULAR FARK ETTİ

Vapurdaki yolcular tarafından can simidi atılarak kurtarılmaya çalışılan şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Eminönü'nde Boğulmak Üzere Olan Kişi Kurtarıldı

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar, vapurda bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Vapur yolcuları denizdeki kişiyi kurtardı - Son Dakika

15:45
Hakem Kurulu onayladı İşte milyonlarca memura yapılan zam oranı
Hakem Kurulu onayladı! İşte milyonlarca memura yapılan zam oranı
17:01
Oran kesinleşti, tablo ortaya çıktı: Kalem kalem yeni memur maaşları
Oran kesinleşti, tablo ortaya çıktı: Kalem kalem yeni memur maaşları
SON DAKİKA: Vapur yolcuları denizdeki kişiyi kurtardı - Son Dakika
