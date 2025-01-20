ABD'de ikinci Donald Trump dönemi resmen başlıyor - Son Dakika
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ABD'de ikinci Donald Trump dönemi resmen başlıyor

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ABD'de ikinci Donald Trump dönemi resmen başladı. ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump, Kongre'de düzenlenen törende yemin etti. 4 yıl sonra Beyaz Saray'a geri dönen Trump'ın yemin töreninin ardından top atışı yapıldı. Başkanlık yeminin ardından konuşan Trump, "Amerika'nın altın çağı şimdi başlıyor, herkes bize saygı duyacak" dedi.

20.01.2025 19:40  Güncelleme: 20:19
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ABD'de yeni dönem resmen başladı. 5 Kasım 2024'te gerçekleşen başkanlık seçimlerinden zaferle ayrılan 47. Başkan Donald Trump, ikinci görev dönemine yemin ederek başladı.

'TEHLİKELİ SOĞUK' NEDENİYLE KONGRE BİNASINDA YAPILDI

Trump'ın yemin töreni, hava sıcaklığının eksi 11 dereceye kadar düştüğü başkent Washington'daki 'tehlikeli' soğuk hava koşulları sebebiyle Kongre bahçesinden Kongre binasının içine alındı.

ABD'de ikinci Donald Trump dönemi resmen başlıyor

BİDEN, TRUMP'I "EVİNE HOŞ GELDİN" DİYEREK KARŞILADI

Trump, yemin töreni gününün sabahında Beyaz Saray'ın karşısında bulunan tarihi St. John's Kilisesi'nde geleneksel ayine katıldı. Trump çifti daha sonra Beyaz Saray'a doğru yola çıktı. Trump çiftini Beyaz Saray kapısında Joe Biden ve eşi karşıladı. Biden, burada Trump'ı, "Evine hoş geldin" diyerek selamladı. İki lider fotoğraf çekiminden sonra Oval Ofis'e geçti.

ABD'de ikinci Donald Trump dönemi resmen başlıyor

BIDEN SON KEZ BAŞKAN OLARAK AYRILDI

Joe Biden, görüşmenin ardından 4 senedir bulunduğu Beyaz Saray'dan son kez başkan olarak ayrıldı.

ABD'de ikinci Donald Trump dönemi resmen başlıyor

YEMİN EDEREK GÖREVİNE BAŞLADI

Daha sonra Kongre binasına geçen Trump, açılış konuşmalarının ve seçilmiş Başkan Yardımcısı JD Vance'in yemin etmesinin ardından TSİ 20.00'de Yüksek Mahkeme Başkanı Yargıç John Roberts'ın huzuruna çıkarak yemin etti.

ABD'de ikinci Trump dönemi başladı: Trump yemin ederek başkanlık koltuğuna oturdu

TRUMP İLK KONUŞMASINI YAPTI

Donald Trump, ABD'nin 47'nci başkanı olarak yaptığı ilk konuşmada "Bugünden itibaren ülkemiz yeniden gelişecek ve tüm dünyada saygı görecek. Herkesin gıpta ettiği bir ülke olacağız ve artık (ABD'nin) sömürülmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Konuşmasında, daha önce 'mücadele' sözü verdiği göç konusuna değinen Trump, "Ülkeye yasadışı girişler durdurulacak" dedi. Trump, ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan ederek 'yasadışı göçleri engelleyeceğini' söyledi. Trump, Meksika Körfezi'nin adını "Amerika Körfezi" olarak değiştireceğini de dile getirdi. Panama Kanalı konusunda ise Trump, "Panama Kanalı'nı Çin işletiyor. Biz onu Çin'e vermedik, Panama'ya verdik ve geri alıyoruz" dedi.

ABD'de ikinci Donald Trump dönemi resmen başlıyor

BIDEN VE ESKİ BAŞKANLAR DA TÖRENDE

Joe Biden, 2020'de seçim yenilgisi kabul etmeyerek 4 sene önce yemin törenine katılmayan Trump'ın aksine yemin törenine "elbette" katılacağını söylemişti. Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton da törende. Eski First Lady Laura Bush ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da eşleriyle birlikte etkinliğe katıldı. Trump'ın ilk başkanlık döneminde Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Mike Pence de törende yer aldı. Öte yandan eski Temsilciler Başkanı Nancy Pelosi ve eski First Lady Michelle Obama ise törene katılmadı. Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ve İtalya Başbakanı Giorgi Meloni de tören salonunda görüldü.

ABD'de ikinci Donald Trump dönemi resmen başlıyor

ÇOK SAYIDA MİLYARDER TÖRENDE

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Meta CEO'su Mark Zuckerberg ve Amazon kurucusu Jeff Bezos yemin törenine katıldı. Bu isimler, Trump'ın kabinesinin yanındaki platformda oturdu. OpenAI CEO'su Sam Altman da yemin töreninde yer aldı.

ABD'de ikinci Donald Trump dönemi resmen başlıyor
ABD\'de ikinci Donald Trump dönemi resmen başlıyor

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Son Dakika Dünya ABD'de ikinci Donald Trump dönemi resmen başlıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Çelikk:
    İşte ABD Ülkesi Gösterişli, İhtişamlı, Yakışır Bu Millete 6 10 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    hıyar gitti turp geldi 11 2 Yanıtla
  • Mustafa Kurt:
    Bidoo gitti idoo geldi değişen bir şey olmayacak 4 1 Yanıtla
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