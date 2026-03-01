ABD 'görünmez' kozunu sahaya sürdü! B-2 hayalet bombardıman uçakları İran'ın balistik füze stoğunu vurdu - Son Dakika
ABD 'görünmez' kozunu sahaya sürdü! B-2 hayalet bombardıman uçakları İran'ın balistik füze stoğunu vurdu

ABD \'görünmez\' kozunu sahaya sürdü! B-2 hayalet bombardıman uçakları İran\'ın balistik füze stoğunu vurdu
01.03.2026 18:57
ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken, Washington yönetimi "görünmez" koz olarak bilinen B-2 Spirit bombardıman uçaklarını devreye soktu. ABD Savunma Bakanlığı, İran'ın yer altı sığınaklarında bulunan balistik füzelerin hedef alındığını ve operasyonda 4 adet B-2 Spirit bombardıman uçağının da görev yaptığını duyurdu.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

ABD'NİN "GÖRÜNMEZ" KOZU DEVREDE

İki taraf arasındaki saldırılar devam ederken ABD, 'görünmez koz' olarak bilinen dünyanın en gelişmiş bombardıman uçağı B-2 Spirit'leri sahaya sürmeye başladı. ABD Savunma Bakanlığı, İran'ın yer altı sığınaklarında bulunan balistik füzelerin hedef alındığını ve operasyonda 4 adet B-2 Spirit bombardıman uçağının da görev yaptığını duyurdu.

ABD 'görünmez' kozunu sahaya sürdü! B-2 hayalet bombardıman uçakları İran'ın balistik füze stoğunu vurdu

İRAN'IN NÜKLEER TESİSLERİNİ BOMBALAMIŞTI

ABD, 22 Haziran'da hedef aldığı İran'ın nükleer tesislerini, söz konusu B-2 gizli bombardıman uçaklarından atılan, yaklaşık 6 metre uzunluğunda ve yerin onlarca metre altında hasar meydana getirecek güçte füzelerle vurmuştu. Söz konusu tesisler arasında İran'ın nükleer çalışmalarının merkezi kabul edilen Fordo Nükleer Tesisi de yer almıştı.

B-2 SPİRİT BOMBARDIMAN UÇAĞININ ÖZELLİKLERİ

Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin stratejik bombardıman uçağı B-2 Spirit, stealth teknolojisi ve yüksek maliyetiyle askeri havacılık sektöründe önemli bir yere sahip. Northrop Grumman şirketi tarafından geliştirilen uçak, 1980'lerin sonundan itibaren hizmete girdi.

B-2'nin teknik özellikleri dikkat çekici boyutlarda. 52,4 metre kanat açıklığı, 21 metre uzunluk ve 5,18 metre yüksekliğe sahip. Uçak geleneksel gövde-kanat tasarımından farklı olarak bütünleşik kanat yapısı kullanıyor. Bu tasarım radar kesit alanını azaltmaya yönelik.

ABD 'görünmez' kozunu sahaya sürdü! B-2 hayalet bombardıman uçakları İran'ın balistik füze stoğunu vurdu

RADAR TESPİT SİSTEMLERİNDEN KAÇINMA TEKNOLOJİSİNE SAHİP

Uçağın stealth kabiliyeti çok bileşenli bir sistem üzerine kurulu. Geometrik tasarım radar dalgalarının yansımasını engelliyor. Özel malzemeler elektromanyetik enerjiyi absorbe ediyor. Motor girişleri ve çıkışları radar yansımasını minimize edecek biçimde konumlandırılmış.

Yüzey kaplamaları karbon fiber kompozit ve radar absorbe edici malzemelerden oluşuyor. Bu kaplama teknolojisi radar dalgalarını ısıya dönüştürme prensibiyle çalışıyor. Termal imza azaltma için egzoz gazları soğuk hava ile karıştırılıyor.

Dört General Electric F118-GE-100 turbofan motoru toplam 31 bin 388 kilogram itki sağlıyor. Her motor 7 bin 847 kilogram güç üretiyor. Maksimum hız bin 010 kilometre, seyir hızı 900 kilometre olarak belirtiliyor.

Operasyonel menzil 11 bin 100 kilometre. Hava yakıt ikmali ile bu mesafe sınırsız hale gelebiliyor. Maksimum hizmet tavanı 15 bin 200 metre. Kalkış mesafesi 2 bin 600 metre, iniş mesafesi bin 600 metre olarak kayıtlarda yer alıyor.

ABD 'görünmez' kozunu sahaya sürdü! B-2 hayalet bombardıman uçakları İran'ın balistik füze stoğunu vurdu

SİLAH SİSTEMİ KAPASİTESİ

İki dahili silah bölmesi 22 bin 700 kilogram savaş yükü taşıma kapasitesi sunuyor. Konvansiyonel ve nükleer silah seçenekleri mevcut. 16 adet B83 nükleer bomba veya 80 adet Mark 82 genel amaçlı bomba yerleştirilebiliyor. Hassas güdümlü mühimmat olarak 80 adet JDAM bombası kullanma imkanı bulunuyor. 16 adet AGM-158 JASSM cruise füzesi taşıma kabiliyeti var. GBU-57 MOP bunker penetratörü de silah seçenekleri arasında.

DÜNYADA SADECE ABD'DE 21 ADET VAR

B-2 programının toplam maliyeti 78 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Birim maliyet 2,1 milyar dolar olarak hesaplandı. Araştırma geliştirme 46 milyar dolar, üretim 24 milyar dolar tuttu. Program yönetimi 8 milyar dolar maliyet oluşturdu. Saatlik operasyon maliyeti 135 bin dolar. Yıllık bakım gideri uçak başına 3,4 milyon dolar. Her B-2 için 15 teknisyen personel ihtiyacı bulunuyor. İlk planda 132 adet üretim planlanmış ancak 21 adet tamamlanabildi.

Son Dakika Dünya ABD 'görünmez' kozunu sahaya sürdü! B-2 hayalet bombardıman uçakları İran'ın balistik füze stoğunu vurdu - Son Dakika

SON DAKİKA: ABD 'görünmez' kozunu sahaya sürdü! B-2 hayalet bombardıman uçakları İran'ın balistik füze stoğunu vurdu - Son Dakika
