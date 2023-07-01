ABD Heyeti İstanbul ve Çanakkale Boğazları için Yunanca İsim Önerdi - Son Dakika
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ABD Heyeti İstanbul ve Çanakkale Boğazları için Yunanca İsim Önerdi

01.07.2023 19:58

NATO Zirvesi öncesi Brüksel'de AB Liderleri Toplantısı'na giden ABD heyetiyle ilgili Yunan Kathimerini gazetesinde skandal bir iddia yer aldı. ABD heyetinin İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının Yunanca isimlerinin de kullanılması önerisi getirdiğini belirten gazete, hem Ankara'nın hem de Atina'nın bu teklife karşı çıktığını yazdı.

NATO Zirvesi öncesi Brüksel'de AB Liderleri Toplantısı'na giden ABD heyetiyle ilgili Yunan Kathimerini gazetesiyle ilgili skandal bir iddiada bulundu. ABD heyetinin İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının Yunanca isimlerinin de kullanılması önerisi getirdiğini belirten gazete, hem Ankara'nın hem de Atina'nın bu teklife karşı çıktığını yazdı.

NATO ZİRVESİ ÖNCESİ AB LİDERLERİ BİR ARAYA GELDİ

Litvanya'nın Vilnius kentinde 11-12 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecekNATO Liderler Zirvesi öncesi Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Liderleri Toplantısı yapıldı. Toplantıya AB'ye üye 27 ülkenin liderleri katıldı.

ABD'DEN BOĞAZLAR İÇİN ÇİFT İSİM ÖNERİSİ

Toplantıyla ilgili Yunanistan'ın en yüksek tirajlı gazetelerinden olan Kathimerini, Türkiye'yi yakından ilgilendiren skandal bir iddiayı gündeme getirdi. "Boğazlar için Çift Adlandırma-ABD Formülü" isimli haberinde gazete, Brüksel'e giden ABD heyetinin, İstanbul ve Çanakkale Boğazları için çarpıcı bir uzlaşı teklifinde bulunduğunu yazdı.

Brüksel'e giden ABD heyetinden İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile ilgili skandal teklif: Yunanca isimleri de kullanılsın

"BOĞAZLARIN YUNANCA İSİMLERİ DE KULLANILABİLİR"

Haberde, ABD heyetinin NATO'nun bölgesel planlarındaki karışıklığı gidermek amacıyla İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının isimlerinin değişmesini öngören bir teklif sunduğu yer aldı. 1936 yılında imzalanan Montrö Sözleşmesi'ne atıfta bulunan ABD'nin, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının Yunanca isimlerinin (Bosphorus ve Dardanelles) de kullanılmasının anlaşmaya uygun olduğunu söylediği belirtildi. Ancak bu durumun NATO üyeleri arasında karışıklığa yol açabileceğini kaydeden ABD'nin bunun üstesinden gelmek için "iki isim" önerisini sunduğu haberde yer aldı.

MONTRÖ'DE BOSHPORUS VE DARDANELLES

Gazetenin haberine göre, iki isim yöntemiyle Türkiye, Boğazlar için "Türk Boğazları" ismini kullanabilecek. Diğer ülkelerse Türk Boğazları tabirinin yanı sıra Montrö Sözleşmesi'nde yer aldığı şekliyle (Bosphorus ve Dardanelles) şeklinde adlandırma yapabilecek.

ANKARA VE ATİNA KARŞI ÇIKTI

Ankara'nın bu "uzlaşı" önerisine şiddetle karşı çıktığı belirtilirken Yunan heyetinin ise Türk Boğazları tabiri nedeniyle öneriyi reddettiği ifade edildi. Gazete, Yunanistan tarafının iki farklı ismi kullanma önerisi ile ilgili şüpheleri olduğunu ve bu nedenle öneriyi kabul etmediğini vurguladı.

ABD HEYETİNİN TEKLİFİ BOĞAZLARLA SINIRLI DEĞİL

Öte yandan haberde aynı ABD'nin Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin de adını haritada değiştirerek koordinatlarla tarif edilmesine ilişkin bir öneri sunduğu da yer aldı. Bu sayede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne atıfta bulunmaya gerek kalmadan koordinatlarla tarif edilmesi amacı taşıdığı belirtildi.

YORUMLAR (3)
  • Kerem Oğuz: Az kaldı Roma yi işgal etmeye Allah'ın izniyle hepsine güzel isim bulacağız size kalmadı terörist abd Cevap Yaz 58 9 Yayından Kaldır
  • Mert kursun : Sizdenmi akil alacaz ne isim verilecegine bay kemal gelse yaoardiniz gevsekler Cevap Yaz 63 32 Yayından Kaldır
  • Gültekin Konukcu: saldırıya hazır olun savaş kapıda Cevap Yaz 47 24 Yayından Kaldır
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Son Dakika Dünya ABD Heyeti İstanbul ve Çanakkale Boğazları için Yunanca İsim Önerdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Heyeti İstanbul ve Çanakkale Boğazları için Yunanca İsim Önerdi - Son Dakika
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