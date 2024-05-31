ABD, Ukrayna'ya Rus topraklarında askeri hedeflere karşı silah kullanma izni verdi - Son Dakika
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ABD, Ukrayna'ya Rus topraklarında askeri hedeflere karşı silah kullanma izni verdi

ABD, Ukrayna\'ya Rus topraklarında askeri hedeflere karşı silah kullanma izni verdi

Amerikan yetkililer, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya sadece Harkov cephesinde olmak üzere Rus toprakları içindeki askeri hedeflere karşı ABD silahlarını kullanma izni verdiğini açıkladı. Bu izinle Ukrayna, Rus birliklerine, topçularına ve savaş uçaklarına karşı ABD silahlarını kullanabilecek. Rus kuvvetleri son haftalarda Harkov bölgesinde kazanımlar elde etmişti ve bu izinle Ukrayna'nın saldırılarını artırabileceği belirtiliyor.

31.05.2024 07:38
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Amerikan yetkililer ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk kez Ukrayna'ya sadece Harkov cephesinde olmak üzere Rus toprakları içindeki askeri hedeflere karşı ABD silahlarını kullanma izni verdiğini söyledi. Silahlar Rus birliklerine, topçularına ve savaş uçaklarına karşı kullanılabilecek.

Bir yetkili BBC’ye yaptığı açıklamada ekibine Ukrayna'nın ABD silahlarını “karşı ateş amacıyla” ve “kendilerini vuran ya da vurmaya hazırlanan Rus güçlerine karşılık vermek” için kullanabilmesini sağlama talimatı verildiğini söyledi.

Rus kuvvetleri, son haftalarda Rusya sınırına yakın Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkov bölgesinde yapılan sürpriz taaruzlar sonucunda kazanımlar elde etti.

Cuma günü Ukraynalı yetkililer Rusya'nın Harkov'un bir banliyösündeki bir konutu bombalaması sonucu üç kişinin öldüğünü ve 16 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, daha önce Rusya’nın Harkov’da elde ettikleri son kazanımların ardından ülkesinin kuzey doğusuna yönelik saldırılarını daha da artırabileceğini .

BBC’ye konuşan ABD'li yetkili, “Ordu Taktik Füze Sistemi’nin () kullanımının ya da Rusya içinde uzun menzilli saldırıların yasaklanmasına ilişkin politikamız değişmedi” dedi.

ATACMS (Army Tactical Missile System), ABD yapımı bir taktik balistik füze sistemi. Bu sistem, kara kuvvetleri tarafından düşman hedeflerini yüksek hassasiyetle vurma amacıyla kullanılıyor.

Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili yorum yapmadı.

İngiltere daha önce Ukrayna'nın Batı tarafından tedarik edilen silahları nasıl kullanacağına ilişkin kısıtlamaların hafifletilmesi konusuna açık olduğunun sinyalini vermişti.

Böyle bir gelişmenin çatışmaları daha da tırmandırabileceğinden endişe ediliyordu. Ancak bazı Avrupalı liderler de kısa süre önce bu tür silahların kullanımına ilişkin kısıtlamaların gevşetilmesi .

Ukrayna’nın silah yükünün büyük bir kısmını karşılayan Washington ise çatışmaların tırmanması endişesi nedeniyle kısıtlamaların hafifletilmesine direnmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Çarşamba günü Moldova'ya yaptığı ziyarette bu değişimin ilk sinyallerini verdi.

“Yol boyunca her adımda, gerektiği şekilde uyum sağladık” diyen Blinken, bunun bundan sonra da değişmeyeceğini söyledi.

Moskova ise Batı silahlarının Rusya topraklarındaki hedeflere karşı kullanılması ihtimaline karşı tehditkar açıklamalar yapmıştı.

Rus lider Vladimir Putin, "Avrupa'daki, özellikle küçük ülkeler, neyle karşı karşıya olduklarının farkında olmalılar" demişti.

Putin, böylesi bir saldırıyı Ukrayna güçleri gerçekleştirse bile sorumluluğunun Batılı silah tedarikçilerine ait olacağını savunmuştu.

Bazı NATO ülkeleri bu gelişmeler karşısında tedirginliğini koruyor.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Perşembe günü Rus askeri üslerini vurmanın gerekli olmadığını düşündüğünü söylemişti.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani RAI'ye verdiği röportajda, "İtalya'dan Ukrayna'ya gönderilen tüm silahlar Ukrayna içinde kullanılmalıdır" dedi.

Kiev yönetimi bir süredir Batı’ya daha fazla silaha ihtiyaç duyduğu konusundaki ısrarlı tutumunu sürdürdü.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya ABD, Ukrayna'ya Rus topraklarında askeri hedeflere karşı silah kullanma izni verdi - Son Dakika

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