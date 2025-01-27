Alina Kabayeva: Gizemli İlişki ve Yeni Kulüp

Dünya

Eski Rus olimpik cimnastikçi Alina Kabayeva, Rusya'nın gösterişli elitleri arasında özel hayatını en gizli tutan isimler arasında yer alıyor.

Bağımsız Rus basını tarafından Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "hayat arkadaşı" olarak tarif edilen Kabayeva, Batı'nın yaptırım listelerinde alıyor.

Ancak gizemli isim, son aylarda Rusya'da halk arasında görülmeye başladı.

Kendi kurduğu cimnastik akademisinin reklamını yapan Kabayeva'nın neden göz önüne çıkmak için bu anı seçtiği merak konusu.

Gölgelerden sıyrılmak

Kabayeva'nın "Sky Grace" cimnastik kulübünden yarışmacılar, geçtiğimiz sene Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenen BRICS Oyunları'nda Rusya takımından ayrı olarak kendi bayraklarıyla yer aldı.

BRICS oyunları, her yıl Rusya, Kazakistan, Tayland, Sırbistan ve diğer ülkelerden sporcuların katılımlarıyla düzenlenen bir etkinlik.

Yarıştan yalnızca iki yıl önce kurulan kulübün bu kadar hızla bu kadar yol alabilmesine gerekçe olarak kurucusu ve başkanının Alina Kabayeva olması gösteriliyor.

Olimpiyatlardaki başarıları ve ritmik cimnastik alanındaki dünya şampiyonluklarıyla nam salan Kabayeva, son dönemlerde Vladimir Putin ile ilişki yaşadığı iddiasıyla gündemde.

Kabayeva'nın, Putin'in en genç çocuklarının annesi olduğu iddia ediliyor. Sonbaharda yayımlanan bir araştırma haberde çiftin iki oğlu olduğu öne sürüldü.

ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği, 2022'de Putin ve Kabayeva'nın "yakın ilişkisini" gerekçe göstererek cimnastikçiye yaptırım uyguladı.

Putin, Kabayeva ile bağı olduğunu hiçbir zaman kabul etmedi. 2008'de düğün dedikodularına dair yaptığı bir açıklamada "Sümükleri ve erotik fantezileriyle başkalarının hayatlarına burnunu sokan kişileri hiç sevmediğini" söyledi.

Rusya'da Putin'in özel hayatını konuşmak büyük bir tabu. Kızları olduğu varsayılan Maria Vorontsova ve Katerina Tikhonova oldukça kâr elde eden bir sağlık şirketinin ve Moskova Devlet Üniversitesi'ndeki 1,7 milyar dolarlık (60,7 milyar lira) bir kalkınma projesinin başında.

Putin'in kuzeni Yevgeni Putin'in psikiyatrist kızı Anna Tsivilyeva Savunma Bakanı yardımcılığına kadar yükseldi.

Putin ve ismi geçen kadınların aile bağları olduğu resmen hiçbir zaman doğrulanmadı. Ancak hepsi yaptırım kapsamında ve ayrıcalıklı muamele, büyük bütçeler ve kariyer basamaklarını hızlı çıkmak gibi sıradan Rusların erişemediği imkanlara sahipler.

Buradan yola çıkılacak olursa, 2015'te Kabayeva'nın Vladimir Putin'in çocuğunu doğurduğu haberlerinin net bir dille yalanlanması da şaşırtıcı değil.

Ancak neresinden bakılırsa bakılsın, 2007'de spor kariyerini geride bırakan Alina Kabayeva, Rusya'nın elitleri arasında oldukça hızlı biçimde yükseldi. Rusya parlamentosunda yedi yıl boyunca görev aldı ve daha sonra Putin'in en yakın müttefiklerinden Yuri Kovalçuk'a ait Ulusal Medya Grubu'nun yönetim kuruluna başkanlık etti.

Kabayeva, önde gelen pozisyonlarda görev almasına rağmen halkın arasına karışmadı, gölgelerde kaldı ve neredeyse medya ile hiç etkileşime girmedi.

Magazin dergileri onu "Ulaşılması neredeyse imkansız" olarak tasvir etti.

Ancak işler, Ukrayna'ya yönelik savaşın başlamasının ardından 2022'nin sonbaharında değişti. Kabayeva "Sky Grace" adlı uluslararası ritmik cimnastik kulüpleri derneğini kurdu.

Kısa süre sonra Sky Grace akademisi Putin'in teşvikiyle Karadeniz'deki Soçi'deki Sirius Eğitim Merkezi'nde açıldı.

Mart 2023'te kulübe Rus enerji devi Gazprom tarafından 2,4 milyon dolar (714 milyon lira) değerinde bir bina hediye edildi.

Kabaeva'nın yeni kurulan kulübü aynı zamanda Rusya'daki diğer tüm spor kuruluşlarının gıpta edeceği bir statüye sahip. Kendine uygun bir takvim seçip onaylayabiliyor, yurtiçi ve yurtdışında ritmik jimnastik için uzun süredir var olanlardan ayrı olarak ev sahipliği yapacağı turnuvalarda kuralları seçebiliyor ve ödülleri de kendi takdirine göre dağıtabiliyor. Bu açılardan da Sky Grace, Rus spor kulüpleri arasında benzersiz bir yere sahip.

Kabaeva'nın da katıldığı jimnastik etkinliklerini takip eden ve isminin açıklanmasını istemeyen bir gazeteci, "Sky Grace kendi kurallarına uyan ayrı bir spor dalı olarak faaliyet gösteriyor. Bu kurallara göre turnuvalar düzenliyor ve ödüller de bu 'spora' göre veriliyor" diyor.

Gazeteci, "Kabaeva, başka bir deyişle jimnastiğine ek olarak, kendi kuruluş belgeleriyle var olmuş paralel bir spor icat etti" diyor.

Bununla kalmayıp Kabaeva'nın öğrencileri geçen yıl Avrupa'da düzenlenen etkinliklere katılmak için seyahat etti. Moskova'nın savaşı nedeniyle Rusya'nın uluslararası organizasyonlarda tarafsız statüde yer almasına rağmen ilk kez bu tür bir seyahat gerçekleştirildi. Diğer Rus kulüplerinden hiçbir jimnastikçiye bu fırsat sunulmadı.

Ve sonra, artık kendisi de Batı'da yaptırıma uğramış olan Kabaeva aniden, başta daha önce başkanlığını yaptığı Kovalchuk şirketine ait olanlar olmak üzere, Rus medya kuruluşlarının çabalarıyla, kamuoyunun huzuruna yeniden çıktı.

Işıklar, kamera... Motor

Sky Grace sosyal medyada giderek daha aktif hale geliyor. Akademinin Telegram kanalında, Kabaeva'nın talimatlarıyla antrenman yapan öğrencilerin, ünlü antrenörün kameradan haberi yokmuş gibi çekilmiş onlarca videosu var. Ancak konuştuğumuz bir spor muhabiri, Kabaeva'nın kamera karşısına çıkışlarının titizlikle hazırlandığını belirterek, kendisinin filme alındığını bilmeme ihtimalinin olmadığını söyledi.

Alina Kabaeva'nın hiçbir fotoğrafı ya da videosunun onun bilgisi ve izni olmadan internette yayınlanmadığını öne süren gazeteci, "Birinin gizlice samimi bir kayıt yapması ve sonra bunu yayımlaması mümkün değil" diyor ve devam ediyor:

"Alina, kullanılan kamera açısından ışıklandırmaya, makyajında ayarlama gerekip gerekmediğine kadar her şeyi onaylıyor."

Peki neden ani bir kararla arka planda kalmaktan vazgeçti ve medya yasağı kaldırıldı? Kesin bir şey söylemek mümkün değil ama Kabaeva'nın yeniden kamuoyunun dikkatini çekmesi Ukrayna'daki savaş ve yaptırımların uygulanmasıyla aynı zamana denk geldi.

Aynı zamanda Putin'in kızları olduğu farz edilen Maria Vorontsova ve Katerina Tikhonova da kamuoyu karşısına çıkmama tutumlarını bir kenara bırakarak geçen yıl St. Petersburg Ekonomik Yatırım Forumu'nda göründüler. Bu etkinlik savaşın başlamasından bu yana yabancı konuklar için cazibesini yitirse de Putin'in başkanlık otoritesinin bir vitrini ve olası çıkar odakları için bir cazibe merkezi olmayı sürdürüyor.

Bağımsız medyanın bu kişilerin kim olduğunu ortaya çıkarmak için yaptığı çalışmalar ve halihazırda yaptırıma uğramış olmaları, bu kişilerin kimliklerini gizlemek için artık mücbir nedenlerin olmayabileceği anlamına geliyor.

Ukrayna'daki savaşın etkilerinden birisi de kayırmacılık (nepotizm) üzerindeki örtünün kalkması ve Rus seçkinleri söz konusu olduğunda denge ve denetleme mekanizmalarının erozyona uğraması oldu. Gizlilik artık amacına uygun, olanaklar dahilinde ya da belki de istenen bir şey değil. Kabaeva ve Putin'in yakınları farz edilen diğer kişilerin muhtemelen kendi kişisel hırsları var. Rusya Devlet Başkanı'na olan yakınlıkları, kaçınılmaz bir biçimde bu tür hırslara sahip diğer kişilerin de dikkatini çekeceği anlamına geliyor.

Kabaeva akademisini geliştirmeye odaklanmış durumda. Sky Grace şu anda uluslararası bir dernek olarak tanıtılıyor. Kasım ayı sonunda Katar'da Alina Kabaeva'nın ev sahibi olduğu büyük bir turnuva düzenlendi. Rus medyasında geniş yer buldu. En önemli spor kanalı en iyi yorumcusunu bile oraya gönderdi.