Arap Ülkelerinde Gazze\'ye Destek Grevi

Gazze ile dayanışma amacıyla bugün çeşitli Arap ülkelerinde dükkanlar, okullar ve bankalar kapalı kaldı.

Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmak üzere bölge genelinde düzenlenen bir günlük grev kapsamında Filistinli genç kızlar, işgal altındaki Batı Şeria'da yürüyüş yaptı.

Ramallah'ta dükkanlar, okullar ve bankalar kapatılırken, savaşta öldürülen çocukların portreleri reklam panolarına asıldı.

BBC Arapça Servisi'nden Kudüs muhabiri Muhannad Tutunji'nin Ramallah'tan bildirdiğine göre yüzlerce protestocu kentin simgesi El Manara Meydanı'nda toplandı.

"Yanaklarında Arapça 'Gazze Gururu' sloganı yazan ve geleneksel kefiye ile başını saran bir çocuk, savaşın durması ve genç kızların öldürülmemesi için yürüdüğünü söyledi" dedi.

Diğer sloganlar arasında, Batı Şeria'daki Filistinlilerin Gazze Şeridi'ndekilerle dayanışmalarını ifade eden 'Ulusal Birlik' sloganı da vardı.

Ayrıca Hamas'a destek veren bayraklar ve pankartlar da taşınıyordu.

Hamas AB, ABD ve İngiltere'de 'terör örgütü' olarak değerlendiriliyor.

Batı Şeria, Filistin Yönetimi'nin önde gelen siyasi grubu El Fetih'in ana üssü ve tarihsel olarak Hamas'ın laik rakibi olarak görülüyor.

BBC Arapça Servisi'nden Tutunji, "Burada siyaset genellikle erkeklerin egemenliğinde, bu nedenle benim için dikkat çekici olan, çok sayıda çocuğun yürüyüşe katılmış olmasıydı. Yürüyemeyecek kadar küçük çocuklar da anne ve babalarının omuzlarında taşınıyordu" sözleriyle bölgedeki atmosferi ifade etti.

Kudüs'te de birkaç fırın ve eczane dışında dükkanlar çoğunlukla kapalıydı.

Kudüs'ün eski şehir kısmında bir giyim mağazası bulunan Khaled Al Saheb BBC'ye yaptığı açıklamada, Gazze halkıyla dayanışmak için küresel grev çağrılarına katılmanın "yapılabilecek en az şey olduğunu" söyledi.

Eski Şehir'deki tüm dükkan sahibi arkadaşlarının da kepenk kapattığını ve yeni grev çağrılarına katılmayı planladıklarını anlattı.

Grev çağrısı, ABD'nin Cuma günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde acil ateşkes çağrısı yapan bir kararı veto etmesi ardından geldi.

Filistinli sosyal medya aktivisti Esraa Alshikh, 8 Aralık'ta Instagram ve X'te yayınladığı bir video aracılığıyla grev çağrısı yapan ilk kişilerden biri oldu.

Alshikh, Arap ve Batılı ülkelerin ateşkes uygulamak ve çatışmaları durdurmak için sağlam bir duruş sergilememeleri nedeniyle eyleme geçmek gerektiğini söyledi.

Grevin uzatılması için çağrılar yapılmasını beklediğini belirten Alshikh, "65 gün süren aralıksız bombardımanın ardından toplum için tek çözüm greve gitmekti. Artık bizim için hiçbir şey kalmadı" dedi.

Batı Şeria'daki işçi sendikaları ve Hamas da dahil olmak üzere çeşitli Filistinli grupların koalisyonu olan Filistin Ulusal ve İslami Güçler de greve destek verdi.

Komşu Ürdün'de de dükkanlar, marketler, alışveriş merkezleri ve yerel kafeler kepenk kapatarak "Gazze'ye destek için grev" yazılı afişler astı.

Zerka vilayetinde temizlik ürünleri satan bir dükkanın sahibi olan Ashraf Al Qady BBC'ye yaptığı açıklamada, kendisinin ve diğer dükkan sahiplerinin "mali gelir kaybına rağmen" greve katılma sorumluluğu hissettiklerini söyledi.

"Başka grev çağrıları da olursa dükkânı bir hafta daha kapalı tutmak sorun değil" dedi.

BBC Arapça Servisi'nden Beyrut muhabiri Carine Torbey, Lübnan'da devlet daireleri ve kamu kurumlarının yanı sıra mağazalar, okullar, bankalar ve limanların da kapalı olduğunu ve Gazze ile dayanışmayı ifade etmek için gece yarısı limanlardan sirenlerin çaldığını söyledi.

Torbey, "Beyrut'un kalabalık caddelerinden biri olan El Hamra caddesi, bazı dükkanların hala açık olmasına rağmen sessizdi" dedi.

BBC'ye konuşan bazı Lübnanlılar greve katılmanın kendilerine en azından bir şeyler yaptıklarını hissettirecek küçük bir şey olduğunu söylerken, bazıları da "normal yaşamak, yiyip içmek ve Lübnan'ın kendisini desteklemek" gerektiğini vurguladı.

Lübnan hükümeti, bazılarının sürpriz olarak nitelendirdiği bir kararla, "Gazze ve Filistin halkıyla dayanışma amacıyla" greve katıldığını resmen açıkladı.

Ancak bazıları bu kararı eleştirerek "rastgele" alındığını ve sahada bir değişiklik yapmak yerine sadece "siyasi kazanımlar" elde etmeyi amaçladığını söyledi.