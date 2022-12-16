Kardeş ülke Azerbaycan'da vatandaşların haklı isyanı! Rus askerleri ile karşı karşıya geldiler - Son Dakika
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Kardeş ülke Azerbaycan'da vatandaşların haklı isyanı! Rus askerleri ile karşı karşıya geldiler

16.12.2022 15:06
Kardeş ülke Azerbaycan'da vatandaşların haklı isyanı! Rus askerleri ile karşı karşıya geldiler

Azerbaycan'ın Karabağ ekonomik bölgesindeki Şuşa-Hankendi yolu üzerindeki maden yataklarının yasa dışı olarak işletilmesine karşı protestolar beş gündür devam ediyor.

Yolun Şuşa bölgesinde Rus barış güçlerinin geçici kontrolündeki kısmında, Azerbaycanlı aktivistler ve çevreci sivil toplum kuruluşları tarafından Karabağ ekonomik bölgesinde çevre terörünün sona erdirilmesi talebiyle protesto eylemi düzenlendi.

"BU KABUL EDİELEMEZ BİR DURUM"

Azerbaycanlı gazeteci ve İslahatçı Gençler Birliği Başkanı Ferit Şahbazlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada uzun süredir Rus barış güçlerinin geçici kontrolü altında bulunan Azerbaycan topraklarında altın ve bakır yataklarının yasa dışı olarak işletildiğini belirterek, " Ermenistan, yasadışı bir şekilde Azerbaycan'ın doğal kaynaklarını yağmalıyor, çevreyi kirletiyor ve ekolojik terörizm gerçekleştiriyor. Rus barış güçleri Azerbaycan devlet kurumlarının temsilcilerinden oluşan izleme grubunun bu bölgelere girmesine ve gözlemlemesine izin vermiyor. Bu kabul edilemez bir durum. Azerbaycan'ın yasalarına ve egemenliğine saygı gösterilmeli ve Azerbaycan devlet kurumları temsilcilerinin ülkemizin topraklarında ekolojik izleme amacıyla hareket etmelerine hiçbir engel oluşturulmamalıdır. Aynı zamanda Rus barış güçlerinin geçici kontrolü altındaki topraklarda bulunan yasadışı Ermeni silahlı grupları da buradan derhal uzaklaştırılmalıdır" dedi.

Kardeş ülke Azerbaycan'da vatandaşların haklı isyanı! Rus askerleri ile karşı karşıya geldiler
İslahatçı Gençler Birliği Başkanı Ferit Şahbazlı

"YOLU RUSYA FEDERASYONU BARIŞ GÜÇLERİ KAPATTI"

Ermenistan'ın Laçin yolunun Azerbaycanlı protestocular tarafından kapatıldığı yönündeki iddialara da yanıt veren Ferit Şahbazlı, "Bu eylem barışçıldır ve aslında tüm dünyaya barış mesajı göndermektedir. Protestocular Laçın yolunun insani olmayan amaçlarla kullanılmasına karşı çıkıyor ve 'Laçin yolu barış yoldur' sloganları atıyorlar. Laçin yolu Azerbaycanlı protestocular tarafından değil, Rusya Federasyonu barış güçleri tarafından kapatılmıştır. Aksine protestocular insani yardım ve ambulans araçlarının yoldan geçmesi için her türle imkan yaratıyor. Rus barış güçleri düzenli olarak o yolu kullanıyor. Azerbaycanlı STK temsilcilerinin talepleri tamamıyla haklıdır ve uluslararası hukuka uygundur. Taleplerimiz yerine yetirilene kadar itirazlar devam edecektir" şeklinde konuştu.

İşte düzenlenen gösterilerden kareler;

Kardeş ülke Azerbaycan'da vatandaşların haklı isyanı! Rus askerleri ile karşı karşıya geldiler
Kardeş ülke Azerbaycan'da vatandaşların haklı isyanı! Rus askerleri ile karşı karşıya geldiler
Kardeş ülke Azerbaycan'da vatandaşların haklı isyanı! Rus askerleri ile karşı karşıya geldiler
Kardeş ülke Azerbaycan'da vatandaşların haklı isyanı! Rus askerleri ile karşı karşıya geldiler
Kardeş ülke Azerbaycan'da vatandaşların haklı isyanı! Rus askerleri ile karşı karşıya geldiler
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