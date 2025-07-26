Babydoll Archi\'nin Gerçek Yüzü

Babydoll Archi'nin Instagram'daki takipçi sayısı birkaç günde ikiye katlanarak 1,4 milyona ulaştı ve her gün daha fazla hayranı onun cesur fotoğraflarını, videolarını izlemeye başladı.

Archi, Hindistan'da viral olan bir videoda bir Rumen şarkısı olan Dame Un Grr eşliğinde baştan çıkarıcı şekilde dans ederken görülüyordu.

Başka bir fotoğrafta ise Amerikalı yetişkin film yıldızı Kendra Lust ile poz verirken görülüyordu.

Bu iki video ve fotoğrafı onu hızla büyük bir üne kavuşturdu: Adı Google aramalarında trend oldu ve sosyal medyada hayran sayfaları ortaya çıktı.

Haberlerde, Hindistan'ın Assam eyaletinden çıkıp da ABD'de porno endüstrisine giren ilk kişi olacağı yazılmaya başlandı.

Ana akım medya da bu çılgınlığa kapılıp onu "influencer" olarak tanımladı ve pek çok kişi onun profilini çıkarmaya çalıştı.

"Babydoll Archi kim?" sorusu hem arama çubuklarında hem de manşetlerde yayıldı.

Ancak viral sansasyonun arkasında gerçek bir kadın yoktu.

Instagram hesabı sahteydi ama kullandığı yüz gerçek bir kadına esrarengiz bir şekilde benziyordu: Assam'ın Dibrugarh şehrinde yaşayan ve Sanchi adını vereceğimiz bir ev kadını.

Kardeşi polise şikâyette bulunduktan sonra gerçek ortaya çıktı.

Sanchi'nin eski erkek arkadaşı Pratim Bora tutuklandı.

Soruşturmayı yürüten kıdemli polis memuru Sizal Agarwal, BBC'ye yaptığı açıklamada Sanchi ile Bora'nın arasının açıldığını ve intikam almak için böyle bir yapay zeka karakteri yarattığını söyledi.

Agarwal, makine mühendisi ve kendi kendini yetiştirmiş bir yapay zeka meraklısı olan Bora'nın sahte bir profil oluşturmak için Sanchi'nin özel fotoğraflarını kullandığını söyledi.

Bora gözaltında ve henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

BBC, Bora'nın ailesiyle temasa geçti ancak henüz bir yanıt alamadı.

Babydoll Archi 2020 yılında oluşturuldu ve hesaba ilk yüklemeler Mayıs 2021'de yapıldı.

Polis Agarwal, ilk fotoğrafların Sanchi'nin üzerinde oynanmış gerçek fotoğrafları olduğunu söyledi:

"Bora zamanla ChatGPT ve Dzine gibi araçları kullanarak bir yapay zeka karakteri yarattı. Daha sonra da hesabı deepfake fotoğraf ve videolarla doldurdu."

Hesabın geçen yıldan itibaren beğeni toplamaya başladığını ancak bu yılın Nisan ayından itibaren ilgi görmeye başladığını da sözlerine ekledi.

Sanchi'nin ailesi tarafından 11 Temmuz gecesi polise sunulan iki paragraflık kısa şikâyet dilekçesinde kanıt olarak bazı fotoğraf ve videoların çıktıları da yer alıyordu.

Polis Agarwal, arkasında kimin olabileceğine dair bir fikirleri olmadığı için kimsenin adını vermediklerini söyledi.

Babydoll Archi polis için yabancı bir isim değildi.

Agarwal, medyada onun yapay zekâ tarafından üretildiğine dair haberler ve yorumlar da gördüklerini ancak gerçek bir kişiye dayandığına dair herhangi bir bilgileri söylüyor.

Polis, şikâyeti alır almaz Instagram'a bir yazı yazarak hesabın yaratıcısının bilgilerini istedi:

"Instagram'dan bilgi aldıktan sonra Sanchi'ye Pratim Bora diye birini tanıyıp tanımadığını sorduk. Teyit ettiğinde, komşu bölge Tinsukia'daki adresini tespit ettik. Kendisini 12 Temmuz akşamı tutukladık."

Agarwal kolluk kuvvetlerinin "hesaptan para kazandığı için dizüstü bilgisayarına, cep telefonlarına ve sabit disklerine ve banka belgelerine el koyduğunu" söyledi.

"Hesabın linktree'de 3 bin aboneliği vardı ve buradan 1 milyon rupi (470 bin TL) kazandığına inanıyoruz. Tutuklanmadan önceki beş gün içinde 300 bin rupi (140 bin TL) kazandığına inanıyoruz" diye ekledi.

Agarwal, Sanchi'nin "son derece perişan ve öfkeli olduğunu ama kendisi ve ailesinin danışmanlık hizmeti almaya başladığını ve daha iyi durumda olduklarını" söyledi:

"Böyle bir şeyin olmasını engellemenin gerçekten bir yolu yok, ancak daha önce harekete geçmiş olsaydık, bu kadar ilgi görmesini engelleyebilirdik.

"Ancak Sanchi'nin hiçbir fikri yoktu çünkü sosyal medyada varlığı yoktu. Ailesi de bu hesaptan engellenmişti. Sadece viral hale geldiğinde haberdar oldular."

Meta BBC'nin davayla ilgili sorularına yanıt vermedi ancak şirket genellikle çıplaklık veya cinsel içerik yayınlanmasına izin vermiyor.

Geçtiğimiz ay CBS, gerçek insanların görüntülerini kullanarak cinsel içerikli deepfake'ler (gerçek gibi gözüken fakat yapay zeka tarafından oluşturulan görüntüler) oluşturmak için kullanılan yapay zeka araçlarını tanıtan bir dizi reklamı kaldırdığını bildirdi.

Babydoll Archi'nin 282 paylaşımı olan Instagram hesabı artık herkese açık değil ancak sosyal medya onun fotoğraf ve videolarıyla dolu ve bir Instagram hesabı, orijinal hesaptaki tüm içerikleri kopyalayıp paylaşmış bile.

BBC, Meta'ya bu konuda ne yapmayı planladıklarını sordu ancak henüz bir yanıt alamadı.

Yapay zeka uzmanı ve avukat Meghna Bal, Sanchi'nin başına gelenlerin "korkunç ama önlenmesi neredeyse imkansız" olduğunu söylüyor.

Mahkemeye gidip unutulma hakkını arayabilir ve bir mahkeme onun adını taşıyan haberlerin kaldırılmasını emredebilir ancak internetten tüm izleri temizlemek çok zordur.

Bal, pek çok kadının başına aynı şeyin geldiğini aktarıyor:

"Yapay zeka sayesinde bunu yapmak artık çok daha kolay, ancak bu tür olaylar hala beklediğimiz kadar yaygın değil.

"Belki de insanlar damgalanmaktan çekindikleri için bu tür vakaları yetkililere bildirmiyor olabilir veya hedef alınan kişiler bu vakada olduğu gibi bundan haberdar bile olmayabilir."

Ve bunu izleyen insanların sosyal medya platformuna ya da siber suç portallarına şikayette bulunmak için hiçbir teşviki olmadığını da ekliyor.

Kolluk kuvvetleri Bora aleyhindeki şikayetlerinde cinsel taciz, müstehcen materyal dağıtımı, hakaret, itibara zarar vermek için sahtecilik, kişileştirme yoluyla hile ve siber suçlarla ilgili kanunları kullandı.

Suçlu bulunması halinde Bora 10 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Son günlerde sosyal medyada da öfkeye yol açan bu olay bazılarının, bu tür vakalarla başa çıkmak için daha sert yasalar talep etmesine neden oldu.

Bal mevcut yasaların bu bu tür vakalarla başa çıkmak için yeterli olduğuna inanıyor ancak yapay zekaya yönelik özel yasalar üzerine de düşünülmesi gerektiğini söylüyor:

"Deepfake'lerin her zaman kötü amaçlar için kullanılmadığını ve yasaların ifade özgürlüğünü engellemek için de silah olarak kullanılabileceği için dikkatle hazırlanmaları gerektiğini de unutmamalıyız."