Bahçeli'den "İran" açıklaması: Hiçbir tehdide eyvallah demeyiz, her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız. - Son Dakika
Bahçeli'den "İran" açıklaması: Hiçbir tehdide eyvallah demeyiz, her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız.

12.03.2026 20:34
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İran'la ilgili yaptığı yeni açıklamasında, " Hiçbir tehdide eyvallah demeyiz. ABD- İsrail ortaklığının askeri, siyasi ve ekonomik külfeti artıkça, etrafımızda biriken tehlike daha da yoğunlaşacaktır. Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Orhan Karakoca Orhan Karakoca:
    sen konuşma bı zahmet 0 3 Yanıtla
  • Hanifi Ayhan Hanifi Ayhan:
    neyin varki hazırlıklı olasın hava savunma hazırmı 0 3 Yanıtla
  • İskender Sakallı İskender Sakallı:
    Sayın bahçeli israile 24 saat süre veemesinin üzerinden 4856 gün geçti .. 0 2 Yanıtla
  • Ayhan Murat Ayhan Murat:
    Türkmenbeyim sayın devlet bahçeli 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
