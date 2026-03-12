Bahçeli\'den "İran" açıklaması: Hiçbir tehdide eyvallah demeyiz, her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İran'la ilgili yaptığı yeni açıklamasında, " Hiçbir tehdide eyvallah demeyiz. ABD- İsrail ortaklığının askeri, siyasi ve ekonomik külfeti artıkça, etrafımızda biriken tehlike daha da yoğunlaşacaktır. Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız." dedi.

Ayrıntılar geliyor...