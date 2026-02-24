Bakan Göktaş: Aile Güçlendirilmelidir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Göktaş: Aile Güçlendirilmelidir

Bakan Göktaş: Aile Güçlendirilmelidir
24.02.2026 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Göktaş, aileyi güçlendirmek için uluslararası iş birliği ve politika ihtiyacını vurguladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Artan bireyselleşme, yalnızlaşma, dijitalleşme ve demografik değişimler, aileyi güçlendirmeyi küresel gündemin merkezine taşıyor, ülkeler arası dayanışmayı zorunlu kılıyor" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 'Aile Odaklı Zirve'nin, 'Dünya Genelinde Aile Odaklı İş Birliğinin Önemi' panelinde konuştu. Göktaş, yaptığı konuşmada, günümüzde ailenin, toplumların dayanıklılığını belirleyen en temel kurum olarak kritik konuma geldiğini söyledi. Ailenin, değerlerin genç nesillere aktarıldığı yer olduğunu kaydeden Göktaş, ailenin dayanışmanın ve toplumsal aidiyetin en güçlü biçimde kurulduğu, bireyin kendini güvende hissettiği ilk sosyal çevre olduğunu belirtti.

Ailenin uluslararası hukukta da tanımlanmış toplumsal bir kurum olduğunu anımsatan Göktaş, "İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, aileyi toplumun doğal ve temel birimi olarak kabul etmektedir. Aynı zamanda hem devlet hem de toplum tarafından korunması gerektiğini vurgulamaktadır" ifadelerini kullandı.

Dünyada, aile kurumunun giderek benzeşen varoluşsal tehditlerin baskısı altında olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, "Artan bireyselleşme, yalnızlaşma, dijitalleşme ve demografik değişimler, aileyi güçlendirmeyi küresel gündemin merkezine taşıyor, ülkeler arası dayanışmayı zorunlu kılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bugün birçok ülkenin, düşen doğurganlık oranları ve nüfusun hızla yaşlanması gibi benzer demografik meydan okumalarla karşı karşıya olduğunun altını çizen Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu gelişmeler, iş gücü piyasaları, ekonomik büyüme, sağlık, bakım ve sosyal güvenlik sistemlerine kadar geniş bir alanı etkilemektedir. Bu nedenle aile ve nüfus hususlarını birbirini tamamlayan bir bütün olarak görüyoruz. Bu hususları, tüm politika alanlarını derinden etkileyen ve küresel düzeyde istikrar ve kalkınmanın temel unsuru olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Aile odaklı perspektif olmadan uzun vadeli kalkınma hedeflerine ulaşmanın mümkün olmayacağı kanaatindeyiz."

'DİJİTAL DÜNYADA ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN ADIMLAR ATTIK'

Türkiye için aileyi korumanın ve güçlendirmenin, sadece bugünü değil geleceği de güvence altına almak olduğunu bildiren Göktaş, 2024–2028 dönemini kapsayan 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı' ile aile politikalarını somut adımlara dönüştürdüklerini söyledi.

'Nüfus Politikaları Kurulu' ve 'Aile Enstitüsü'nü kurarak kurumsal yapıyı güçlendirdiklerini aktaran Göktaş, "Nüfus Politikaları Kurulu ile ülkemizin demografik yapısına ilişkin politikaları stratejik bir vizyonla ele alıyoruz. Aile Enstitüsü, aile yapısındaki dönüşümü ve toplumsal eğilimleri analiz eden ve politika üreten çalışmalar yürütüyor" diye konuştu.

Göktaş, 2025'i 'Aile Yılı', 2026–2035 dönemini ise 'Aile ve Nüfus On Yılı' ilan ettiklerini anımsatarak, aile içi iletişimden ebeveynliğe, kuşaklar arası dayanışmadan dijital güvenliğe kadar pek çok konuda aileyi destekleyen hizmetleri görünür kıldıklarını belirtti.

2025 yılında aile dostu ekosistem inşa etmek için pek çok alanda aileyi güçlendiren adımlar attıklarını belirten Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Aile bütçesine katkı sağlayan ve sosyo-kültürel gelişimi destekleyen faaliyetleri yaygınlaştırdık. Genç çiftlerin mali yükünü hafifletmek üzere, evlilik kredisi dahil evliliği destekleyici mekanizmaları hayata geçirdik. Tüm bunların yanı sıra dijital dünyada çocukların güvenliğini sağlamak için adımlar attık. Çocukların sosyal medyaya erişimini yaşa uygun biçimde düzenleyen, zararlı içerik ve istismara karşı korumayı güçlendiren taslak mevzuatımızda son aşamaya geldik. Bu alanda uluslararası iş birliğini büyütmeyi hedefliyoruz. Küresel ölçekte ortak standartların oluşmasına katkı sunmak amacıyla 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni uluslararası düzeyde imzaya açtık. Bu alanda küresel bir mutabakatın oluşması adına, sözleşmeye verilecek her desteği kıymetli görüyoruz."

'AİLEYİ GÜÇLENDİREN ÜLKELERİN YÜKSELECEĞİNE İNANIYORUZ'

Nüfus politikalarında, ailenin güçlendirilmesinin önemli bir yeri olduğuna işaret eden Göktaş, kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk tüm bireyleriyle aileyi merkeze alan politikaların refahın ve istikrarın temeli olduğunu söyledi.

Yasaların, kurumsal yapıların, politikaların ve uygulamaların bütün olarak aile kurumunun güçlendirilmesi odağında oluşturulmasının önemine dikkati çeken Göktaş, "Ancak aile odaklı çalışmaların başarısı, yalnızca ulusal çabalarla sınırlı kalmamalıdır. İyi uygulamaların paylaşılması, ortak araştırmalar yürütülmesi ve aile dostu politikaların uluslararası düzeyde teşvik edilmesi büyük önem taşımaktadır" açıklamasını yaptı.

Aile odaklı iş birliği mekanizmalarının, aileyi etkileyen küresel risklere karşı ortak koruma alanı oluşturacağını kaydeden Göktaş, bu nedenle 'aile diplomasisi' anlayışını benimsediklerini belirtti.

Göktaş, aile konusunun uluslararası gündemin öncelikli başlıklarından biri olması gerektiğini savunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Uluslararası iş birliği, uluslararası belgelerde kullanılan terminoloji ve çerçevelendirmede de açık, tutarlı ve ortak bir dil benimsemeyi gerektirir. Bu anlamda, uluslararası raporlama ve dokümantasyonda aile kurumunu zayıflatmak yerine güçlendiren bir dilin esas alınması gerekir. Aileyi güçlendiren ülkelerin geleceklerinin daha sağlam temeller üzerinde yükseleceğine inanıyoruz. Bu alanda karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir ve somut sonuçlar üreten iş birliklerine açık olduğumuzu özellikle vurgulamak isterim. Pro-Family yaklaşımı, bireylerin sağlıklı gelişimini, kuşaklar arası sorumluluğu ve toplumsal dayanışmayı merkeze alan ortak bir vizyon sunuyor. Bu vizyon, ülkeleri buluşturarak ailenin korunmasına önemli katkılar sağlıyor. Aileyi küresel dayanışmanın ortak paydası haline getirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Macaristan'da gerçekleştirilen bu zirvenin, bu sorumluluk bilincini güçlendireceğine inanıyoruz."

MACARİSTAN İLE FAALİYET PLANI İMZALANDI

Bakan Göktaş'ın Macaristan'daki temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı arasında sosyal hizmetler alanındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik olarak 2026-2027 Yılı Faaliyet Planı da imzalandı. Faaliyet Planı kapsamında iki ülke arasında aile, kadın, çocuk ve sosyal hizmetler alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması ve kurumsal iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bakan Göktaş, daha sonra Sırbistan Aile Bakımı ve Demografi Bakanı Jelena Zaric Kovacevic ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, başta ailenin korunması ve güçlendirilmesi, nüfus politikaları ve uluslararası iş birliği olmak üzere çeşitli konular ele alındı.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Macaristan, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bakan Göktaş: Aile Güçlendirilmelidir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suç örgütlerine dev darbe Çok sayıda tutuklama var Suç örgütlerine dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
Meksika’yı alt üst eden operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı Meksika'yı alt üst eden operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı
Kanadalı siyasetçiden Trump’ı kızdıracak sözler Kanadalı siyasetçiden Trump'ı kızdıracak sözler
İçişleri Bakanlığı’nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında İçişleri Bakanlığı'nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında
Samsun’a 2,3 milyar TL’lik dev proje 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek Samsun'a 2,3 milyar TL'lik dev proje! 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek
İran’da tehlikeli gerginlik Öğrenciler karşı karşıya geldi İran'da tehlikeli gerginlik! Öğrenciler karşı karşıya geldi
İki grup arasında silahlı kavga çıktı İki grup arasında silahlı kavga çıktı
Adalet Bakanlığı’nda yeni dönem, bakan yardımcılarının görev alanları belirlendi Adalet Bakanlığı'nda yeni dönem, bakan yardımcılarının görev alanları belirlendi
Giresun’da kahvehanede kanlı hesaplaşma: 1 kişi hayatını kaybetti Giresun'da kahvehanede kanlı hesaplaşma: 1 kişi hayatını kaybetti
ABD’de kriz Genelkurmay Başkanı’yla ilgili iddiayı Trump’a sordular ABD'de kriz! Genelkurmay Başkanı'yla ilgili iddiayı Trump'a sordular
6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı 6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu Ölü sayısı 151’e yükseldi ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 151'e yükseldi
Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj Telefonlar aynı anda çaldı Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj! Telefonlar aynı anda çaldı
Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor
Bir nokta atışı daha Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek
Ülke iflas bayrağını çekti Kasasındaki tonlarca altını satmaya hazırlanıyor Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki tonlarca altını satmaya hazırlanıyor
Hindistan’da ambulans uçak düştü Kurtulan yok Hindistan'da ambulans uçak düştü! Kurtulan yok
Türkiye’nin en zengin kadını değişti 700 milyon dolarlık kayıp Türkiye'nin en zengin kadını değişti! 700 milyon dolarlık kayıp
Akaryakıt fiyatları fırladı Motorin tarihte ilk kez bu seviyede Akaryakıt fiyatları fırladı! Motorin tarihte ilk kez bu seviyede
Tüm dünyaya yetecek altın keşfedildi Ülkeyi ihya edecek dev rezerv Tüm dünyaya yetecek altın keşfedildi! Ülkeyi ihya edecek dev rezerv
Kazancını gayrimenkule yatıran Burak Özçivit Eyüpsultan’dan 30 daire aldı Kazancını gayrimenkule yatıran Burak Özçivit Eyüpsultan'dan 30 daire aldı
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
Yasak aşka aile içi infaz Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

20:55
Galatasaray’dan Victor Osimhen için yeni karar
Galatasaray'dan Victor Osimhen için yeni karar
20:37
Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
20:11
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
19:58
Peri masalı Son 3 maçta öyle dev takımları yendiler ki tüm dünyanın gözü onlarda
Peri masalı! Son 3 maçta öyle dev takımları yendiler ki tüm dünyanın gözü onlarda
19:38
Yasak aşka aile içi infaz Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
19:11
Spalletti, Kenan Yıldız’ın kendisinden istediği şeyi açıkladı
Spalletti, Kenan Yıldız'ın kendisinden istediği şeyi açıkladı
19:02
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
18:53
CHP’li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı
CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı
18:35
Kazancını gayrimenkule yatıran Burak Özçivit Eyüpsultan’dan 30 daire aldı
Kazancını gayrimenkule yatıran Burak Özçivit Eyüpsultan'dan 30 daire aldı
18:33
İlker Yağcıoğlu’nun En-Nesyri pişmanlığı
İlker Yağcıoğlu'nun En-Nesyri pişmanlığı
18:10
Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı
Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı
17:45
Mesut Özil, ’’Ronaldo mu Messi mi’’ sorusuna verdiği cevapla alkış topladı
Mesut Özil, ''Ronaldo mu Messi mi'' sorusuna verdiği cevapla alkış topladı
17:41
Beyaz Saray’dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır
Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır
17:17
Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber
Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber
16:51
Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi
Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi
16:35
Galatasaray’a karşı oynayacak mı Juventus’ta Kenan Yıldız gelişmesi
Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi
16:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya’da destan yazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
16:06
Leylek köyünde büyük sevinç: Eşi geldi, herkes Yaren’i bekliyor
Leylek köyünde büyük sevinç: Eşi geldi, herkes Yaren'i bekliyor
16:02
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00’den sonra para transferi yapamayacak
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
15:46
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi
15:41
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
15:29
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti
15:10
Maaşının 4’te 1’i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı Hapis bile yattı
Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 21:23:40. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş: Aile Güçlendirilmelidir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.