Rus birliklerinin Ukrayna'dan çekilmesini talep eden tasarıya ABD'den hayır oyu - Son Dakika
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Dünya

Rus birliklerinin Ukrayna'dan çekilmesini talep eden tasarıya ABD'den hayır oyu

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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, tüm Rus birliklerinin Ukrayna'dan derhal çekilmesini talep eden karar tasarısı 18 ''hayır'' oyuna karşılık 93 ''evet'' oyuyla kabul edildi. ABD, tasarıya hayır oyu veren ülkeler arasında yer aldı.

24.02.2025 20:48
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, tüm Rus birliklerinin Ukrayna'dan derhal çekilmesini talep eden karar tasarısını kabul etti.

TRUMP: UKRAYNA İLE KIYMETLİ MADENLER ANLAŞMASINDA SONA GELDİK

ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Beyaz Saray'da ağırlarken, ikili Oval Ofis'te basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla görüşmelerin sürdüğünü ve Kiev yönetimiyle kıymetli madenler anlaşmasında sona geldiklerini kaydetti.

BM Genel Kurulu'nda 'Ukrayna' oylaması! ABD 'hayır' oyu verdi

ZELENSKİY BEYAZ SARAY'A GİDİYOR

"Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşeceğim. Aslında bu hafta ya da gelecek hafta anlaşmayı imzalamak üzere gelebilir. Kendisiyle Oval Ofis'te görüşmeyi çok isterim, bu güzel olur. Şu anda anlaşma üzerinde çalışılıyor. Nihai anlaşmaya çok yakınız." ifadelerini kullanan Trump, söz konusu anlaşmanın hem ABD'ye hem de Ukrayna ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

"SAVAŞI SONA ERDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmelerin iyi sürdüğünü dile getiren Trump, "Rusya ile çok iyi görüşmeler yaptık. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye çalışıyoruz. Bence birkaç hafta gibi kısa bir sürede çok yol kat ettik." değerlendirmesini yaptı. Trump ayrıca, "Üzerinde çalışılan anlaşmaya çok yaklaşıyoruz, paramızı belirli bir süre içinde geri alacağımız bir anlaşma yapmaya çok yakınız." ifadesini kullandı. ABD olarak Ukrayna'ya "daha önce kimsenin yardım etmediği kadar" yardım ettiklerini savunan Trump, "Eğer ben başkan olmasaydım, Ukrayna şu anda hala barışı düşünemeyecek bir durumda olacaktı." dedi. Fransa ile çok iyi ilişkilerinin olduğunu belirten Trump, bu ülke ile birçok ticari anlaşma yapacaklarını da sözlerine ekledi.

BM Genel Kurulu'nda 'Ukrayna' oylaması! ABD 'hayır' oyu verdi

BM'DE UKRAYNA OYLAMASI

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın 3. yılı geride kalırken BM Genel Kurulu, acil oturum için bir araya geldi. Oturumda, Ukrayna'nın hazırladığı, "Rus güçlerinin derhal geri çekilerek savaşın sonlandırılmasını" talep eden ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tarafından da desteklenen karar tasarısı oylamaya sunuldu.

TASARI KABUL EDİLDİ, ABD "HAYIR" OYU VERDİ

Genel Kurul'daki oylamada 18 "hayır" oyuna karşılık 93 "evet" oyuyla Ukrayna'nın tasarısı kabul edildi. Oylamada 65 ülke çekimser kaldı. Oylamada, ABD ve Rusya tasarıya "hayır" oyu verirken, Türkiye "evet" oyu veren ülkeler arasında yer aldı.

BM Genel Kurulu'nda 'Ukrayna' oylaması! ABD 'hayır' oyu verdi

RUSYA'YA "UKRAYNA'DAN ÇEKİL" ÇAĞRISI

Kabul edilen kararda, Rus işgalinin, üç yıldır devam ettiği ve sadece Ukrayna için değil, diğer bölgeler ve küresel istikrar için de "yıkıcı ve uzun süreli sonuçlar doğurmaya devam ettiği" belirtildi. AB ülkelerinin de desteklediği kararda, iki ülke arasında devam eden savaşın sona erdirilmesi ve Rusya'nın, Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan sınırlarından tamamen geri çekilmesi çağrısı yapılıyor. Genel Kurul'da alınan kararların yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

Rus birliklerinin Ukrayna\'dan çekilmesini talep eden tasarıya ABD\'den hayır oyu
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Rus birliklerinin Ukrayna'dan çekilmesini talep eden tasarıya ABD'den hayır oyu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Coronaci :
    Rusyaninda coook umrunda tasari 4 0 Yanıtla
  • Sedat Genç:
    Bu bakar boş toplantılar yapılıyor, sonuç sıfır yazık harcanan paralara.. 2 0 Yanıtla
  • 505155:
    Bu bütün dünyaya ders olsun asla olmaz da filler tepişti çayırlar ezildi.Her zaman olduğu gibi emperyaller kazandı.Kim kaybetti Türkiye Suriye İran kaybetti. 0 0 Yanıtla
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