Britanya Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülü Sahiplerini Buldu

Dünya

Britanya Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülü’nü bu yıl, çok sayıda midyenin yapıştığı bir futbol topunu çektiği fotoğrafıyla Ryan Stalker kazandı.

Amatör ve profesyonel fotoğrafçıların 14 bin fotoğraf gönderdiği yarışmayı kazanan Stalker aynı zamanda Sahil ve Deniz Yaşamı kategorisinin de kazananı oldu.

Stalker fotoğrafı hakkında “Suyun yüzeyinde sadece bir top gözüküyor fakat suyun altında bir hayvan kolonisi vardı” dedi ve ekledi:

“Dorset’te kıyıya vuran bu futbol topu Atlantik Okyanusu’nu boydan boya geçmiş.

“Denizdeki çöp sayısının artması, işgalci türlerin kıyımıza gelme riskini de artırıyor.”

Yılın Genç Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Ödülü’nü ise Max Wood kazandı.

Kraliyet Kuşları Koruma Topluluğu tarafından desteklenen bu ödül, gençlerin doğaya daha fazla ilgi göstermesini hedefliyor.

Diğer kategorileri kazanan fotoğraflar ise şöyle:

Bu bayağı sığırcık fotoğrafıyla Hayvan Portreleri kategorisinin kazananı olan Mark Williams fotoğrafın hikayesini anlatırken, çektiği karelere hareket katmayı sevdiğini söyledi:

“Burada zamanlama çok önemliydi. Flaş ile ortam ışığı arasındaki dengeyi hassas bir şekilde ayarlamam gerekiyordu ki hem kuşun detaylarını hem de hareketini kaydedebileyim.”

Jason Combe, cıvık mantar fotoğrafıyla Botanik Britanya kategorisini kazandı.

Combe “Cıvık mantarların dünyası büyüleyici. Onlar ne mantar ne de bitki” dedi:

“O kadar küçükler ki özellikle onları aramıyorsanız görmeniz mümkün değil. Her birinin baş kısmı yaklaşık 1 mm. büyüklüğünde.

“Bu fotoğraf için 160 kare çektim ve hepsinde farklı bölgelerine odaklandım. Daha sonra bunları bir araya getirerek çok detaylı bu fotoğrafı oluşturdum.”

Doğal Ortam kategorisini kazanan Daniel Valverde Fernandez bu fotoğrafı Nottinghamshire’da çekmiş ve adını İpte Yürüyen Cambaz koymuş:

“Yerden epey yüksekteki bir dalda yürüyen bir kızıl tilkiyi görüntülediğim bu fotoğraf, onların birer ip cambazı kadar dengeli olduğunu gösteriyor.

“Tilki dallarla mükemmel bir şekilde çerçevelenmişken siluetini de güneş ışınları parlatıyor.”

Ross Hoddinott, Devon’da bir çiftlikte çektiği bu mavi kelebek fotoğrafıyla Gizli Britanya kategorisini kazandı:

“Galiba mavi kelebek fotoğrafı çekmeye biraz bağımlıyım. Onlara aşığım.

“O kadar güzel böcekler ki, içine girdikleri kırın veya bahçenin çehresini değiştiriyorlar.

“Mavi kelebekler sosyal böcekler, genellikle birbirlerine yakın yerlere, hatta bazen aynı çime tünüyorlar. Geçen yaz bir gün 12 civarında kelebeği dip dibe tünemişlerken görmüştüm.”

Graham Viven bu kayın ağacı fotoğrafıyla Vahşi Ağaçlar kategorisinin birincisi oldu:

“Yaprakları dökülürken kayın ağaçları ‘üst tabaka utangaçlığı’ dediğimiz özelliklerini gösteriyor.

“Pek çok ağaç türünde gözüken bu özellik, ağaçların üstlerindeki dalların birbirlerine temas etmemesine deniyor.

“Böylece ağaçların arasında kanal gibi boşluklar oluşuyor ve alttan fotoğraf çekildiğinde narin bir ağ gibi gözüküyor.

“Bu, ormanda yere yatıp bu büyüleyici manzarayı izlemek için güzel bir bahane.”

Robin Rodd, Arran Adası’nda uçan bir kuzgunu çektiği bu kareyle Siyah Beyaz kategorisini kazandı:

“Bunu adadaki en yüksek dağdan çektim. Aydınlık bir yaz gününde, öğleden sonra gemiyle vardığım adada, birkaç saatlik yürüyüşün ardından dağın tepesine ulaşmıştık.

“Tepeye vardığımızda iki kuzgun dışında hiçbir canlı yoktu.

“Bir süre oturup bu kuşların tepenin üzerinde süzülüşünü izledik.

“Çetin fakat güzel bir dünyada yaşıyorlar.

“Bu siyah beyaz fotoğrafta odaklanmayı sağlamak için çektiğim iki ayrı kareyi birleştirdim.”

Hayvan Davranışları kategorisinin kazananı Ian Mason, bu fotoğrafın adını Çiftleşme Pozisyonunda Üç Kurbağa koymuş:

“Her yıl Mar ayında bahçemizdeki gölet bir anda nereden türediklerini anlayamadığımız yüzlerce kurbağayla dolar.

“Yıllardır onların fotoğraflarını çeksem de hâlâ tuhaflıkları beni eğlendiriyor.

“Bu fotoğrafta bir dişiyle çiftleşme rekabeti var.

“Çoğu zaman hareket halinde olan bu kurbağalar bazen kısa süreliğine durarak fotoğraf çekmeme olanak sağlıyor.

“Bu karede lensi su seviyesinde tutmuştum. Arka planı ise uzaktaki bir karaçam ağacı oluşturuyor.”

Kentte Vahşi Yaşam kategorisinin kazananı Simon Withyman, bu fotoğrafı bir elektrik trafosunda çekmiş:

“Atalarına ait bölgeden kovulduktan sonra bu dişi tilki bir elektrik trafosunda yaşamaya başladı.

“Etrafındaki çitler, kentin hengamesinden kaçıp dinlenebileceği sakin bir alan sunuyor.

“Bu duvarda yürümeyi çok seviyor. Ben de onu çitlerin arasından çekebildim.”

12-14 Yaş kategorisinin kazananı ise bu karaca fotoğrafıyla Felix Walker-Nix oldu:

“Ormanda yürürken otlanan bu karacayı gördüm. Onu rahatsız etmemek için yavaşça yaklaştım.

“Şansıma, dönüp bana baktığında arkasında küçük bir yavrusu olduğunu gördüm.

“Sessizce kameramı doğrultup birkaç fotoğraf çektim ve daha fazla rahatsızlık vermemek için yavaşça uzaklaştım.

“Onlara bu kadar yakın olabilmek büyüleyici bir deneyimdi.”

11 Yaş ve Altı kategorisini bu yıl Galler’de çektiği sülün fotoğrafıyla Jamie Smart kazandı:

“Sisli ve sıcaklığın eksi beş derece olduğu bir bahar sabahı bozkırda yaban tavşanı görmek için çok erken kalktık.

“Yolumuzun üzerinde bir çiftlik çitine tünemiş bir sülün gördüm.

“Babamdan arabayı durdurmasını istedim ve yavaşça geri gittik.

“Önüne geldiğimizde yavaşça penceremi açtım ve güneşin ilk ışınları bakır rengi göğüs tüylerini aydınlatırken bütün ihtişamıyla fotoğrafını çektim.

“O sabah yaban tavşanı göremedik fakat Bay Sülün’ün güzelliği erken uyanmamıza değdi.”

Tüm fotoğraflar nin izniyle kullanışmıştır.