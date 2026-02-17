Cumhurbaşkanı Erdoğan: Etiyopya'daki en büyük ikinci yatırımcı ülke olmaktan memnuniyet duyuyoruz - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Etiyopya'daki en büyük ikinci yatırımcı ülke olmaktan memnuniyet duyuyoruz

17.02.2026 20:30
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile gerçekleştirdikleri ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Birçok alandaki potansiyel iş birliklerini nasıl değerlendirmemiz gerekiyor, 1 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize nasıl ulaşırız, bunları ele aldık.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile gerçekleştirdikleri ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Birçok alandaki potansiyel iş birliklerini nasıl değerlendirmemiz gerekiyor, 1 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize nasıl ulaşırız, bunları ele aldık. Etiyopya'daki en büyük ikinci yatırımcı ülke olmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Etiyopya'da, Başbakan Abiy Ahmed Ali ile Ulusal Saray'da bir araya geldi. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine katılan iki lider, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına Başbakan Ali ve Etiyopya makamlarına, şahsına ve heyetine gösterdikleri sıcak misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek başlayan Erdoğan, Etiyopya'nın Türkiye için kardeş ülke olmasının yanı sıra; stratejik konumu, siyasi, ekonomik ve kültürel ağırlığıyla Afrika kıtasında oynadığı öncü rol bakımından son derece önemli bir ülke olduğunu vurguladı.

Sahra Altı Afrika'daki en eski Türk büyükelçiliğinin 1926 yılında Addis Ababa'da açılmasının, bu şehri kıtayla ilişkilerin kalbine yerleştirdiğine dikkat çeken Erdoğan, "Bu ziyaretimin, büyükelçiliğimizin açılışının 100'üncü yılına denk gelmesi de bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır" değerlendirmesinde bulundu.

2,5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM VE 20 BİN İSTİHDAM

Görüşmelerde, Başbakan Ali ve heyetiyle ticari yatırımlar, enerji, madencilik, tarım, iletişim ve eğitim alanlarındaki ilişkileri etraflıca ele aldıklarını aktaran Erdoğan, diğer birçok alandaki potansiyel iş birliklerinin değerlendirildiğini ve 1 milyar dolar ticaret hacmi hedefine nasıl ulaşılacağının konuşulduğunu belirtti. Etiyopya'daki en büyük ikinci yatırımcı ülke olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"200'ü aşkın firmamızın, 2,5 milyar doları bulan yatırımlarıyla yaklaşık 20 bin Etiyopyalının istihdamına destek olması, bizler için kıvanç vesilesidir. Türk müteahhitlik firmaları, Etiyopya'da demir yolu, ulaşım, özellikle fabrika, turistik tesis ve enerji nakil hatları gibi faaliyet alanlarında 2,6 milyar dolar değerinde 15 projeyi üstlendiler. İnşallah, bunun daha da artmasını temenni ediyoruz."

NECAŞİ TÜRBESİ VE KÜLTÜREL BAĞLAR

Dost Etiyopya halkıyla yüzyıllara sari münasebetlerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerinin altını çizen Erdoğan, Etiyopya'nın İslam kültürü bakımından paha biçilemez bir değer taşıdığına işaret etti. Afrika'daki ilk Müslüman yerleşim yeri olarak bilinen Necaş köyündeki Necaşi Türbesi ve Camisi'nin kültürel bağlar bakımından çok önemli olduğunu kaydeden Erdoğan, TİKA'nın destekleriyle tadilatı ve tamiratı yapılan bu projeyle hem Afrika tarihinin önemli bir kültürel mirasını yaşattıklarını hem de Etiyopya ile kadim dostluk bağlarını güçlendirdiklerini söyledi. Erdoğan, Maarif Vakfı'nın eğitim alanındaki faaliyetlerinin yanı sıra TİKA ofisi aracılığıyla kültür köprüleri kurmaya devam edeceklerini belirterek, "Eşit ortaklık ve karşılıklı anlayış temelinde bu samimi coğrafyanın güzel insanlarının her daim yanındayız" dedi.

'AFRİKA BOYNUZU YABANCI GÜÇLERİN MÜCADELE ALANI OLMAMALI'

Etiyopya'nın siyasi, sosyal ve ekonomik dönüşümü dolayısıyla Başbakan Ali'yi tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm dünyanın gözlerinin Afrika Boynuzu ve Etiyopya'ya çevrilmişken, ülkenin köklü devlet yapısının ve örnek gösterilecek yönetiminin öneminin daha çok hissedildiğini vurguladı. Etiyopya'nın içinde bulunduğu coğrafyada devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne kıymet veren tutumlarının altını bilhassa çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, bölgenin yeterince çektiği çatışma ve acılara yenilerinin eklenmesini asla istemiyoruz. Biz, bölgenin sorunlarına yine bölge ülkelerinin çözüm geliştirmesi ve Afrika Boynuzu'nun yabancı güçlerin mücadele alanına çevrilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Bu minvalde İsrail'in Somaliland'ı tanımasının ne Somaliland'a ne de Afrika Boynuzu'na faydası olmadığını tekrar vurgulamak istiyorum. Bu vesileyle yakın geçmişte Etiyopya ve Somali arasında ara buluculuğunu yürüttüğümüz Ankara Süreci'ndeki tutumları için her iki tarafa da tekrar teşekkür ediyorum."

Bölgenin istikrara kavuşmasıyla birlikte, Afrika Boynuzu'nun ekonomik fırsatlarıyla dikkatleri üzerine çeken bir konuma erişmemesi için hiçbir engel görmediklerini dile getiren Erdoğan, ziyaretin bölge barışına katkı sunmasını temenni etti.

Türkiye olarak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'na bu sene Kasım ayında ev sahipliği yapacaklarını hatırlatan Erdoğan, Etiyopya'nın da gelecek yıl düzenleyeceği bu toplantı bağlamında yakın iş birliği sergileyeceklerini bildirdi.

TÜRKİYE İLE ETİYOPYA ARASINDA ANLAŞMALAR İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali huzurunda iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı. Ulusal Saray'daki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Törende, '9'uncu Türkiye-Etiyopya Ekonomi, Ticaret ve Teknik İş Birliği Karma Ekonomik Komisyonu Tutanağı'na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos imza attı. 'Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Etiyopya Su ve Enerji Bakanlığı Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' da Bakan Bayraktar ile Etiyopya Su ve Enerji Bakanı Habtamu Itefa tarafından imza altına alındı.

Kaynak: DHA

