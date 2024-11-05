Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da resmi törenle karşılandı - Son Dakika
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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da resmi törenle karşılandı

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kırgızistan'da mevkidaşı Sadır Caparov tarafından resmi törenle karşılandı.

05.11.2024 09:29
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kırgızistan'da mevkidaşı Sadır Caparov tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişinde Erdoğan'ın aracına atlı askerler eşlik etti. Tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Caparov'un yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürkün Anıtı'nı ziyaret ederek çiçek bıraktı.

Törene, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan\'da resmi törenle karşılandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da resmi törenle karşılandı - Son Dakika

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