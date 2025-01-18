Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bakü'de Azerbaycanlı Mevkidaşıyla Görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bakü'de Azerbaycanlı Mevkidaşıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bakü\'de Azerbaycanlı Mevkidaşıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'da mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüştü. İki bakan, Gazze'de sağlanan ateşkes ve bölgesel iş birliği konularını ele aldı. Fidan, Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji güvenliği alanındaki ortaklıklarına vurgu yaptı.

18.01.2025 13:27  Güncelleme: 14:28
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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Bakü'de, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan konuşmasında, " Gazze'de ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Azerbaycan'da Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan ziyareti kapsamında gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede, Azerbaycan ile iş birliği, bölgesel ve küresel konuları ele aldıklarını belirten Bakan Fidan, " Azerbaycanla ortaklığımız zamandan ve koşullardan bağımsızdır. Bu bir duruştur. Kader birliğidir. Bu anlayışla Karabağ'daki 30 yıllık işgal döneminde Azerbaycan'ın yanında durduk. Azerbaycan'da en zor günlerimizde hep Türkiye'nin yanındaydı. Devletlerimizin de halklarımızın da asla tereddüttü olmadı. Tüm imkanlarımızla tüm gücümüzle bütün kötü zamanlarda birbirimizin yanında durduk.

İlişkilerimiz Sayın Cumhurbaşkanlarımız tarafından imzalanan Şuşa beyannamesiyle müttefiklik seviyesine yükselmişti. İttifakımızı daha da yukarıya taşımak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanlarımızın tespit ettiği 15 milyar dolar ticaret hacmine ulaşabilmek için daha fazla çalışmamız gerektiği ortada. Enerji ve ulaştırma alanlarındaki ortak duruşumuzu sürdürmemiz de önem taşıyor. Türkiye ve Azerbaycan Avrupa'nın enerji güvenliğine kritik bir katkı sağlamaktadır. Ülkelerimiz arasındaki bağlantısallığın da güçlendirilmesi gerektiği görüşündeyiz. Bu çerçevede orta koridorun bel kemiğini oluşturan Bakü- Tiflis- Kars demiryolu hattının tam kapasiteyle kesintisiz faaliyetine büyük önem veriyoruz. Ayrıca Kar- Nahçıvan demiryolu projesini de en kısa sürede hayata geçirmek istiyoruz. Iğdır- Nahçıvan Doğal gaz boru hattı projesi ise enerji iş birliğimize yeni bir boyut kazandırmıştır. Elektrik bağlantısallığı da büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

'ATEŞKES SÜRECİNİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüşmede, Rusya- Ukrayna savaşı ve Gazze'de sağlanan ateşkes ve rehine anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını kaydetti. Konuşmasında, "Bugün yaptığımız görüşmelerde bölgesel ve uluslararası meselelere dair de görüş alışverişinde bulunduk. Azerbaycan- Ermenistan barış sürecinde gelinen noktaya dair bilgilendirildik. Azerbaycan'ın haklı endişelerini anlıyoruz. Güney Kafkasya'da sağlanacak barış ve huzur ortamı herkesin çıkarınadır. Görüşmelerimizde Rusya- Ukrayna savaşını da ele aldık. İlk günden bu yana savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi gerektiğini dile getirdik. Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatı da bugün gündemimizeydi. Ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonra da mutabakatın tüm aşamalarının hayata geçirilmesi ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasının takipçisi olacağız. Azerbaycan ve Türkiye bölgesel barış, istikrar ve refah içinde güçlerini birleştirmektedir. Artık bu kapasiteye ve güce sahibiz. COP29'da Azerbaycan'ın ortaya koyduğu kabiliyet her şeyin üstündedir. İş birliğimizi farklı coğrafyalarda üçlü ve dörtlü formatlarda somut projelerle dönüştürmek istiyoruz. Kıymetli kardeşim Bayramov Azerbaycan'ın Şam'daki Büyükelçiliğini faaliyete geçirtmek istedilerini belirtti. Tabi ki biz bu konuda elimizden geleni yapacağız. 29 Ocak'ta da Türkiye- Azerbaycan- Özbekistan Üçlü Dışişleri Ulaştırma ve Ticaret Bakanları 2'nci Toplantısı'nı Ankara'da gerçekleştireceğiz. Güçlü Türkiye Güçlü Azerbaycan'dır, Güçlü Azerbaycan Güçlü Türkiye'dir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bakü'de Azerbaycanlı Mevkidaşıyla Görüştü - Son Dakika

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