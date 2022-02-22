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Dışişleri Bakanlığı'ndan Putin'in bağımsızlık hamlesine tepki: Rusya'nın kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı'ndan Putin'in bağımsızlık hamlesine tepki: Rusya'nın kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz

22.02.2022 07:48
Dışişleri Bakanlığı'ndan Putin'in bağımsızlık hamlesine tepki: Rusya'nın kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu'nun, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararına ilişkin bir açıklama yaptı. Kararın, Minsk Anlaşmaları'na aykırı olduğu gibi, Ukrayna'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına geldiğini vurgulayan açıklamada, "Rusya'nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Donbas'taki ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasıyla ilgili çağrısına cevap vermek için güvenlik konseyi toplantısından bir süre sonra televizyondan halka hitap etmişti. Putin yaptığı konuşmada, Kiev yönetiminin "Donbas'ta askeri karar dışında hiç bir kararı tanımadığını" belirterek, "Bu bağlamda, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını bir an önce tanımak için çok geç kalınmış bir kararı almayı gerekli görüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

PUTİN KARARNAMEYİ İMZALADI

Konuşmasının ardından Putin, Kremlin Sarayı'nda sırayla sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti, ardından sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzaladı. İmza töreninde söz konusu yönetimlerin temsilcileri de hazır bulunmuş, Rusya ile ayrılıkçıların sözde yönetimleri arasında "dostluk" ve "iş birliği" anlaşmaları da imzalanmıştı.

DIŞİŞLERİ: RUSYA'NIN KARARINI KABUL EDİLEMEZ BULUYORUZ

Bu gelişmelerin ardından Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu'nun sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı Minsk Anlaşmaları'na aykırı olduğu gibi, Ukrayna'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına gelmektedir. Rusya'nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz. Bu vesileyle Ukrayna'nın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılığımızı vurguluyor, tüm ilgili taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrısı yapıyoruz" denildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ZELENSKİY'LE GÖRÜŞECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanımasına ilişkin görüşme planladığını bildirdi. Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısından sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile şu anki durumu görüştüğünü belirtti. Şu anda konuşma hazırladıklarını aktaran Zelenskiy, akabinde Erdoğan ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşme planlandığını ifade etti.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Putin'in bağımsızlık hamlesine tepki: Rusya'nın kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz Dışişleri Bakanlığı'ndan Putin'in bağımsızlık hamlesine tepki: Rusya'nın kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz Son dakika haberleri: DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: RUSYA'NIN SÖZKONUSU KARARINI REDDEDİYORUZ Son dakika haberleri: DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: RUSYA'NIN SÖZKONUSU KARARINI REDDEDİYORUZ Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı:  Rusya'nın sözkonusu kararını reddediyoruz Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı:  Rusya'nın sözkonusu kararını reddediyoruz

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Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanlığı'ndan Putin'in bağımsızlık hamlesine tepki: Rusya'nın kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz - Son Dakika Dünya


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