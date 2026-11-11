Eski manken Roza'dan MC2 suçlaması: Beni Epstein'in Palm Beach'teki evine onlar yolladı - Son Dakika
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Eski manken Roza'dan MC2 suçlaması: Beni Epstein'in Palm Beach'teki evine onlar yolladı

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Eski manken Roza\'dan MC2 suçlaması: Beni Epstein\'in Palm Beach\'teki evine onlar yolladı
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Özbekistan'dan ABD'ye geldikten yaklaşık bir ay sonra, 2009'da 18 yaşındayken Epstein'in evine fotoğraf çekimi için gönderildiğini anlatan Roza, BBC Dünya Servisi'ne konuştu. Roza, MC2 ajansının o dönemki ABD şube başkanı Jeff Fuller'ın Palm Beach dönüş uçuşunu ayarladığını gösteren faturayı paylaştı; Fuller ise daha önce bu ziyaretten habersiz olduğunu savunmuştu.

Jeffrey Epstein'in tecavüzüne uğrayan bir kadın, bağlı bulunduğu mankenlik ajansının sahibinin, Epstein'in Florida'daki evinde yapılan iki fotoğraf çekimine göndererek kendisini tehlikeye attığını söylüyor.

O dönem, yani 2009'da, Epstein küçük yaştaki bir kıza karşı işlediği cinsel suçlar nedeniyle hapis cezası çekiyordu ama her gün evine gidip, oradan çalışmasına izin veriliyordu. BBC Dünya Servisi'ne konuşan Roza, "Ajansımın görevi beni korumaktı ve bunu yapmadılar. Hatta beni tehlikeye attılar. Bu yüzden de hesap vermeleri gerekiyor" diyor.

Roza, MC2 Model Management şirketinin ABD şubesi tarafından Epstein'in Palm Beach'teki evine gönderildiğinde 18 yaşındaydı. Olay, Özbekistan'dan ABD'ye gelmesinden yaklaşık bir ay sonra gerçekleşti. O dönemde MC2'nin ABD şubesinin başkanı olan Jeff Fuller, şu anda The Source Models adlı başka bir Amerikan mankenlik ajansını yönetiyor.

Roza, "Ajansım nerede olduğumu biliyordu. Bu yüzden Jeff de tam olarak nereye gittiğimi biliyordu" diyor.

DÖNÜŞ UÇUŞUNUN FATURASI ORTAYA ÇIKTI

Roza, BBC'ye Epstein'in evindeki ikinci çekimden sonra Palm Beach'ten dönüş uçuşunu Fuller'ın ayarladığını gösteren bir fatura gösterdi. Fuller daha önce Roza'nın Epstein'in evine gideceğinden haberdar olmadığını iddia etmişti.

Roza, fotoğraf çekimlerinin Epstein'in asistanı olarak işe alınmasına giden süreci başlattığını söylüyor. Epstein'in diğer mağdurları, cinsel suçlar hükümlüsünün istismarlarına devam edebilmek için genç kızları asistan olarak işe aldığını anlatmıştı. Roza, Epstein'ın kendisine sistematik bir şekilde tecavüz ettiğini söylüyor.

Fuller, BBC'nin iddialarına henüz yanıt vermedi. Daha önce Roza'nın tacize uğradığını bilmediğini söylemişti.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan Epstein belgelerine göre MC2'den 10 manken, Epstein'in mahkumiyetinden sonra onunla görüştü veya temas halinde oldu. Dosyalar ayrıca Epstein'ın 2005'te MC2'ye 1 milyon dolar verdiğini gösteriyor. Fakat ajans sahipleri bundan iki yıl sonra bir Amerikan yayın kuruluşuna Epstein'in şirketleriyle hiçbir ilgilerinin olmadığını söylemişti.

BBC'nin araştırmacı gazetecilik birimi BBC Eye ile paylaşılan ifadeler, modellik sektöründe aktif ve Adalet Bakanlığı dosyalarında Epstein ile yakın ilişkileri olduğu görülen diğer iki kişinin, eski menajer Ramsey Elkholy ve ajans direktörü Faith Kates'in oynadığı rolle ilgili soruları da gündeme getiriyor.

ABD Adalet Bakanlığı geçen yıl Epstein dosyasında "suçlama yöneltilmemiş üçüncü şahıslar" aleyhinde daha fazla soruşturmayı gerektirecek hiçbir kanıt bulunmadığını açıklamıştı. Şimdiyse New York Senatörü Zellnor Myrie bu açıklamayı sorgulamaya başladı. Myrie, Epstein'in suç ortakları olduğu iddia edilenleri soruşturmak için polise daha fazla yetki verecek yeni bir cinsel istismar yasası tasarısını gündeme getirdi.

ABD'de mankenler için daha sıkı koruma önlemleri için kampanya yürüten Model Alliance'ın kurucusu Sara Ziff de bu yaklaşıma katılıyor: "Çoğu zaman sorun modellik ajansları oluyor. Modeller ile bu istismarcı erkekler arasındaki bağlantıyı onlar sağlıyor."

Roza, MC2'nin kendisini gönderdiği fotoğraf çekimlerinde kameranın arkasındaki kişinin profesyonel bir fotoğrafçı değil, Epstein'ın o dönemki kız arkadaşı Nadia Marcinko olduğunu söylüyor. Roza, çekimlerin "garip" olduğunu, "stilist bulunmadığını" ve fotoğrafların hiç kullanılmadığını anlatıyor; çekimlerin Epstein ve MC2 tarafından sahnelenen bir kurmaca olduğuna inanıyor.

Adalet Bakanlığı dosyalarında Fuller'dan Epstein'e gönderilen bir e-posta, kurum ile seks suçlusu arasındaki yakın bağı açıkça ortaya koyuyor. Fuller, Mart 2012'de başka bir model hakkında "Siz olmasaydınız, onu aylar önce işten çıkarmış olurduk. Ve ağzından kaçırdığı şeylere dikkat edin" diye yazmış.

Epstein'in 2019'da ikinci kez tutuklanmasından bir ay sonra MC2'nin ABD şubesi kapatıldı ve Fuller, hâlâ faaliyet gösteren The Source Models adlı yeni bir ajans kurdu. BBC, MC2'den 50 mankenin yeni ajansa transfer edildiğini buldu. The Source Models, BBC'nin yorum talebine yanıt vermedi.

Epstein'in 100'den fazla mağdurunun avukatı Sigrid McCawley, modellik ajanslarının Epstein'in işine yaradığını söylüyor: "Epstein birçok kişiye günde üç farklı kız istediğini söylemişti. Bu rakamları bir düşünün... Manken avcıları gerçekten çok önemliydi çünkü Epstein'ın beğendiği kadın tiplerini bulanlar onlardı."

34 KADINI EPSTEIN'LE TANIŞTIRMAYA ÇALIŞMIŞ

BBC Eye'ın ortaya çıkardığı bilgilere göre eski manken menajeri Ramsey Elkholy, aralarında 18 yaşındaki bir kızın da bulunduğu 34 kadının Epstein'le temas kurmasını sağlamaya çalışmıştı.

Kadınlardan birinin yaşadığı deneyim, Epstein'in asistanlarının istismar çarkının içine nasıl dahil edildiklerini gözler önüne seriyor. Adalet Bakanlığı dosyalarına göre Elkholy, Epstein'e kadın asistanlarından birinin ilgili kadınla arkadaşlık kurmasını ve daha sonra onu Epstein'le tanıştırmasını önermişti. BBC'ye konuşan bu kadın, 19 yaşındayken Epstein ile ilk görüşmesinde New York'taki evinde cinsel tacize uğradığını anlattı.

Ramsey Elkholy ise BBC'ye açıklamasında "Herhangi bir tacizden haberdar olduğum veya buna aracılık ettiğim yönündeki tüm iddiaları tamamen reddediyorum. O zamanlar herhangi bir tacizden haberim yoktu ve sadece 2008'deki davasıyla ilgili kendi anlatımını biliyordum ve buna inanma hatası yaptım" dedi. Elkholy, "Kayıtlar ve yayınlanan haberler, kadınların genellikle yakın çevresindeki diğer kadınlar tarafından yönlendirildiğini gösteriyor. Ben asla o çevrenin ya da bu tür herhangi bir faaliyetin parçası olmadım. Amacım, modelleri son derece geniş bağlantılara sahip bir kişiyle tanıştırarak profesyonel fırsatlar bulmalarına yardımcı olmaktı" diye ekledi.

Avukat Sigrid McCawley, bu kadın asistanların nasıl davranacakları konusunda hiçbir seçim şansına sahip olmadıklarını söylüyor: "Bu genç mağdurlar düzenli olarak istismara uğruyorlardı. Geçim kaynakları tehdit altındaydı. Kendilerine söylenenleri yapmak zorundaydılar."

BİR MANKEN DAHA KONUŞTU

BBC'ye konuşan bir diğer manken, Doğu Avrupalı Simona (gerçek adı değil), Epstein'in kendisine 200'den fazla kez tecavüz ettiğini söyledi: "İnsanlar bir çıkarımız olduğunu, maddiyat ya da nüfuz gibi bir şey elde etmek için bu istismara razı olduğumuzu düşünüyorlar ama bu doğru değil. Derin bir travmayla baş başa kaldık."

Genç kadın, Epstein ile ilk tanıştığında 20 yaşında olduğunu, o sırada New York'ta bir modellik ajansıyla sözleşmesinin bulunduğunu ve ajans sahibinin kendisini "yakın" arkadaşı Faith Kates ile tanıştırmayı teklif ettiğini söylüyor. O dönemde Kates, dünyanın en büyük modellik ajanslarından Next Management'ın başındaydı. Geçen yıl aralık ayında bu görevinden ayrıldı, ancak yasal kayıtlarda halen şirketin yöneticisi olarak yer alıyor.

Simona, bu görüşmede Kates'in kendisine estetik ameliyat geçirmesini önerdiğini ve Epstein'e bir cerrahın detaylarını gönderdiğini söylüyor. Simona, Kates ile görüşmesinin ardından Epstein'in kendisini modellik yapmayı bırakmaya ikna ettiğini anlatıyor. Tıpkı Roza ve diğer birçok mağdur gibi o da Epstein'in asistanı oldu. Anlattığına göre Epstein iki yıl boyunca ona tecavüz etti ve hayatının her boyutunu kontrol etti.

Adalet Bakanlığı dosyaları, Epstein'in Kates'ten ek olarak beş modelle daha görüşmesini istediğini gösteriyor ama bu görüşmelerin kaçının gerçekleştiği net değil.

Faith Kates'in avukatları BBC'ye yaptıkları açıklamada "Jeffrey Epstein usta bir manipülatördü. Kates, Epstein tarafından yanıltılanlardan biriydi. O zamanlar şimdi herkesin bildiklerini bilseydi, asla ilişki kurmazdı" dedi. Açıklamada, Kates'in asla bir modelden estetik ameliyat olmasını istemediği de belirtildi. Next Management ise BBC'nin yorum talebine yanıt vermedi.

Myrie, BBC'ye yaptığı açıklamada tasarısının yasalaşması halinde "Epstein'e model gönderiyorsanız ve Epstein'in ne yaptığını biliyorsanız veya bilmeniz gerekiyorsa, sorumlu tutulacaksınız" dedi.

Roza, hikayesini paylaşmanın başkalarını da cesaretlendireceğini umuyor: "Korktukları için konuşmayan çok, çok sayıda mağdur var. Bu yüzden tüm kız kardeşlerime, tüm mağdurlara sesleniyorum. Artık beni tanıyorsunuz. Adımı biliyorsunuz. Bana ulaşın."

Annika Grosser'in katkılarıyla. Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.

Kaynak: BBC
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