Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda can kaybı var - Son Dakika

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda can kaybı var

Son Güncelleme: 09.09.2023 07:54

Kuzey Afrika ülkesi Fas'ta, 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat saat 23.10'daki depremin merkez üssü Marakeş olarak kaydedildi. Birçok kentte yıkıma neden olan depremde ilk belirlemelere göre 296 kişi yaşamını yitirdi.

Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 296 kişi hayatını kaybetti.

Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, ülkede 7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Enstitü, 8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyindeki Marakeş'in El-Huz bölgesi olduğunu belirtti.

Fas İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin pek çok kentinde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre 296 kişinin öldüğü, 153 kişinin de yaralandığı bildirildi. Ölümlerin yaşandığı şehirler arasında Marakeş, Azilal, Agadir, Varzazat ve Chichaoua'nın bulunduğu aktarıldı.

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda can kaybı var

VATANDAŞLARA "SAKİN OLUN" ÇAĞRISI

Yerel kurumlar, emniyet güçleri ve sivil savunma ekiplerinin deprem nedeniyle oluşan zararın tespiti ve gerekli yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için tüm imkanlarını seferber ettiği vurgulanan açıklamada, vatandaşlar sakin olmaya ve paniğe kapılmamaya çağrıldı.

EKİPLER DEPREM BÖLGESİNE ULAŞMAKTA ZORLANIYOR

Fas'taki kurtarma ekipleri yıkılan binaların enkazında kalanları kurtarmaya çalışıyor. Bu arada ekiplerin depremden sonra yolların hasar görmesi ve kapanması nedeniyle deprem bölgelerine ulaşmakta zorlandığı öğrenildi. Türk Kızılay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fas'ın Marakeş şehrinde meydana gelen deprem sonrası afet ekiplerinin gelişmeleri yakından takip ettiğini duyurdu.

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda can kaybı var

BİRÇOK KENTTE YIKIM VAR

Fas Kanal 1 Televizyonu, depremin pek çok kentte hasara yol açtığı bilgisini geçti. "El-Yevm 24" haber sitesi, depremde Marakeş kentinde bazı binaların çöktüğünü belirtti. Sosyal medya platformlarında halkın deprem sonrası sokaklara çıkmasına ve binaların çöküş anlarına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda can kaybı var

TARİHİ SURLAR DA ZARAR GÖRDÜ

Depremde Marakeş'in tarihi surlarının bir kısmının da zarar gördüğü aktarıldı. Yerel gazeteler, Fas'ta yerel saatle 23.10 sularında meydana gelen depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerinde hissedildiğini yazdı. Yerel basın tarafından ilk bilgilerde depremin 6,8 büyüklüğünde olduğu aktarılırken, Almanya Sismoloji Merkezi de depremin büyüklüğünü 7 olarak açıkladı.

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Son Dakika Dünya Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda can kaybı var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda can kaybı var - Son Dakika
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