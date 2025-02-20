Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa\'da Zorlu Maçlara Çıkıyor

Dünya

Süper Lig takımlarından Fenerbahçe ve Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçlarına çıkıyor.

Fenerbahçe, Anderlecht karşısında tur için ilk maçta elde ettiği 3-0'lık galibiyet avantajına sahip.

Galatasaray ise AZ Alkmaar deplasmanındaki 4-1'lik mağlubiyetine rağmen bir üst tura çıkmak istiyor.

İki takım ayrıca Pazartesi günü Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe 3-0'ın avantajında Brüksel deplasmanında

Fenerbahçe, 3-0'ın rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımına konuk olacak.

Kadıköy'deki maçta tur için büyük bir avantaj elde eden sarı lacivertli takımın maçı TSİ 23.00'te başlayacak.

Brüksel'deki Lotto Park'ta oynanacak müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

Fenerbahçe her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayacak. Ayrıca alacağı 1 ve 2 farklı yenilgiler dahi tur atlaması için yeterli olacak.

Ancak Anderlecht'in 4 ve daha farklı galibiyet alması durumunda Fenerbahçe turnuvanın dışında kalacak. Ev sahibi takımın elde edeceği 3 farklı galibiyet ise maçı uzatmalara götürecek.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku mücadelede forma şansı bulamayacak.

Fenerbahçe, tur atlaması durumunda Yunanistan'ın Olympiakos ya da İskoçya'nın Rangers takımlarından biriyle eşleşecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç öncesinde yaptığı basın toplantısında temkinli konuştu. Önlerinde uzun bir yol olduğunu kaydeden Mourinho önce bu turu geçmeleri gerektiğini ifade etti.

Mourinho şunları söyledi:

"Bizim için işler iyi gidiyor, pozitif sonuçlar alıyoruz. Önemli olan yarınki maç ve gitmemiz gereken uzun bir yol var. Elemelerde her şey mümkündür. 3-0 iyi gözükebilir ama işi yarın bitirmemiz gerekiyor ve bitirmek için de yarın işimizi iyi yapmamız gerekiyor."

Anderlecht'in teknik direktörü David Hubert, basın toplantısında Fenerbahçe'nin savunmada ne kadar iyi olduklarını bildiğini söyledi.

Buna rağmen en az 3 gol atmaları gerektiğini ifade eden 39 yaşındaki teknik direktör, "Bu zor bir durum ama futbol özel ve güzel bir şey. Her şey olabilir. Her şey olası. Yarın bu şekilde düşünmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Galatasaray zoru başarmak istiyor

Galatasaray'ın 4-1'lik şok mağlubiyetin ardından Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı kendi evinde ağırlayacak.

RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak maçta İngiliz hakem Anthony Taylor görev alacak.

Kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da oynanacak maçta Galatasaray'ın tur için 4 farklı galibiyete ihtiyacı var.

Sarı-kırmızılıların 3 farklı galibiyeti ise maçı uzatmaya götürecek. Diğer tüm skorlarda ise AZ Alkmaar, Galatasaray'ı Avrupa'da saf dışı bırakmış olacak.

Galatasaray'ın AZ Alkmaar karşısında beş eksiği bulunuyor.

İlk maçta kırmızı kart gören Kaan Ayhan bu maçta cezalı durumda. Ismail Jakobs, Alvaro Morata, Yunus Akgün ve Mauro Icardi'nin ise sakatlıkları devam ediyor.

Galatasaray play-off turunu geçerse son 16 turunda Manchester United veya Tottenham Hotspur takımlarından biriyle oynayacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hollanda temsilcisi karşısında, turu geçmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Çok yoğun bir maç temposundan geçtiklerini, üç günde bir maç oynadıklarını dile getiren Buruk, "Uzun bir hazırlanma sürecimiz olmuyor. Burada mental hazırlık çok önemli. AZ Alkmaar ve Çaykur Rizespor maçlarında ilk yarılarında fizikten ziyade mental sorunlar yaşadık" dedi.

Basın toplantısında konuşan Buruk, önceliklerinin Pazartesi günkü Fenerbahçe maçı olmadıklarını vurguladı ve "Bugün sadece AZ Alkmaar maçını düşünüyoruz" diye konuştu.

AZ Alkmaar'ın teknik direktörü Maarten Martens ise "Maça iyi odaklanmamız gerekiyor. Galatasaray sahaya daha iyi bir sürümle çıkacaktır. Bundan eminim. Bunun için de tedbirimizi aldık" şeklinde görüş belirtti.

Yeni formatıyla UEFA Avrupa Ligi

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen UEFA Avrupa Ligi'nde sekiz maç sonunda ilk sekize giren ekipler, doğrudan son 16 turuna yükseliyor.

9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım ise play-off turunda son 16'ya çıkmaya çalışacak.

Sıralamada ilk 24'e giremeyen takımlar ise kupaya veda ediyor.

UEFA'nın yeni sistemine göre ilk sekiz dışında bulunan takımlar aldıkları puan doğrultusunda eşleşiyor.

9. ve 10. sıradaki takımlar, çekilecek kura sonucu 23. ve 24. sıradaki takımlarla rakip oluyor.

Lig aşamasını 11. ve 12. sırada tamamlayanlar 21. ve 22. sıradakilerle; 13. ve 14. sırada bitirenler 19. ve 20. sıradakilerle; 15. ve 16. sıradaki tamamlayanlar ise 17. ve 18. sırada yer alanlarla kurayla eşleşiyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ve diğer turların kuraları ise 21 Şubat'ta çekilecek.

Play-off turu maçları 13 ve 20 Şubat'ta,

Son 16 turu maçları 6 ve 13 Mart'ta,

Çeyrek finaller 10 ve 17 Nisan'da,

Yarı finaller 1 ve 8 Mayıs'ta,

Final ise 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda oynanacak.