Filistin-İsrail Ateşkes Görüşmeleri İlerlemeden Sona Erdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bugün başlayacak ABD gezisi öncesi BBC'ye konuşan bir Filistin yetkilisi, İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı ateşkes görüşmelerinin son turunun herhangi bir ilerleme sağlanamadan sona erdiğini söyledi.

Müzakereler hakkında bilgi sahibi olan Filistinli yetkiliye göre Katar'ın başkenti Doha'da iki ayrı binada yapılan görüşmeler yaklaşık 3,5 saat sürdü.

Katar ve Mısır'dan arabulucular, taraflar arasında mekik dokudu, karşlılıklı mesajları ve açıklamaları iletti. Ancak görüşmelerde ilerleme sağlanamadı.

Filistinli yetkili, arabulucuların engelleri aşmak ve iki taraf arasındaki görüş ayrılıklarını azaltmak amacıyla her bir heyetle ayrı ayrı toplantılar yapmayı planladıklarını söyledi.

Yetkili, ateşkes görüşmelerinin bugün yeniden başlamasının beklendiğini de ekledi.

Trump-Netanyahu görüşmesi merakla bekleniyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.

Binyamin Netanyahu, Trump ile yapacağı görüşmenin, daha fazla rehinenin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkes sağlanması için anlaşmaya varılması çabalarının ilerlemesine yardımcı olacağını düşündüğünü söyledi.

Netanyahu ayrıca müzakerecilerine, İsrail'in kabul ettiği koşullar altında bir ateşkes anlaşmasına varılması yönünde net talimatlar verdiğini belirtti.

Hamas, son ateşkes önerisine olumlu yanıt verdiğini açıkladı ancak herhangi bir anlaşmaya varılması için hala iki taraf arasındaki bazı görüş ayrılıklarının giderilmesi gerektiğini vurguluyor.

Hamas şimdilik, daha önce ısrar ettiği aynı koşulların yerine getirilmesini bekliyor gibi görünüyor. Bu şartlar da, herhangi bir ateşkesin sonunda tüm düşmanlıkların sona ermesi garantisi ve İsrail askerlerinin Gazze'den çekilmesi.

Netanyahu hükümeti bunu daha önce reddetmişti.

İsrail'in pozisyonu da büyük ölçüde değişmemiş olabilir.

Netanyahu, ABD gezisi öncesi, hâlâ üç misyon olarak tanımladığı hedeflerin altını çizdi:

Katar ve Mısır'dan arabulucuların, Mart ayında sona eren ateşkesten bu yana diğer girişimleri sekteye uğratan anlaşmazlık noktalarını aşmak için İsrail ve Hamas arasındaki dolaylı görüşmelerde çok çalışmaları gerekecek.

İsrail, o tarihten bu yana Hamas'a yönelik saldırılarını büyük yoğunlukla yeniden başlattı ve Gazze'ye yardım girişine 11 hafta boyunca, birkaç hafta önce kısmen kaldırdığı bir abluka uyguladı.

İsrail hükümeti, söz konusu tedbirlerin Hamas'ı daha da zayıflatmayı ve müzakereye zorlayarak rehineleri serbest bırakmayı amaçladığını söylüyor.

İsrail ordusu, son 24 saatte 130 Hamas hedefini vurduğunu ve çok sayıda militanı öldürdüğünü açıkladı.

Ancak Gazze'de yaşamlarını yitiren sivillerin sayısı da artmaya devam ediyor. Gazze'deki hastane yetkilileri Pazar günü 30'dan fazla kişinin öldürüldüğünü söyledi.

Şimdi akıllardaki soru sadece Katar'daki görüşmelerin her iki taraf için de kabul edilebilir bir uzlaşmayla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı değil.

Trump'ın bugünkü görüşmede Netanyahu'yu savaşın sona ermesi gerektiğine ikna edip edemeyeceği de merakla bekleniyor.

İsrail'de birçok kişi, kalan rehineleri kurtarmak için bunun ödemeye değer bir bedel olduğuna inanıyor.

Cumartesi akşamı İsrail'de bir kez daha çok sayıda İsrailli sokaklara döküldü ve Netanyahu'ya, rehinelerin serbest bırakılması için anlaşmaya varması çağrısı yaptı.

Ancak Netanyahu'nun kabinesinde, sertlik yanlısı isimler var. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich gibi...Sertlik yanlısı bakanlar, Hamas tamamen ortadan kaldırılmadan Gazze'deki savaşın noktalanmasına karşı olduklarını bir kez daha dile getirdiler.

Bir kez daha ateşkes anlaşmasına doğru gerçek bir ivme görülüyor ancak İsrail hükümetinin ya da Hamas'ın şu ana dek ortaya koydukları temel koşulların gerisinde kalabilecek bir anlaşmaya hazır olup olmadıkları konusunda belirsizlik var.

Ve bir kez daha Gazze'deki Filistinliler ve hâlâ bölgede tutulan İsrailli rehinelerin aileleri hararetle, bunun başta umut veren ama sonra hayal kırıklığı yaratan bir başka gelişme olmamasını umuyor.

İsrail ordusu, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği ve yaklaşık 1200 kişinin hayatını kaybettiği, 251 kişinin rehin alındığı saldırılara yanıt olarak Gazze'de askeri operasyon başlattı.

Hamas'ın kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, o tarihten bu yana Gazze'de en az 57 bin 338 kişi öldürüldü.