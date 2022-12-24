Paris'te 3 kişinin öldüğü saldırı sonrası PKK terör örgütü destekçileri sokakları savaş alanına çevirdi! 31 polis yaralandı

Fransa'nın başkenti Paris'te dün kanlı bir akşam yaşandı. 69 yaşındaki bir kişi, Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında rastgele ateş açtı, olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırganın geçtiğimiz sene de göçmenlerin bulunduğu kampa kılıçla saldırdığı ortaya çıktı. Saldırganın 15 gün önce tahliye edildiği öğrenilirken, olayın ardından Paris sokakları karıştı.

POLİS GÖZ YAŞARTICI GAZLA MÜDAHALE ETTİ

PKK terör örgütü destekçileri Paris sokaklarında polisle çatıştı. Sokakları ateşe veren göstericiler ellerine geçen her şeyi polise attı. Göstericiler çöp bidonlarını ateşe verirken, polis göz yaşartıcı gazla müdahale etmek zorunda kaldı.

GÖSTERİLER BUGÜN DE DEVAM ETTİ

Dün başlayan gösteriler bugün de devam etti. Binlerce terör örgütü PKK taraftarı TSİ 14.00 sularında Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

PKK YANLISI SLOGANLAR ATTILAR

Meydanın yakınındaki Tremple Bulvarı'nda terör örgütü PKK yanlısı sloganlar atan göstericiler, elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ile PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşıdı. Göstericiler kaldırım taşlarını sökerek polise, etraftaki ev ve dükkanlara fırlattı.

OTOMOBİLLERİ ATEŞE VERDİLER

Çoğu yüzünü maskeyle kapatan, havai fişek ve maytaplarla da ortalığı savaş alanına çeviren göstericiler otobüs duraklarını tahrip etti. Terör örgütü yanlıları, sivillere ait çok sayıda otomobil ve motosikleti ters çevirerek ateşe verdi. Ellerindeki sopalarla cam ve aynaları kıran göstericiler, araçları kullanılamaz hale getirdi.

31 FRANSIZ POLİSİ YARALANDI

Olaylarla ilgili Paris Emniyeti'nden de açıklama geldi. Paris emniyeti, başkentte terör örgütü PKK destekçilerinin yol açtığı şiddet olaylarında 31 Fransız polisinin yaralandığını açıkladı.

DEMİR YOLU ŞİRKETİNDEN EMEKLİ OLMUŞ

Öte yandan Fransız basınında "William M." olarak adı geçen saldırganın Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli bir Fransız vatandaşı olduğu belirtildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan dünkü saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belli oldu. Saldırıda sanatçı Mehmet Şirin Aydın, Evin Goyi, Abdurrahman Kızıl yaşamını yitirdi.