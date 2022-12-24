Paris'te 3 kişinin öldüğü saldırı sonrası PKK terör örgütü destekçileri sokakları savaş alanına çevirdi! 31 polis yaralandı

Fransa'nın başkenti Paris'te dün kanlı bir akşam yaşandı. 69 yaşındaki bir kişi, Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında rastgele ateş açtı, olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırganın geçtiğimiz sene de göçmenlerin bulunduğu kampa kılıçla saldırdığı ortaya çıktı. Saldırganın 15 gün önce tahliye edildiği öğrenilirken, olayın ardından Paris sokakları karıştı.
PKK terör örgütü destekçileri Paris sokaklarında polisle çatıştı. Sokakları ateşe veren göstericiler ellerine geçen her şeyi polise attı. Göstericiler çöp bidonlarını ateşe verirken, polis göz yaşartıcı gazla müdahale etmek zorunda kaldı.
Dün başlayan gösteriler bugün de devam etti. Binlerce terör örgütü PKK taraftarı TSİ 14.00 sularında Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.
Meydanın yakınındaki Tremple Bulvarı'nda terör örgütü PKK yanlısı sloganlar atan göstericiler, elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ile PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşıdı. Göstericiler kaldırım taşlarını sökerek polise, etraftaki ev ve dükkanlara fırlattı.
Çoğu yüzünü maskeyle kapatan, havai fişek ve maytaplarla da ortalığı savaş alanına çeviren göstericiler otobüs duraklarını tahrip etti. Terör örgütü yanlıları, sivillere ait çok sayıda otomobil ve motosikleti ters çevirerek ateşe verdi. Ellerindeki sopalarla cam ve aynaları kıran göstericiler, araçları kullanılamaz hale getirdi.
Olaylarla ilgili Paris Emniyeti'nden de açıklama geldi. Paris emniyeti, başkentte terör örgütü PKK destekçilerinin yol açtığı şiddet olaylarında 31 Fransız polisinin yaralandığını açıkladı.
Öte yandan Fransız basınında "William M." olarak adı geçen saldırganın Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli bir Fransız vatandaşı olduğu belirtildi.
Öte yandan dünkü saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belli oldu. Saldırıda sanatçı Mehmet Şirin Aydın, Evin Goyi, Abdurrahman Kızıl yaşamını yitirdi.
Son Dakika › Dünya › Paris'te 3 kişinin öldüğü saldırı sonrası PKK terör örgütü destekçileri sokakları savaş alanına çevirdi! 31 polis yaralandı - Son Dakika