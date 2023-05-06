Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İngiltere Kralı 3'üncü Charles'ın taç giyme törenine katıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İngiltere Kralı 3'üncü Charles'ın taç giyme törenine katıldı

06.05.2023 23:11

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İngiltere Kralı 3'üncü Charles'ın taç giyme törenine Türkiye'yi temsilen katıldı. Londra temasları kapsamında dünya liderleriyle bir araya gelen Oktay, Türkiye ve İngiltere ilişkileri hakkında görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca Türk Cumhuriyetleri liderleriyle de bir araya gelen Oktay, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve eşi Hümeyra Oktay, İngiltere Kralı 3'üncü Charles'ın taç giyme töreninde Türkiye'yi temsil etti. Kral 3'üncü Charles'ın taç giyme törenine, Kraliyet ailesi üyelerinin yanı sıra dünyanın dört bir yanından devlet başkanları, ünlü isimler ve hayır kurumu temsilcileri olmak üzere 2 bin 200'den fazla davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İngiltere Kralı 3'üncü Charles'ın taç giyme törenine katıldı

RESEPSİYONA KATILDI

Londra temasları kapsamında, 5 Mayıs akşamı Buckingham Sarayı'nda 3'üncü Charles'ın davetli konuk heyet başkanları onuruna verdiği resepsiyona katılan Oktay, Kral 3'üncü Charles ile bir süre sohbet etti. Sohbet esnasında Charles, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını iletirken Oktay da Charles'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini söyleyerek tebriklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İngiltere Kralı 3'üncü Charles'ın taç giyme törenine katıldı

OKTAY, DÜNYA LİDERLERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Resepsiyonda çok sayıda devlet başkanıyla görüşen Oktay, İngiltere Kralı 3. Charles, Galler Prensi William ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'la resepsiyonda bir araya geldi. Oktay ve Sunak'ın gerçekleştirdiği görüşmede Türkiye ve İngiltere ilişkileri ele alındı. Oktay, Malezya Kralı 2. Abdullah, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Şeyh El Ghazouani, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile de görüşmeler gerçekleştirdi.Oktay, ayrıca Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Jallow, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, Azerbaycan Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ve Saint Vincent and the Grenadines Başbakanı Ralph Gonsalves ile de görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İngiltere Kralı 3'üncü Charles'ın taç giyme törenine katıldı

TÜRK CUMHURİYETİ YETKİLİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Kral 3'üncü Charles'ın taç giyme töreni öncesi Türk Cumhuriyetleri liderleri ile bir araya gelen Oktay; Azerbaycan Meclis Başkanı Sahiba Gafarova, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Jamshid Kuchkarov, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, Kırgızistan Londra Büyükelçisi Ulan Djusupov, Özbekistan Londra Büyükelçisi Said Rustemov, Azerbaycan Londra Büyükelçisi Elin Süleymanov ve Kazakistan Londra Büyükelçisi Magzhan Ilyassov ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İngiltere Kralı 3'üncü Charles'ın taç giyme törenine katıldı
Kaynak: DHA
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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İngiltere Kralı 3'üncü Charles'ın taç giyme törenine katıldı - Son Dakika


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