Gazze\'de Tank Harekatı: Savaşın Gölgesinde Sığınaksız Halk

Bölge halkı ve görgü tanıkları, İsrail'in Gazze Şehri'ni işgal etmeyi amaçlayan kara harekatının ikinci gününde, onlarca tank ve askeri araçla önemli bir yerleşim bölgesine girdiğini aktarıyor. BBC'ye konuşan Filistinliler ve yardım kuruluşları, İsrail'in yerleşmesi için ayırdığı bölgelerde kalabalıktan çadır kuracak dahi yer bulunmadığını söylüyor.

Video görüntüleri, Gazze Şehri'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan bölgesi etrafında ilerleyen tankları, buldozerleri ve silahlı personel taşıyan araçları gösteriyor. İsrail güçlerinin ilerlemelerini gizlemek için yoğun duman bulutları oluşturan top mermileri ve sis bombaları ateşlediği görülebiliyor.

Savaştan önce on binlerce insanın yaşadığı Şeyh Rıdvan, şehrin en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri olarak kabul ediliyor.

İsrail, Gazze'ye yönelik operasyonun amacının Hamas'ın elindeki rehineleri kurtarmak ve örgütün "son kalesi" olarak tanımladığı bölgede 3.000'e yakın savaşçıyı yenmek olduğunu söylüyor; ancak operasyon uluslararası alanda yaygın bir kınamayla karşılandı.

Aralarında Save the Children ve Oxfam'ın da bulunduğu 20'den fazla büyük yardım kuruluşunun yöneticileri, Gazze'deki insanlık dışı durumun vicdana aykırı olduğu konusunda uyardı.

Şeyh Rıdvan sakinleri, 17 Eylül Çarşamba günkü saldırının, mahalle genelindeki binaları ve ana caddeleri hedef alan yoğun hava saldırılarının ardından gerçekleştiğini ve bunun kara saldırısına hazırlık gibi göründüğünü söyledi.

Bölge sakinleri anlatıyor: Hayat imkansız hale geldi

Ailesiyle birlikte güneye kaçan bölge sakinlerden Saad Hamada, BBC'ye şunları söyledi: "İHA'lar hiçbir şey bırakmadı. Güneş panellerini, elektrik jeneratörlerini, su depolarını, hatta internet ağını vurdular.

"Hayat imkânsız hale geldi ve bu da çoğu insanın tehlikeye rağmen göç etmesine neden oldu."

Şeyh Rıdvan, Ebu İskender, el-Tavam ve el-Saftavi bölgelerini kapsıyor ve Gazze Şehir merkezini kuzey bölgelere bağlayan hayati bir arter olan el-Cela Caddesi ile kesişiyor.

Yerel halk, İsrail burayı kontrol altına alırsa, ordunun şehrin daha derinlerine ilerleyip merkezi bölgelere ulaşmasının yolunun açılabileceğini söylüyor.

Gazze Şehri sokaklarındaki tank görüntüleri, özellikle şehrin batı ve merkez bölgelerinde yaşayanlar arasında yaygın paniğe neden oldu.

Görgü tanıkları, tankların evlerine yaklaştığını gördüklerinde, daha önce bütün bir mahallenin yerle bir edildiği saldırılarıları hatırladıklarını söylüyor.

Şeyh Rıdvan'a yapılan baskın, binlerce ailenin güneye kaçmasıyla yeni bir göç dalgasına yol açtı.

İsrail ordusu: Gazze Şehri'nde 150'den fazla hedef vurduk

İsrail ordusunun Selahaddin Yolu üzerinden güneye bir yol açmasıyla, yollarda eşya yüklü araba ve yük arabalarından oluşan uzun kuyruklar oluştu. Bölge sakinleri, ulaşım imkânlarının kısıtlı olması ve fiyatların yükselmesi nedeniyle yolculukların saatler sürdüğünü bildirdi.

Savaştan önce Şeyh Rıdvan, Gazze Şehri'nin en işlek semtlerinden biriydi ve onlarca okul, cami ve pazar yeri bulunuyordu.

Son aylarda defalarca hava saldırılarına maruz kalmış ve geniş çaplı yıkım yaşanmış olsa da, tankların bölgede görülmesi İsrail'in kara harekatında önemli yeni bir aşamanın başladığını gösteriyor.

İsrail ordusu, 17 Eylül Çarşamba sabahı yaptığı açıklamada, kara birliklerine destek amacıyla iki gün içinde Gazze Şehri genelinde 150'den fazla hedefi vurduğunu duyurdu.

İsrail medyasına göre, operasyonlar kapsamında ordunun uzaktan kumandayla kontrol edilebilecek şekilde modifiye edilmiş patlayıcı yüklü eski askeri araçlar da kullandığı bildiriliyor. Araçlar Hamas mevzilerine götürülüp patlatılıyor.

'Tahliye bildirileri dağıtılıyor ama nereye gidebiliriz?'

BBC Arapça'ya konuşan bölge sakini Nidal el-Şerbi, "Dün gece çok zordu, gece boyunca sabaha kadar süren sürekli patlamalar ve topçu ateşi vardı" dedi.

"İsrail araçları Şeyh Rıdvan, Tal el-Hava ve Shejaiya'dan ilerliyordu. Çok, çok korkunç bir geceydi."

Yardım kuruluşları, Birleşmiş Milletler kuruluşları, insanların taşınması beklenen "insani yardım bölgesinin" aşırı kalabalık olduğunu ve yaklaşık iki milyon Filistinliye yetmediğini söylüyor.

Ordunun bölgeye tahliye emrine uyan bazı kişiler, çadırlarını kuracak yer bulamadıklarını ve bu nedenle kuzeye geri döndüklerini söyledi.

Kuzey Gazze'de bulunan Munir Azzam BBC'ye, "Her gün bize tahliye emri veren bildiriler atılıyor, İsrail ordusu ise her yöndeki binaları bombalıyor. Ama nereye gidebiliriz? Güneyde sığınacak yerimiz yok" diyor.

İsrail ordusu 16 Eylül Salı günü yaptığı açıklamada, yaklaşık 350.000 kişinin Gazze Şehri'nden kaçtığını belirtirken BM Ağustos ayından bu yana bu sayının 190.000 olduğunu belirtti. Tahminler, en az 650.000 kişinin Gazze Şehri'nden kaçtığını gösteriyor.

BM: Ağustos'tan bu yana yetersiz beslenmeden 154 kişi öldü

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te güney İsrail'e düzenlediği ve yaklaşık 1.200 kişinin öldüğü, 251 kişinin rehin alındığı saldırıya yanıt olarak Gazze'ye savaş açtı.

Gazze'nin Hamas yönetimindeki sağlık bakanlığına göre, o tarihten bu yana İsrail saldırılarında en az 65 bin 62 kişi hayatını kaybetti, neredeyse yarısı kadın ve çocuktu.

17 Eylül'de yapılan açıklamada, son 24 saatte İsrail ateşi sonucu 98 kişinin öldüğü, 385 kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca, dört kişinin daha yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği ve BM destekli bir kuruluşun Ağustos ayı sonunda Gazze Şehri'nde kıtlık ilan etmesinden bu yana yetersiz beslenmeye bağlı toplam ölüm sayısının 154'e ulaştığı belirtildi.

BM, saldırıların yoğunlaşmasının sivilleri "daha da derin bir felakete" sürükleyeceği uyarısında bulundu.

16 Eylül'de, BM soruşturma komisyonu İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere

İsrail Dışişleri Bakanlığı raporu reddederek "çarpıtılmış ve yanlış" olduğunu duyurdu.

---

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisi için yapay zekadan da faydalanıldı.