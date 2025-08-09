Gazze'de Yetersiz Beslenme ve İsrail Saldırıları Sonucu Ölümler Artıyor - Son Dakika
Dünya
BBC

Gazze'de Yetersiz Beslenme ve İsrail Saldırıları Sonucu Ölümler Artıyor

Gazze\'de Yetersiz Beslenme ve İsrail Saldırıları Sonucu Ölümler Artıyor
09.08.2025 18:18
Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle ölü sayısı 212'ye ulaştı, İsrail saldırılarında 38 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın aktardığına göre bölgede yetersiz beslenme nedeniyle 11 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece yetersiz beslenme ve açlığa bağlı ölümlerin sayısı 98'i çocuk olmak üzere 212'ye yükseldi.

Bakanlık ayrıca, son 24 saatte İsrail saldırılarında en az 38 kişinin öldüğünü, 491 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Ölümler artmaya devam ederken, ardından bölge sakinlerinin 7 Ekim 2025'e kadar şehri terk etmesi için bir son tarih belirlendiğine dair haberler geliyor.

8 Ağustos Cuma günü İsrail güvenlik kabinesinde onaylanan ve ayrıntıları açıklanan plana göre, savaşın sona ermesi için beş "ilke" bulunuyor. Bunlardan biri de "bölgenin güvenlik kontrolünü ele geçirmek".

İsrail basını, planın ilk aşamasında Gazze Şehri'nin tamamen kontrol altına alınarak yaklaşık bir milyon sakininin güneye zorla gönderilmesini öngördüğünü yazıyor.

Plana dünya başkentlerinden sert kınama mesajları geldi.

Savunma Bakanı İsrael Katz ise eleştirilerin "kararlılıklarını zayıflatmayacağını" söyleyerek tepkileri reddetti.

İsrail medyasına göre hükümet, Gazze Şehri'ne yönelik savaşın başlamasının ikinci yıldönümü olan 7 Ekim 2025'te başlatacağı kuşatma öncesinde iki aylık bir süre tanıyacak.

Bu süre zarfında, şehirde yaşayan yaklaşık bir milyon Filistinli (tüm Gazze nüfusunun neredeyse yarısı) zorla yerinden edilecek.

Gazze Şehri, Gazze Şeridi'nin başkenti. Savaş öncesinde nüfusu yaklaşık 600 bindi, ancak İsrail'in askeri operasyonları Filistinlileri buraya ittiği için bu sayı ciddi şekilde arttı.

Şu an şehirde yaşayanların çoğu savaş sırasında birçok kez yerinden edildi; bir kısmı çadırlarda, bir kısmı ise hava saldırılarında kısmen yıkılmış binaların enkazında barınıyor.

İsrail basını, nüfusun güneydeki El-Mevasi bölgesine taşınacağını yazıyor. El-Mevasi, halihazırda binlerce Filistinlinin temel yaşam koşullarından ve hijyenden yoksun şekilde yaşadığı dev bir çadır kampı.

Son 24 saatte 21 Filistinli yardım almaya çalışırken öldü

BM destekli gıda güvenliği uzmanları, Gazze'de "kıtlık için en kötü senaryonun" halihazırda yaşandığını belirtiyor.

BM İnsani Yardım Ajansı, Cuma günü yaptığı açıklamada, Gazze'ye giren yardım miktarının hâlâ "halkın devasa ihtiyaçlarını karşılamak için gereken asgari seviyenin çok altında" olduğunu söyledi.

İsrail ise Gazze'de açlık olmadığını, yardımın sınırda toplanmasına rağmen BM kuruluşlarının bunları alıp dağıtmadığını öne sürüyor. BM ise İsrail kontrolündeki sınır bölgelerinden yardım toplama sürecinde sürekli engeller ve gecikmeler yaşandığını vurguluyor.

Yardım dağıtımındaki zorluklar devam ederken, gıda temin etmeye çalışan insanların öldüğü haberleri gelmeye devam ediyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı, Cumartesi günü yaptığı açıklamada son 24 saatte yardım almaya çalışırken 21 kişinin öldüğünü bildirdi.

BM, bu ayın başlarında, 25 Mayıs'tan bu yana yiyecek ararken 1.373 Filistinlinin öldüğünü açıkladı.

Bu tarihte ABD ve İsrail destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) yardım dağıtım noktaları kurmuştu.

BM, bu ölümlerin çoğunun İsrail ordusu tarafından gerçekleştirildiğini, 859'unun GHF noktaları yakınında, 514'ünün ise gıda konvoylarının güzergâhında öldüğünü belirtiyor.

GHF ise BM'nin rakamlarını reddediyor. İsrail, Hamas'ı yardım merkezleri yakınında kaos çıkarmakla suçluyor ve sivillere kasıtlı olarak ateş açmadığını söylüyor.

İsrail, BBC ve diğer uluslararası basının Gazze'den bağımsız şekilde haber yapmasına izin vermediği için bu iddiaları doğrulamak zor.

Gazze Şehri'ni ele geçirme planını duyururken İsrail Başbakanlık Ofisi, "çatışma bölgeleri dışındaki sivil halka insani yardım sağlanacağını" açıkladı ancak bunun ne şekilde yapılacağına dair ayrıntı vermedi.

Londra'daki Gazze eyleminde 150'den fazla kişi gözaltına alındı

İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce gösterici İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona erdirilmesi talebiyle bir araya geldi.

Daha önce hükümet tarafından Terör Yasası kapsamında yasaklı örgüt ilan edilen Palestine Action'a (Filistin Eylemi) destek veren 150'den fazla eylemci gözaltına alındı.

Westminster'daki Parlamento Meydanı'nda "Soykırıma karşıyım. Filistin Eylemi'ni destekliyorum" yazılı dövizleri taşıyan eylemcilere polis müdahale etti.

Protesto devam ederken Londra Metropolitan Polisi, "Zaman alacak ama Filistin Eylemi'ne destek verdiğini ifade eden herkesi gözaltına alacağız" açıklamasını yaptı.

Meydandan gelen görüntülerde, polis memurlarının çoğunluğu yerde oturan protestocuların arasında dolaştığı, onlarla konuştuğu ve ardından gözaltına aldığı görüldü.

Sosyal medya üzerinden yapılan polis açıklamasında, "Önemli sayıda kişi, Filistin Eylemi'ne destek ifade eden döviz ve pankartlar taşıyor. Memurlar harekete geçti ve gözaltılar yapılıyor" denildi.

Metropolitan Polisi Başkan Yardımcısı Ade Adelekan, memurların Filistin Eylemi'ne destek gösteren herkesi gözaltına almaya hazır olduğunu belirterek, insanları "bu eylemin ciddiyetini" dikkate almaları konusunda uyardı.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İnsan Hakları, Güvenlik, Gazze, Dünya

Gazze'de Yetersiz Beslenme ve İsrail Saldırıları Sonucu Ölümler Artıyor

BBC
16:37
