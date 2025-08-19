Hamas Ateşkes Teklifini Kabul Etti

Hamas kaynakları, Mısır ve Katar'dan gelen son ateşkes ve refine takası teklifini kabul ettiklerini açıkladı.

Plan 60 günlük ateşkes kapsamında Hamas'ın elindeki 50 kadar rehinenin yarıya yakınını serbest bırakmasını ve karşılığında İsrail hapishanelerindeki bazı Filistinli tutukluların salıverilmesini öngörülüyor.

Hamas'ın elindeki rehinelerden 20 kadarının hayatta olduğu tahmin ediliyor.

Plan kalıcı ateşkes müzakerelerini de kapsıyor.

Hamas'tan bir kaynak BBC'ye yaptığı açıklamada, arabuluculara gönderdikleri yazılı yanıtta ateşkes teklifini bir değişiklik ya da şart olmaksızın kabul ettiklerini belirtti.

İsrail'in plana ne yanıt vereceğiyse henüz bilinmiyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden geçen hafta yapılan açıklamada, ancak tüm rehinelerin tek seferde bırakılması karşılığında bir anlaşmayı kabul edebilecekleri belirtilmişti.

Hamas'ın baş müzakerecisi Halil el-Hayya ateşkes görüşmeleri için geçen hafta Kahire'ye gitmişti.

Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdülati, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman el-Tani'nin de bir an önce anlaşmaya varılması için iki tarafa da baskıyı artırmak üzere Mısır başkentine gittiğini açıklamıştı.

Hamas'ın ateşkesi kabul ettiği haberinin ardından Netanyahu doğrudan anlaşmaya yönelik bir açıklama yapmasa da "Bundan sadece şu sonucu çıkarabiliriz: Hamas yoğun baskı altında" yorumunu yaptı.

Pazar günü İsrail'de yüzbinlerce kişi Gazze savaşının sona erdirilmesi ve rehinelerin geri alınması talebiyle sokaklara çıkmış ve bir günlük greve gitmişti.

Hamas'ın kabul ettiği belirtilen ateşkesin çerçevesinin ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Haziran ayında yaptığı teklife dayandığı aktarılıyor. Hamas bu teklifi reddetmişti.

60 günlük bir ateşkesi öngören plan, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular karşılığında Hamas'ın elindeki sağ 10 rehineyi ve 18 rehinenin de cenazesini geri vermesini şart koşuyordu. Ateşkes süresince savaşı sona erdirecek ciddi müzakereler yapılması koşulu da bulunuyordu.

New York Times'a konuşan Mısırlı kaynaklar, ateşkesin İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişine izin vermesi koşulu getirdiğini de belirtti.

İsrail'in Gazze şehrini işgal planı: "Savaşta dönüm noktası"

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ise Pazartesi günü, İsrail'in Gazze şehrine odaklanacakları yoğun saldırılarla, 22 aydır süren savaşta bir dönüm noktasında olduklarını söylemişti.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin ay başında Gazze şehrini işgal planını kabul etmesinin ardından, sahadan gelen son bilgiler, jetler ve hava saldırılarıyla desteklenen İsrail tanklarının Gazze kentinin güneyindeki Sabra mahallesinde ilerlediğini, okulların ve Birleşmiş Milletler kontrolündeki bir sağlık merkezinin çevresini kuşattığını gösteriyor.

İsrail kabinesinin de işgal planını bu hafta içinde onaylaması bekleniyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu da geçen ay Hamas'la ateşkes görüşmelerinin çökmesi sonrası, saldırılarını, 2,1 milyon Filistinlinin sığındığı bölgeler de dahil olmak üzere, tüm Gazze'yi hedef alacak şekilde genişletmeyi hedeflediklerini belirtmişti.

İsrail'in koşulları neler?

Netanyahu ancak tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas'ın silahsızlanması karşılığında savaşın sona erebileceğini söylüyor.

İsrail Başbakanı ayrıca Gazze'nin silahlardan arındırılarak, güvenliği İsrail güçlerinin sağlayacağı şekilde Hamas ya da Filistin Yönetimi'yle bağlantılı olmayan bir grup tarafından yönetilmesini istiyor.

Hamas ise İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla elindeki rehinelerin takasını öngören kapsamlı bir anlaşma, savaşın sona erdirilmesi ve İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi çağrıları yapıyor. Bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan silahsızlanmayacağını belirtiyor.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırıları ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı operasyonda en az 62 bin Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze nüfusunun yüzde 90'ından fazlası yerlerinden edilirken, bölgedeki binaların yüzde 90'ından fazlasının yıkıldığı tahmin ediliyor.

Ayrıca İsrail'in yardım girişlerini büyük ölçüde kısıtlaması nedeniyle son aylarda bölgede ciddi bir açlık krizi de yaşanıyor. Gazze'de 100'den fazlası çocuk en az 260 kişi açlık nedeniyle hayatını kaybetti.