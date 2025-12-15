Hanuka kutlamalarını kana bulayan saldırganlar baba-oğul çıktı - Son Dakika
Hanuka kutlamalarını kana bulayan saldırganlar baba-oğul çıktı

15.12.2025 00:20
Avustralya polisi, Sydney kentindeki Bondi Plajı’nda düzenlenen Hanuka Bayramı kutlamalarına hedef alan ve 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganların baba-oğul olduğunu açıkladı.

Avustralya'da Yeni Güney Galler eyaleti Polis Komiseri Mal Lanyon, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile düzenlediği basın toplantısında Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda gerçekleştirilen Hanuka Bayramı kutlamalarına düzenlenen saldırının detaylarına ilişkin açıklama yaptı.

SALDIRGANLAR BABA-OĞUL ÇIKTI

Lanyon, kimlik tespitine yönelik incelemelerin tamamlandığını ve ek bir çalışmaya gerek görülmediğini belirtti. Saldırganların 50 yaşındaki bir baba ile 24 yaşındaki oğlu olduğunu duyuran Lanyon, 24 yaşındaki oğlun hastanede tedavi altında ve sağlık durumunun kritik olduğunu, babanın ise öldüğünü bildirdi. Lanyon, 50 yaşındaki babanın ruhsatlı silah sahibi olduğunu, kendisine ait ruhsatlı 6 silahın bulunduğunu ve olay yerinde de 6 silah ele geçirildiğini aktardı.

"GÖRDÜĞÜMÜZ ŞEY SAF KÖTÜLÜK, ANTİSEMİTİZM VE TERÖRİZM EYLEMİYDİ"

Başbakan Albanese de açıklamasında, "Dün gördüğümüz şey saf kötülük, antisemitizm ve terörizm eylemiydi." dedi. Albanese, saldırıdan Avustralya hükümetini sorumlu tutan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eleştirilerine "Şimdi bir olma zamanı." şeklinde cevap verdi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yeni Güney Galler Başbakanı Chris Minns ise saldırıda hayatını kaybeden 15 kişinin yaşlarının 10 ile 87 arasında değiştiğini aktardı. Minns, saldırıda 42 kişinin yaralandığını ve hastanelerde tedavilerinin sürdüğünü ifade etti.

AVUSTRALYA'DAKİ SİLAHLI SALDIRI

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda gerçekleştirilen Hanuka Bayramı kutlamalarına silahlı saldırı düzenlenmişti. Şüphelilerden birinin öldüğü açıklanırken, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Avustralya Başbakanı Albanese, düzenlediği basın toplantısında, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirtmişti. Avustralya'da Müslüman toplumun temsilcileri saldırıyı kınayarak, saldırıdan etkilenenler ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etmişti.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

