Hindistan\'da Türkiye\'ye boykot çağrıları: Etkisi ne olabilir?

Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan çatışmanın ardından, Hindistan'da Türkiye'ye yönelik boykot çağrılarının kapsamı genişliyor.

Hindistan Ticaretçileri Konfederasyonu (CAIT) 16 Mayıs Cuma günü Yeni Delhi'de Türkiye ve Azerbaycan ile tüm ithalat ve ihracatı durdurma kararını görüşmek üzere ulusal bir konferans düzenliyor.

Hindistan, ulusal güvenlik endişelerini gerekçe göstererek Türk havacılık firması Çelebi'nin havaalanlarında faaliyet göstermesini yasakladı.

Jawaharlal Nehru Üniversitesi, Jamia Millia Islamia ve Maulana Azad Ulusal Urdu Üniversitesi de dahil olmak üzere bazı Hint üniversiteleri de işbirliği yaptıkları Türk üniversiteleriyle akademik ilişkilerini dondurduklarını açıkladı.

Sosyal medya kullanıcıları ülkede faaliyet gösteren veya malları Hindistan'a ithal edilen Türk şirketlerinin sektörlere göre listelerini paylaşırken bunların boykot edilmesini talep etti.

Haber ajansları ise bazı meyve satıcılarının Türkiye'den elma almayı bıraktığını aktardı.

Türkiye'ye öfkenin nedeni ne?

Hindistan'daki öfkenin ana nedeni Türkiye ile Pakistan arasındaki yakın ilişkiler ve askeri işbirliği.

Hindistan ve Pakistan ilişkileri geçtiğimiz günlerde tartışmalı Keşmir bölgesi nedeniyle tekrar gerildiğinde Ankara itidal çağrısı yaptı ancak Pakistan'ın tezlerine daha yakın açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki ülke arasında ateşkes ilan edilmesinden sonra yaptığı açıklamada "Kardeş Pakistan halkına desteğimizi açıkça beyan ettik" ve "Türkiye olarak bundan sonra da iyi ve kötü günlerinde Pakistan halkının yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Pakistan Türkiye'den çok sayıda askeri teçhizat ve araç alıyor.

Hindistan, son çatışmalarda Pakistan'ın çok sayıda Türk yapımı silahlı insansız hava aracı (SİHA) kullandığını iddia ederken Pakistan bunu yalanladı.

Türkiye'ye seyahat satışları azaldı

Keşmir geriliminin ardından sosyal medyada Türkiye'ye yönelik boykot çağrıları arttı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Bharatiya Janata Partisi (BJP) üyesi Rajeev Chandrasekhar, "Turist olarak yurtdışına seyahat eden her çalışkan Hintli, bugün zor kazandığı rupilerinin ülkemizin düşmanlarına yardım edenlere harcanmaması gerektiğini anlıyor" dedi.

Çağrılar hızla etki yarattı.

Hint seyahat siteleri bu hafta iptallerde keskin bir artış olduğunu söyledi.

Reuters ajansına konuşan Hindistan'daki iki seyahat acentesi, çok sayıda turistin Azerbaycan ve Türkiye'ye seyahatlerini iptal ettiğini söyledi.

Reuters'ın haberine göre MakeMyTrip seyahat acentesinden bir temsilci, "Geçen hafta Azerbaycan ve Türkiye'ye satışlarımız yüzde 60 azaldı, iptallerse yüzde 250 arttı" dedi.

EaseMyTrip isimli bir diğer acentanın yöneticisi ise Türkiye'ye yönelik iptallerin yüzde 22, Azerbaycan'a yönelik iptallerin yüzde 30 arttığını, turistlerin bu iki ülke yerine Gürcistan, Sırbistan, Yunanistan, Tayland ve Vietnam'a yöneldiğini söyledi.

Şirketin yöneticisi Nishant Pitti, X hesabından yaptığı paylaşımda "Geçen yıl 287 bin Hint Türkiye'ye, 243 bin Hint de Azerbaycan'a gitti. Bu iki ülke açıkça Pakistan'ı desteklerken neden ekonomilerine destek olalım ki?" dedi.

Bir diğer bilet platformu ixigo ise Türkiye ve Azerbaycan'ın yanı sıra Çin'e yönelik bilet ve otel satışlarını durdurduklarını açıkladı.

Çelebi'nin lisansı iptal edildi

Hindistan hükümeti, aralarında Delhi, Mumbai ve Bengaluru'nun da olduğu dokuz havalimanında yer operasyonlarını yürüten Türkiye merkezli Çelebi şirketinin güvenlik lisansını iptal ettiğini açıkladı.

Bunun ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bir bildirimde bulunan Çelebi, Hindistan'daki faaliyetlerinin askıya alındığını duyurdu.

Çelebi bu kararların iptali için hukuki yollara başvuracaklarını belirtirken "Bağlı ortaklıklarımız faaliyetlerine başladıkları günden bu yana, hiçbir suretle Hindistan'daki ulusal güvenlik çıkarlarına ve ülkedeki ilgili mevzuata aykırılık teşkil edecek bir faaliyette bulunmamıştır" ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki prestijli üniversitelerden Jawaharlal Nehru da Türkiye'deki İnönü Üniversitesi'yle akademik işbirliklerini "ulusal güvenlik kaygıları" nedeniyle askıya aldıklarını açıkladı.

Türkiye ve Hindistan arasında ticaret ve turizm nasıl?

TÜİK verilerine göre iki ülke de birbirinin büyük ticaret ortakları arasında yer almıyor.

Türkiye 2024'te ithalatının yalnızca %2'sini Hindistan'dan yaptı. İhracatınınsa %0.5'i bu ülkeye oldu.

Türkiye Hindistan'a en çok makine satarken meyveler de ilk dörtte kendine yer buldu.

Türkiye turizmde de Hindistan'la önemli bir bağa sahip değil.

Türkiye'ye 2024'te giden yabancı turist sayısı 52 milyonu geçerken Hindistan'dan yalnızca 330 bin kişi Türkiye'yi tercih etti.

Başka bir deyişle, Türkiye'ye giden her 1.000 turistten yalnızca 5'i Hindistanlıydı.

Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan'ın hem ticarette hem turizmde Türkiye için önemli bir yerinin bulunmaması nedeniyle boykot kampanyalarının etkisinin sınırlı olabileceği yorumları yapılıyor.

BBC News Hindi'nin sorularını yanıtlayan Ankara Üniversitesi'nden Dr. Omair Anas da, Türkiye'nin Hindistan'ın tepkisini çekmekten çekinmeyerek Pakistan'ı desteklemesini buna bağlıyor.

Anas iki ülkenin birbirine pek de bağımlı olmadığını söylüyor.

Dr. Anas, Türkiye'nin aksine Körfez ülkelerinin Hindistan'a büyük miktarda petrol sattığını ve ülkelerinde çok sayıda Hint işçinin çalıştığını, bu yüzden son çatışmada Pakistan'a açıkça destek vermekten kaçındıklarını söylüyor.