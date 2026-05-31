Hindistan'ın Nüfus Sayımı Sergisi

31.05.2026 12:37
Bağımsız Hindistan'ın nüfus sayımı için posta ağıyla bilinçlendirme çalışmaları sergiyle gündeme geliyor.

Akıllı telefonlar ve devlet uygulamalarından çok önce Hindistan, dünyanın en büyük istatistiksel çalışmalarından biri olan nüfus sayımına halkın katılımını sağlamak için geniş posta ağından yararlanıyordu.

Hindistan bugün 16'ncı nüfus sayımına hazırlanırken — bu, ülkenin 1947'de bağımsızlığını kazanmasından sonraki sekizinci sayım olacak — yeni bir sergi, vatandaşları ulusal nüfus sayımına katılmaya teşvik etmek için kullanılan pul, posta damgası ve mektuplar aracılığıyla bu unutulmuş tarihi yeniden gündeme taşıyor.

Ekonomi profesörü ve Bengaluru'daki Azim Premji Üniversitesi öğretim üyesi Vikas Kumar tarafından hazırlanan sergi, Hindistan'ın posta sisteminin bağımsızlık sonrasında nasıl beklenmedik bir ulus inşa etme aracına dönüştüğünü inceliyor.

Bağımsızlığını yeni kazanan Hindistan'ın güvenilir demografik verilere acil ihtiyacı vardı. Bu veriler hem evrensel yetişkin oy hakkına dayalı seçimlerin yürütülmesi hem de planlı bir ekonominin kurulması için gerekliydi.

Nüfus sayımı, yeni cumhuriyetin siyasi ve ekonomik yapısı açısından o kadar önemli görülüyordu ki Kurucu Meclis, anayasa henüz tamamlanmadan önce, 1948 yılında Nüfus Sayımı Yasası'nı kabul etti.

Ancak hükümetin önünde iki temel sorun bulunuyordu: İnsanları nüfus sayımına katılmaya nasıl ikna edecekti ve ülkenin geniş, yoksul ve büyük ölçüde kırsal bölgelerine yayılmış sayım görevlileriyle yetkililer arasındaki iletişimi nasıl sağlayacaktı?

Güven meselesi özellikle önemliydi. Sömürge döneminde yapılan 1931 ve 1941 nüfus sayımları bazı bölgelerde boykot edilmişti. Ayrıca 1941 sayımı sırasında Pencap ve Bengal'de dini topluluklara ilişkin verilerin manipüle edildiğine dair suçlamalar ortaya atılmıştı. Bu nedenle kamuoyuna yönelik bilgilendirme çalışmaları, bağımsız Hindistan'ın ilk nüfus sayımının meşruiyeti açısından kritik önem taşıyordu.

İşte bu noktada posta teşkilatı devreye girdi.

Birkaç on yıl öncesine kadar posta idaresi, Hindistan devletinin elindeki en büyük ve en bütünleşik iletişim ağıydı.

Bağımsızlıktan sonra posta sistemi, bankacılık da dahil olmak üzere birçok kamu hizmeti ağından daha hızlı büyüdü. 1968 yılına gelindiğinde 100 binden fazla postane, her gün 300 bin köye posta ulaştırıyor, buna ek olarak 300 bin köye de haftalık dağıtım yapıyordu.

Kumar'ın araştırması, Hindistan devletinin vatandaşlarıyla geçmişte ne kadar farklı yöntemlerle iletişim kurduğunu gösteriyor.

Bağımsızlıktan sonraki ilk nüfus sayımı olan 1951 sayımı öncesinde hükümet, ülke genelinde gönderilen mektuplara çift dilli ve resimli bir posta damgası bastı.

Bu damgada, "Hindistan Nüfus Sayımı" ifadeleri Hintçe ve İngilizce olarak yazılmış, üç kişilik bir aile figürü yer alıyordu.

Kampanya, okuryazarlık oranlarının düşük olduğu bir ülkeye uygun şekilde dikkatle tasarlanmıştı. Postacılar çoğu zaman köylerde okuyucu, yazıcı ve devletin gayriresmî temsilcileri olarak da görev yapıyordu. Bu nedenle posta ağı, kamu mesajlarını iletmek için ideal bir araç haline gelmişti.

Yıllar içinde verilen mesajlar da ülkenin değişimiyle birlikte evrildi.

1961 yılında kullanılan posta damgalarında vatandaşlara, "Kendinizi ve tüm ailenizi saydırın" ve "Arkadaşlarınızın da aynısını yapmasını sağlayın" çağrıları yapılıyordu.

1971'e gelindiğinde ise hatıra pulları, nüfus sayımını "dünyanın en büyük idari operasyonlarından biri" olarak kutluyor ve nüfus verilerinin artık elektronik bilgisayarlarla işlendiğini gururla vurguluyordu.

Posta materyalleri aynı zamanda hükümetlerin nüfus sayımını nasıl gördüğünü de ortaya koyuyor.

2000 yılında yayımlanan ilanlarda nüfus sayımı "ulusun aynası" ve "ulusun grup fotoğrafı" olarak tanımlanıyordu. Böylece nüfus sayımı, bürokratik bir işlemden ziyade toplumun kendisini topluca resmettiği bir faaliyet olarak sunuluyordu.

Daha sonraki görsellerde ise sayım çalışmaları giderek nüfus kontrolüyle ilişkilendirilmeye başlandı. İki çocuklu aile modelinin öne çıkarılması, dönemin kaygılarını yansıtıyordu.

Kumar'a göre bu hassas posta materyalleri yalnızca bürokratik tarihe ışık tutmuyor.

Aynı zamanda Hindistan devletinin günlük iletişim araçları aracılığıyla nasıl meşruiyet ve güven oluşturmaya çalıştığını ve nüfus sayımının kalkınma, çeşitlilik ve ulusal kimlik fikirleriyle nasıl iç içe geçtiğini de gösteriyor.

Bu güven meselesi bugün de önemini koruyor.

Kumar, dijital araçların veri toplamayı hızlandırabileceğini ancak tek başına teknolojinin güvenilir veri elde edilmesini garanti edemeyeceğini söylüyor.

"Nüfus sayımı konusunda farkındalık yaratmak, güven oluşturmanın temel unsurudur" diyen Kumar, posta sisteminin etkisinin azaldığı günümüzde hükümetin halkın güvenini kazanmak için yeni yollar bulması gerektiğini vurguluyor.

Ancak Hindistan'ın bugün hazırlıklarını yaptığı nüfus sayımı, bu eski posta materyallerinin anlattığı sayımdan oldukça farklı.

Yeni sayım, dünyanın en kalabalık ülkesinde politika planlaması, sosyal yardım hizmetlerinin dağıtımı ve siyasi temsil açısından kritik görülüyor.

Ayrıca onlarca yıl sonra ilk kez kast verileri de toplanacak. Bu, kast sisteminin toplumsal ve ekonomik yaşam üzerinde hâlâ etkili olduğu bir ülkede siyasi açıdan son derece hassas bir çalışma olarak değerlendiriliyor.

Sayımın kapsamı ise hâlâ baş döndürücü boyutta.

Çalışma, 36 eyalet ve federal yönetim bölgesini, 7 binden fazla alt ilçeyi, 9 bin 700'den fazla kasaba ve şehri ve yaklaşık 640 bin köyü kapsayacak.

Milyonlarca haneye, genellikle öğretmenler, yerel yöneticiler ve kamu görevlilerinden oluşan sayım görevlileri ve denetçiler tarafından ziyaret gerçekleştirilecek.

Ancak temel bir değişiklik var.

İlk kez nüfus sayımı tamamen dijital olarak yapılacak ve görevliler verileri toplamak ve anında sisteme yüklemek için mobil uygulamalar kullanacak.

Zarfların üzerine vurulan aile figürlü posta damgalarından akıllı telefonlar üzerinden anında yüklenen verilere uzanan bu yolculuk, nüfus sayımının ne kadar değiştiğini gösteriyor.

Yine de serginin ortaya koyduğu gibi temel zorluk aynı kalmaya devam ediyor: Bir milyardan fazla insanı, kendilerini ulusun hikâyesinin bir parçası olarak kayda geçirecek kadar devlete güvenmeye ikna etmek.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

