Hükümetin istifa ettiği Kazakistan'da sular durulmuyor! Belediye binası yakınlarında silah sesleri yükseldi

Doğal gaz konusunda zengin rezervlere sahip olan Kazakistan'da art arda yapılan zamlar ülkeyi adeta yangın yerine çevirdi. Zamları protesto için sokağa inen binlerce kişi, sokakları savaş alanına çevirip, polis araçlarını ateşe verirken, günden güne yoğunluğunu artıran eylemler sonrasında hükümet istifasını açıkladı.

PROTESTOLAR SONRASI HÜKÜMET İSTİFA ETTİ

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede LPG fiyatlarına yapılan zamma karşı başlatılan protestolardan hükümeti sorumlu tutarak, Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin istifasını onayladı. Hükümetin istifası sonrasında başbakan yardımcısı olan Alihan İsmailov, geçici başbakan olarak göreve başladı.

CUMHURBAŞKANI TOKAYEV EK ÖNLEMLER ALDI

Kazakistan'da zamları önlemek amacıyla sıvılaştırılmış petrol gazı, benzin ve dizel yakıtın yanı sıra temel gıda ürünlerinin fiyatına 180 günlük devlet düzenlemesinin getirilmesi kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ilgili kurumlarla ülkenin sosyoekonomik durumuna ilişkin çalışma toplantısı yaptı. Tokayev, toplantıda ülkedeki durumu istikrara kavuşturmak için ek yeni önlemler aldı.

LPG'NİN TAMAMEN ELEKTRONİK ORTAMDA SATILMASI BİR YIL ERTELENDİ

Buna göre LPG, benzin ve dizel yakıt ile temel gıda ürünlerinin fiyatlarına 180 günlük devlet düzenlemesi getirildi. LPG'nin tamamen elektronik ortamda satılması ise bir yıl ertelendi. Daha önce ülkede Ocak 2022 itibarıyla LPG ticaretinin tamamen elektronik ortamdan yapılması kararlaştırılmıştı.

"KAZAKİSTAN HALKINA" ADLI BİR KAMU FONU OLUŞTURULACAK

Aynı süreyle aidat tarifelerinin yükseltilmesine, moratoryum getirilmesine ve nüfusun dar gelirli kesimi için ev kiralarının sübvansiyonuna ilişkin çalışmalar başlatılacak. Sağlık sorunlarının çözümüne odaklı özel ve kamu kaynaklarından finanse edilen "Kazakistan Halkına" adlı bir kamu fonu oluşturulacak.

3 ŞEHİRDE OHAL İLAN EDİLDİ

Tüm bu yaşananlara rağmen ülkedeki tansiyon düşmezken Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Almatı ve ülkenin akaryakıt üreten batı bölgesi Mangistau'da OHAL ilan etti. Reuters, başkent Nur-Sultan'da da OHAL ilan edildiğini duyurdu. Ancak buna rağmen, ülkede protestolar şiddetlenerek etkisini artırıyor.

BELEDİYE BİNASI ÇEVRESİNDE SİLAH SESLERİ DUYULDU

Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, Kazak bir blog yazarının, Instagram canlı yayını sırasında Belediye Binası'nın çevresinden silah sesleri duyuldu. Belediye Başkanı'nın ofisinden alevlerin yükseldiği de aktarıldı. Şehir merkezinde yer yer patlamaların yaşandığı belirtilirken, polis ve göstericiler arasındaki çatışmalar da sürüyor.

POLİS AMİRİNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Kazakistan'ın en büyük kenti Almatı'da polis amiri Kanat Taimerdenov bir açıklama yaptı. Taimerdenov, gösterilerin ve gerilimin yüksek olduğu bölgede polis, ulusal muhafızlar ve ordunun şehirde düzeni sağlamaya çalıştığını açıkladı. Taimerdenov, "Aşırıcılar ve radikallar Almatı'ya saldırıyor ve 500 sivili dövdüler, yüzlerce işletmeye zarar verdiler" dedi.

GÖSTERİLERDE 200'DEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, dün ülke genelinde düzenlenen protesto gösterilerinde kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle 200'den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gösterilerde 95 polisin yaralandığı ve bir arabanın ateşe verildiği gösterilerde 37 polis arabasının zarar gördüğü bilgisi paylaşıldı.