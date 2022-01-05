Hükümetin istifa ettiği Kazakistan'da sular durulmuyor! Belediye binası yakınlarında silah sesleri yükseldi

Doğal gaz konusunda zengin rezervlere sahip olan Kazakistan'da art arda yapılan zamlar ülkeyi adeta yangın yerine çevirdi. Zamları protesto için sokağa inen binlerce kişi, sokakları savaş alanına çevirip, polis araçlarını ateşe verirken, günden güne yoğunluğunu artıran eylemler sonrasında hükümet istifasını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede LPG fiyatlarına yapılan zamma karşı başlatılan protestolardan hükümeti sorumlu tutarak, Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin istifasını onayladı. Hükümetin istifası sonrasında başbakan yardımcısı olan Alihan İsmailov, geçici başbakan olarak göreve başladı.
Kazakistan'da zamları önlemek amacıyla sıvılaştırılmış petrol gazı, benzin ve dizel yakıtın yanı sıra temel gıda ürünlerinin fiyatına 180 günlük devlet düzenlemesinin getirilmesi kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ilgili kurumlarla ülkenin sosyoekonomik durumuna ilişkin çalışma toplantısı yaptı. Tokayev, toplantıda ülkedeki durumu istikrara kavuşturmak için ek yeni önlemler aldı.
Buna göre LPG, benzin ve dizel yakıt ile temel gıda ürünlerinin fiyatlarına 180 günlük devlet düzenlemesi getirildi. LPG'nin tamamen elektronik ortamda satılması ise bir yıl ertelendi. Daha önce ülkede Ocak 2022 itibarıyla LPG ticaretinin tamamen elektronik ortamdan yapılması kararlaştırılmıştı.
Aynı süreyle aidat tarifelerinin yükseltilmesine, moratoryum getirilmesine ve nüfusun dar gelirli kesimi için ev kiralarının sübvansiyonuna ilişkin çalışmalar başlatılacak. Sağlık sorunlarının çözümüne odaklı özel ve kamu kaynaklarından finanse edilen "Kazakistan Halkına" adlı bir kamu fonu oluşturulacak.
Tüm bu yaşananlara rağmen ülkedeki tansiyon düşmezken Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Almatı ve ülkenin akaryakıt üreten batı bölgesi Mangistau'da OHAL ilan etti. Reuters, başkent Nur-Sultan'da da OHAL ilan edildiğini duyurdu. Ancak buna rağmen, ülkede protestolar şiddetlenerek etkisini artırıyor.
Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, Kazak bir blog yazarının, Instagram canlı yayını sırasında Belediye Binası'nın çevresinden silah sesleri duyuldu. Belediye Başkanı'nın ofisinden alevlerin yükseldiği de aktarıldı. Şehir merkezinde yer yer patlamaların yaşandığı belirtilirken, polis ve göstericiler arasındaki çatışmalar da sürüyor.
Öte yandan Kazakistan'ın en büyük kenti Almatı'da polis amiri Kanat Taimerdenov bir açıklama yaptı. Taimerdenov, gösterilerin ve gerilimin yüksek olduğu bölgede polis, ulusal muhafızlar ve ordunun şehirde düzeni sağlamaya çalıştığını açıkladı. Taimerdenov, "Aşırıcılar ve radikallar Almatı'ya saldırıyor ve 500 sivili dövdüler, yüzlerce işletmeye zarar verdiler" dedi.
Kazakistan İçişleri Bakanlığı, dün ülke genelinde düzenlenen protesto gösterilerinde kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle 200'den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gösterilerde 95 polisin yaralandığı ve bir arabanın ateşe verildiği gösterilerde 37 polis arabasının zarar gördüğü bilgisi paylaşıldı.
Hazar Denizi kıyısındaki Mangistau eyaletine bağlı Janaözen kentinde, 2 Ocak'ta şoförler LPG fiyatına yapılan zammı protesto etmeye başlamıştı. Kentin ana yollarını kapatan sürücüler LPG fiyatının litre başına 120 tengeden 60 tengeye indirilmesini istemişti. Hükümetin LPG fiyatını litre başına 50 tengeye (0,11 Dolar) indirdiklerini açıklamasına rağmen protesto gösterileri kısa sürede Kazakistan geneline yayılmıştı. Tokayev de 5-19 Ocak tarihleri için Almatı şehri ve Mangistau eyaletinde olağanüstü hal ilan etmişti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Dünya › Hükümetin istifa ettiği Kazakistan'da sular durulmuyor! Belediye binası yakınlarında silah sesleri yükseldi - Son Dakika Dünya