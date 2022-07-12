Hunter, babası Joe Biden'ı da yaktı! Telefonundan çıkan korkunç fotoğraflar ABD'yi sarstı... Babasını pedofili Peter adıyla kaydetmiş

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a ait olduğu iddia edilen telefon verileri ve fotoğraflar internete sızdırıldı. ABD'de anonim kullanıcılardan oluşan "4chan" adlı internet sitesinin kullanıcıları, Hunter Biden'ın iCloud hesabının şifresini kırarak, iPhone ve iPad'inden veri sızdırdıklarını iddia etti.

"FEDERAL FUHUŞ SUÇLARI DAVASI AÇILABİLİR"

Ayrıca,Biden'ın büyük oğlu Hunter Biden'ın beş aylık bir süre içinde eskortlara 30 bin dolar harcadığını gösteren belgeler, metinler ve görüntüler sızdırıldı. ABD'li savcıların Hunter Biden'a karşı federal fuhuş suçları davası açabileceği belirtildi. Belgelere göre, ABD Başkanı'nın oğlu, işlemleri bankalar tarafından şüpheli faaliyet nedeniyle engellenen Ukraynalı bir kadına çek yazdı.

Hunter Biden'ın iPhone'undaki fotoğraflar aynı zamanda, 20 yaşından küçük eskortlarla'kız arkadaş deneyimi' sunan bir eskort web sitesine yazdığı el yazısı çekleri gösterdi. Biden'ın bu çekleri tıbbi hizmet kılığına uydurduğu görüldü.

Ayrıca videolar ve resimler, Hunter Biden'ın eskortları eyalet sınırları üzerinden taşıdığını ortaya koydu. Yetkililer, bu durumun da potansiyel olarak federal bir suç sayılabileceğini belirtti.

UKRAYNALI KADINLARLA İLİŞKİ

Hunter Biden, ayrıca eskort bulmak için kullandığı Moreva adlı uygulamaya da yüklü miktarda para gönderdi. Hunter'ın Moreva ile mesajlaşmalarının, onu Los Angeles, New York, Boston, Miami, Washington DC, Chicago, Londra ve New York'ta müşterilere "kız arkadaş deneyimi" yaşatabilecek "modellerin" reklamını yapan UberGFE adlı bir web sitesine yönlendirdiği belirtildi.

Bunun yanı sıra,Hunter Biden'ın ödeme yaptığı eskortların bazılarının da Ukraynalı olduğu iddia edilirken, UberGFE'nin Rusya ile savaşında Ukrayna'yı desteklediğini ve ziyaretçilere sözde hayır kurumlarına bağış yapmaları için kripto para adresleri sağlayan bir web sayfası da bulunuyor.

BABASI ESKORTLAR İÇİN PARA YOLLAMIŞ OLABİLİR

Öte yandan, sızdırılan belgelere göre Hunter Biden'ın eskortlara harcadığı paranın bir kısmı farkında olmadan babasından gelmiş olabilir. Washington Examiner tarafından geçen ay açıklanan Ocak 2019 tarihli mesajlar, Joe Biden'ın, 10 bin dolar ödediğini iddia ettiği bir eskortla anlaşmazlığa düşmeden birkaç saat önce Hunter'a 5 bin dolar gönderdiğini gösteriyor.

YAŞI KÜÇÜK KIZ ÇOCUKLARIYLA UYGUNSUZ FOTOĞRAF

Sızdırılan fotoğraflarda ayrıca, Hunter Biden'ın, reşit olmadıkları açık bir biçimde görülen beş kız çocuğu ile uygunsuz bir biçimde vakit geçirdiği de görüldü.

BABASINI PEDOFİLİ PETER ADIYLA KAYDETTİ

Bilgileri sızdırılanlar, Hunter Biden'ın ABD Başkanı Biden'ı "Pedofili Peter" adıyla telefon kişi listesine kaydettiğini de iddia etti. ABD Başkanı'nın oğlunun ayrıca, pek çok cinsel içerikli siteye üye olduğu vebu platformlarda "12 yaş" diye içerik araması yaptığı da öne sürüldü.

"DOĞRULANMAMIŞ SIZINTI"

Öte yandan, ABD basınında yer alan haberlerde, skandal görüntüler "doğrulanmamış sızıntı" olarak nitelendirilirken, Beyaz Saray'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadığı aktarıldı. Haberlerde, görüntülerin 2020 yılında Hunter Biden'a ait olduğu kesinleşmiş olan bilgisayardan gelip gelmediğinin henüz belirlenemediği ifade edildi. 2020 yılında Hunter Biden'ın Çin, Ukrayna ve Rusya gibi ülkelerle bağlantılı milyonlarca dolarlık ticaret ve para transferleri hakkında gizli belgeleriyle beraber uygunsuz fotoğraf ve videoları ortaya çıkmıştı.