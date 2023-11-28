 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İngiliz medyasından çarpıcı Erdoğan analizi: Afrika'da artan popülaritesi ona küresel sahnede daha fazla etki gücü veriyor - Son Dakika

İngiliz medyasından çarpıcı Erdoğan analizi: Afrika'da artan popülaritesi ona küresel sahnede daha fazla etki gücü veriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı analiz eden yazı kaleme alan BBC, Türkiye'nin son dönemde Afrika'da ilerleyen etkisine vurgu yaptı. Erdoğan'ın Osmanlı mirası olan Türkiye'yi coğrafi konumu da kullanarak yeniden küresel güç yapmak istediğine dikkat çekilen yazıda, "Türkiye hızlı bir şekilde kıtadaki ticaret, insani yardım, eğitim ve diplomasi bağlantılarını genişletti. Erdoğan başkanlık gücünü arttırdı ve İslam dünyasında artan popülaritesi ona küresel sahnede daha fazla etki gücü veriyor." ifadelerine yer verildi.

28.11.2023 - 19:52,  Güncelleme: 20:17
Abone Ol

BBC, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika kıtasındaki etkisine dikkat çeken bir haber yayımladı. Erdoğan'ın Türkiye'yi yeniden küresel güç yapmak istediğine vurgu yapan haberde, "Türkiye hızlı bir şekilde kıtadaki ticaret, insani yardım, eğitim ve diplomasi bağlantılarını genişletti. Erdoğan başkanlık gücünü arttırdı ve İslam dünyasında artan popülaritesi ona küresel sahnede daha fazla etki gücü veriyor." ifadeleri yer aldı.

İNGİLİZ MEDYASINDAN ÇARPICI ERDOĞAN ANALİZİ

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Afrika kıtasındaki etkisini analiz eden bir haber yayımladı. BBC muhabiri Esther Kahumbi imzalı haberde, Türkiye'nin özellikle Afrika'daki son dönemde artan etkisi ele alındı.

"ERDOĞAN'IN AMACI TÜRKİYE'Yİ YENİDEN KÜRESEL GÜÇ YAPMAK"

Analiz haber, "Yüzyıl önce güçlü Osmanlı devleti sona erdi. Güney Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'yı yöneten 600 yıllık Osmanlı Devleti'nden yeni bir ulus doğdu. Türkiye" sözleriyle başlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın amacının Osmanlı mirası olan Türkiye'yi yeniden küresel güç yapmak olduğu vurgulandı.

"ERDOĞAN'IN ETKİ ALANI KITALAR BOYUNCA YAYILIYOR"

Türkiye'nin coğrafi konumunun önemine dikkat çekilen haberde, şu ifadeler yer aldı: "Bazıları Osmanlı mirasının, amacı ülkesini yeniden küresel bir güç yapmak isteyen Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlarını etkilediğini söylüyor. Ülkesinin benzersiz konumuyla Erdoğan'ın etki alanı kıtalar boyunca yayılıyor."

İngiliz medyasından Erdoğan analizi: Afrika'da artan popülaritesi ona küresel sahnede daha fazla etki gücü veriyor

"ANKARA, AFRİKA KITASINDAKİ BAĞLANTILARINI GENİŞLETTİ"

Türkiye'nin 2005 yılını Afrika yılı ilan ettiği ve bunun bir dönüm noktası olduğunun altı çizilirken, "O dönem Türkiye'nin Afrika'da 12 elçiliği vardı. Ancak hiç havayolu bağlantısı yoktu. Bugün kıta üzerinde hizmet veren Türk Havayolları'nın 59 rotası ile birlikte ve 44 elçilikleri var. Yaklaşık 20 yıldan bu yana Türkiye'nin başkenti Ankara, hızlı bir şekilde kıtadaki ticaret, insani yardım, eğitim ve diplomasi bağlantılarını genişletti. Erdoğan başkanlık gücünü arttırdı ve İslam dünyasında artan popülaritesi ona küresel sahnede daha fazla etki gücü veriyor." denildi.

"TÜRKİYE, SAHEL BÖLGESİNDEKİ ÜLKELERDE VARLIĞINI ARTIRDI"

Haberde, 2011 yılında, Afrika'daki Müslüman liderlerin Türkiye'yi İslami eğitim konusunda kıtada daha büyük bir rol almaya davet ettiği hatırlatıldı. Analiz haber şu şekilde devam etti: "Türkiye, Afrika ülkelerine küresel süper güçler Rusya ya da Çin'den farklı olarak çekici bir yumuşak güç alternatifi sunuyor. Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Afrika arasındaki coğrafi pozisyonu bu etkiye katkıda bulunuyor. Türkiye; Mali, Çad, Sudan, Gine, Burkina Faso, Nijer ve Gabon'da bir dizi darbeden sonra, Sahel bölgesindeki ülkelerde varlığını arttırdı. Bazıları, Türkiye'nin kendisini sömürgeci geçmişi olmayan bir ülke olarak konumlandırarak bölgede artan Fransız karşıtı duyarlılıktan faydalandığını belirtiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi 'Afro-Avrasyalı' bir ülke olarak bile tanımlıyor."

"ERDOĞAN, SOMALİ'Yİ 20 YIL SONRA ZİYARET EDEN AFRİKALI OLMAYAN İLK LİDER"

Haberin son bölümünde Türkiye- Somali ilişkilerine yer verildi. Kahumbi, 2011'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 20 yıldır Mogadişu'yu ziyaret eden Afrikalı olmayan ilk lider olduğunu vurguladı. Kahumbi, "O zamandan beri Ankara en geniş denizaşırı askeri üssünü orada açtı. Başkentin dışında Türk askerleri El Şebap militanlarıyla savaşması için hükümet birliklerine eğitim veriyor." dedi.

"AFRİKA ÜLKELERİ, TÜRK YAPIMI İHA'LARI SATIN ALIYOR"

Kahumbi, Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde Türkiye'nin yurt dışında askeri varlığının arttığının altını çizerek, "Afrika ülkeleri, silahlı gruplarla savaşmak için artan şekilde Türk yapımı insansız hava araçlarını satın alıyor. Türkiye'nin Çin, Rusya ve Hindistan ile ticaret bağlantıları sıkılaştı ve özellikle Afrika'da diplomatik ağı genişledi. Erdoğan Türkiye'yi ikinci yüzyılına götürürken, karşısındaki zorluk Batılı ortaklarını dengelemek ve Afrika'da istiklarlı güç olma durumunudevam ettirerek etkisini sürdürmek olacak." ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, Somali, Afrika, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiliz medyasından çarpıcı Erdoğan analizi: Afrika'da artan popülaritesi ona küresel sahnede daha fazla etki gücü veriyor - Son Dakika


22:14
Bursaspor Başkanı: Kulübün Kapanma Tehlikesi Var Bursaspor Başkanı: Kulübün Kapanma Tehlikesi Var
21:47
Müstehcen yayınlarla binlerce lira para kazanan 'Laz kızı' rezaletini böyle savundu: Mecbur kaldım Müstehcen yayınlarla binlerce lira para kazanan "Laz kızı" rezaletini böyle savundu: Mecbur kaldım
21:20
Kara Kartal'da deprem! Rosier ve Masuaku’nun sakatlıkları belli oldu Kara Kartal'da deprem! Rosier ve Masuaku’nun sakatlıkları belli oldu
21:17
Geçici ateşkesin 5. gününde Hamas 10, İsrail 30 kişiyi serbest bıraktı Geçici ateşkesin 5. gününde Hamas 10, İsrail 30 kişiyi serbest bıraktı
21:08
Hamas'tan Elon Musk'a sürpriz teklif: İsrail'in işlediği suçları görmesi için Gazze'ye çağırıyoruz Hamas'tan Elon Musk'a sürpriz teklif: İsrail'in işlediği suçları görmesi için Gazze'ye çağırıyoruz
20:47
Adliyede yakalanan sahte savcı tutuklanarak cezaevine gönderildi Adliyede yakalanan sahte savcı tutuklanarak cezaevine gönderildi
19:52
İngiliz medyasından çarpıcı Erdoğan analizi: Afrika'da artan popülaritesi ona küresel sahnede daha fazla etki gücü veriyor İngiliz medyasından çarpıcı Erdoğan analizi: Afrika'da artan popülaritesi ona küresel sahnede daha fazla etki gücü veriyor
19:52
Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yıldız futbolcusunu transfer ediyor Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yıldız futbolcusunu transfer ediyor

Son Dakika
22:14 Bursaspor Başkanı: Kulübün Kapanma Tehlikesi Var
21:47 Müstehcen yayınlarla binlerce lira para kazanan "Laz kızı" rezaletini böyle savundu: Mecbur kaldım
21:20 Kara Kartal'da deprem! Rosier ve Masuaku’nun sakatlıkları belli oldu
21:17 Geçici ateşkesin 5. gününde Hamas 10, İsrail 30 kişiyi serbest bıraktı
21:08 Hamas'tan Elon Musk'a sürpriz teklif: İsrail'in işlediği suçları görmesi için Gazze'ye çağırıyoruz
20:47 Adliyede yakalanan sahte savcı tutuklanarak cezaevine gönderildi
19:52 İngiliz medyasından çarpıcı Erdoğan analizi: Afrika'da artan popülaritesi ona küresel sahnede daha fazla etki gücü veriyor
19:52 Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yıldız futbolcusunu transfer ediyor
19:22 Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi! Takımın yıldızı haftalarca yok
19:24 Muğla'nın Bodrum ilçesinde Rus anne ve kızına ait cesetler bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2023 22:59:06. #1.13#
SON DAKİKA: İngiliz medyasından çarpıcı Erdoğan analizi: Afrika'da artan popülaritesi ona küresel sahnede daha fazla etki gücü veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement