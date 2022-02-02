İngilizler için yaz tatili bu sezon normale dönebilecek mi?

İngiltere'de Covid kısıtlamanlarnın gevşetilmesinin ardından, havayolu şirketleri ve tur operatörleri, tatil planlarında büyük bir sıçrama gerçekleşeceği beklentisiyle personel sayılarını artırıyor. Ancak salgın döneminde çok sayıda kişinin işlerini kaybetmesi ve başka sektörlere yönelmesi nedeniyle işgücü sıkıntısı yaşanabileceğine dair uyarılar var.

İngiltere, Cuma gününden itibaren tam aşılılar için yolculuk testi gereksinimini kaldıracak.

Ryanair Havayolları'nın CEO'su Michael O'Leary, tatil planlarının yeniden başlamasıyla seyahatlerde güçlü bir sıçrama olacağını öngörüyor.

O'Leary, Ryanair'in 2022 yazı için yolcu kapasitesinin 2019'dakine göre yüzde 15 artıracağı beklentisini paylaştı.

Ryanair bunun için 1.000 yeni pilot ve 2.000 kabin ekibini işe alıyor ve eğitiyor.

O'Leary, tahminlerin büyük ölçüde Covid gelişmelerine bağlı olduğunu belirtiyor ve, "Bence temkinli olmak ileriye dönük en mantıklı yol." diyor.

Türkiye rezervasyonlarırda 'muazzam büyüme'

Diğer bazı seyahat işletmeleri de en az Covid öncesi kadar büyük yaz teklifleri planladıklarını söylüyor.

Havayolu ve tur operatörü Jet2, geçtiğimiz günlerde BBC'ye, İngiltere'de Covid kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından tatil rezervasyonlarında yüzde 30 oranında artış yaşandığını söylemişti.

Şirket, Kanarya Adaları, Balear Adaları, İspanya, İtalya ve Portekiz için tatil satışlarında güçlü bir artış olduğunu paylaşmıştı. Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs için yapılan rezervasyonlarda ise "muazzam bir büyüme" olduğunu da açıklamıştı.

Jet2 bu yıl için yaz tatili paketi planlarının 2019'u geçtiğini belirtiyor.

Binlerce yeni istihdam

Şirket, yüksek talep beklentisiyle genişletilmiş uçak filosunda daha fazla koltuk satıyor ve 1.700'den fazla yeni işe alım yapıyor. Bu alımları İngiltere ve denizaşırı ülkelerdeki yer hizmetleri, kabin ekibi ve ofis personeli rolleri oluşturuyor.

EasyJet CEO'su Johan Lundgren, bastırılmış talebin yaz kapasitesini 2019 seviyelerine yaklaştırması gerektiğini söylüyor

EasyJet, sezonluk olarak 1.500 kişilik kabin ekibi işe alıyor ve önümüzdeki beş yıl içinde 1.000 pilot işe almayı planlıyor.

Pandemi başladığından bu yana personelinin yaklaşık dörtte birini oluşturan 10.000 kişiyi işten çıkaran British Airways, son dönemde hizmetlerini hızlandırmak amacıyla kabin ekibine binlerce kişi almak istiyor.

British Airways, daha önce şirketten ayrılan ancak geri dönmek istediğini belirten personelin de yeniden havayollarına davet edildiğini belirtiyor.

Havayolu şirketi, Mart ayının sonunda Gatwick Havalimanı'nda kısa mesafeli uçuş servisi sunacak olan yan kuruluşu için yüzlerce kişiyi daha işe alacak.

İngiltere'nin en büyük tur operatörü TUI, yoğun bir yaz beklentisiyle yeni bir kabin ekibi işe alıyor.

Son dakika rezervasyonları

Bağımsız seyahat acentesi ağı Advantage Travel Partnership'in CEO'su Julia Lo Bue-Said, yaz aylarında beklenen sıçramanın gerçekleşmesi için tüketici güveninin biraz daha iyileşmesi gerektiğini söylüyor.

Lo Bue-Said, kuralların tekrar değişmesi olasılığına karşılık birçok insanın seyahat planlarını önceden yapma konusunda çekingen olduğunu belirtiyor ve İspanya gibi popüler destinasyonlarda Covid sınırlamalarının hala devam etmesinin aileleri plan yapmaktan alıkoyduğunu paylaşıyor.

Lo Bue-Said sözlerine, "[Üyelerimiz tarafından] yapılan tüm satışların üçte birini Nisan öncesi için yaptırılan rezervasyonlar oluşturuyor. Bu alışılmadık bir şey" diye devam ediyor. Ayrıca, bu yaz seyahat edenlerin önemli bir bölümünü geçen yıl ve hatta 2020'de seyahatlerini iptal edenlerin oluşturacağını düşünüyor.

Hays Travel'ın başkanı Dame Irene Hays ise, birçok müşterinin son dakika rezervasyonu yaptırdığını, ancak yaz sezonunun "açık arayla bir numara" olduğunu söylüyor.

Dame Irene, Ocak ayının ikinci haftasından bu yana Hays Travel'ın rezervasyonlarının her hafta düzenli olarak arttığını ve en büyük artışın Pazartesi günü İngiltere'nin tam aşılı kişiler için seyahat testlerini iptal edeceğini açıklamasının ardından gerçekleştiğini paylaşıyor.

Dame Irene, "Kısa mesafeli tatil rezervasyonlarının çoğu İspanya, Türkiye ve Yunanistan'a yapılıyor, ancak daha uzun süreli ve uzun mesafeli tatillerde de olağanüstü bir artış var" diyor ve ekliyor:

"İnsanlar artık tatile hazır, birçoğu beklemeye değer büyük bir tatil fırsatını değerlendiriyor."

'Tüm kozlar iş arayanların elinde'

Seyahat acenteleri ve tur operatörleri için ticari birlik ABTA, üyelerinin, İngiltere'nin seyahat kısıtlamalarını gevşetmesinin ardından, faaliyetlerinde bir artış bildirdiğini söyledi.

Ancak grup, yazın nasıl geçeceğini kesin olarak söylemek için henüz çok erken olduğunu düşünüyor.

ABTA sözcüsü Emma Brennan, diğer birçok sektör gibi seyahat endüstrisinin de işe alım konusunda zorluklar yaşadığını şu sözlerle aktarıyor:

"Salgın yüz binlerce kişinin işini kaybetmesine neden oldu ve birçok insan başka sektörlere yöneldi. Sektör olarak şimdi onları ve yeni yetenekleri çekme zorluğuyla yüzleşmemiz gerekiyor."

Havacılık, pandemiden en çok zarar gören ve binlerce kişinin işini kaybettiği sektörler arasında yer alıyor. Kariyer sitesi Indeed.com, Omicron varyantına bağlı olarak, sektördeki iş ilanlarının ancak Aralık 2021'de pandemi öncesi seviyelere döndüğünü ve yeniden düşüşe geçmek üzere olduğunu söylüyor. Şirket şu anda toparlanma belirtileri olduğunu da paylaşıyor.

İşverenler için çevirimiçi servis Reed.co.uk'in başkanı James Reed, İngilizler'in bastırılmış seyahat talebine yanıt vermek için daha kişiyi istihdam etme yarışının iş ilanlarında bir patlama yarattığını söylüyor. Ancak diğer sektörler gibi havacılık sektörünün de işgücü sıkıntısı çektiğini şu sözlerle belirtiyor:

"Mevcut işgücü piyasası, (istihdam arzının talebe göre yüksek olduğu) bir alıcı piyasası değil tersine, bir satıcı piyasası, yani tüm kozlar iş arayanların elinde. Yeni yetenekleri çekmek için kendilerini cazip hale getirmek işverenlere kalmış durumda."

Ryanair'den Michael O'Leary, "bazı eksiklikler olmasına" rağmen genel olarak operasyonların hızlanmasını etkileyecek düzeyde bir personel sıkıntısı hissetmediklerini söyledi.

Havayolları dışında diğer ulaşım türlerinde de önümüzdeki aylar için iyimserlik hakim. Seyahat ve cruise şirketi Saga, geçen hafta 2022 ve 2023 için gemi seyahati rezervasyonlarının güçlü seyrettiğini paylaşmıştı.