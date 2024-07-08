İngiltere'de İşçi Partisi'nin yeni kabinesi göreve başladı - Son Dakika
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İngiltere'de İşçi Partisi'nin yeni kabinesi göreve başladı

İngiltere\'de İşçi Partisi\'nin yeni kabinesi göreve başladı

İngiltere'de 4 Temmuz'da yapılan seçimleri İşçi Partisi'nin kazanmasıyla başbakan olan Keir Starmer'ın yeni kabinesi göreve başladı.

08.07.2024 07:07
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İngiltere'de 4 Temmuz'da yapılan seçimleri İşçi Partisi'nin kazanmasıyla başbakan olan Keir Starmer'ın yeni kabinesi göreve başladı.

İşçi Partisi'nin Avam Kamarası'nda çoğunluğu elde etmesiyle İngiltere'de 14 yıllık Muhafazakar Parti yönetimi sona erdi.

Starmer'ın açıkladığı kabinede Angela Rayner Başbakan Yardımcısı, Rachel Reeves ise İngiltere'nin ilk kadın maliye bakanı oldu.

Yeni İçişleri Bakanı Yvette Cooper, Dışişleri Bakanı David Lammy ve Savunma Bakanı John Healey oldu.

Seçim kampanyası sloganı "değişim" olan Starmer'ın kurduğu kabinede 11 kadın bulunuyor.

"Ekonomik büyüme ulusal görev"

Yeni Hazine Bakanı olan Rachel Reeves bugün iş insanları ile ilk kez bir araya gelerek İşçi Partisi iktidarının ekonomi planını açıklayacak.

Reeves'in 'ekonomik büyümeyi başlatmanın ulusal bir görev' olduğu ve 'önceki hükümetlerin almaya isteksiz olduğu zor kararları almaktan çekinmeyeceği' mesajlarını vermesi bekleniyor.

Yeni ekonomi bakanının iş dünyasına, zorunlu konut inşası hedeflerini geri getireceğini açıklayacağı da tahmin ediliyor. Seçim kampanyası sürecinde İşçi Partisi 1,5 milyon yeni konut inşası sözü vermişti.

Reeves uluslararası yatırımcılara ise ABD ve Fransa'daki siyasi belirsizliği örnek göstererek, İngiltere'nin yatırım için en istikrarlı ülkelerden biri olduğu mesajını gönderecek.

İşçi Partisi'nin seçim manifestosunda "sürdürülebilir ekonomik büyümenin ülkenin zenginliğini ve çalışanların yaşam standartlarını artırmanın tek yolu olduğu" hedefi yer alıyordu.

Reeves 2010'da İşçi Partisi'den milletvekili seçilmeden önce İngiltere Merkez Bankası'nda ekonomistti.

Reeves'in yeni Hazine Bakanlığı analizlerine göre, diğer gelişmiş ekonomilerle aynı oranda büyüseydi İngiltere ekonomisinin şu an 140 milyar sterlin daha büyük olacak olduğunu da söylemesi bekleniyor.

Ukrayna'ya daha fazla silah sözü

Yeni Dışişleri Bakanı David Lammy göreve hızlı bir başlangıç yaptı ve ilk ziyaretini Almanya'ya yaptı.

Burada Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile görüşen Lammy, ardından Polonya'ya geçerek Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorsky ile görüştü. Burada da birkaç saat geçirdikten sonra NATO'nun en yeni üyelerinden İsveç'e geçti.

Lammy'nin ilk olarak bu üç ülkeyi ziyaret etmesinin en büyük nedeni Ukrayna savaşı. Savunma Bakanı John Healey'i de Odesa'ya gönderen Starmer, yeni dönemde İngiltere'nin Kiev'e desteğinin tam olacağı mesajını vermeye çalışıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Savunma Bakanı Rustem Umerov ile görüşen İngiltere Savunma Bakanı Healey, Kiev'e daha fazla silah göndereceği sözünü verdi.

Dışişleri Bakanı Lammy de "Ukrayna'ya olan taahhüdümüzü iki katına çıkarmak istiyoruz" diye konuştu.

İngiltere - AB ilişkileri

2016'daki referandum ile Avrupa Birliği'nden (AB) çıkan İngiltere'de (Brexit) yeni hükümetin önceliklerinden biri de birlik ile ilişkileri geliştirmek olacak.

Dışişleri Bakanı Lammy "AB ile ilişkileri yenilemek istediğini" açıkladı. İşçi Partisi AB ile yeni bir güvenlik anlaşması imzalamak niyetini dile getirmişti ancak bunun nasıl olacağı büyük ölçüde belirsiz.

Yeni Başbakan Starmer ise kendi yönetimi sürecinde İngiltere'nin AB'ye geri dönmeyeceğini açıklamıştı ancak Pazar günü İskoçya'ya yaptığı ziyarette AB ile ilişkileri geliştirmek için çalışmaların başladığını belirtti. Starmer, hükümetinin AB ile, eski Başbakan Boris Johnson'ın yaptığı "baştan savma" anlaşmadan çok daha iyisini yapabileceğini savundu.

Starmer İskoçya'dan sonra Kuzey İrlanda'da

Yeni Başbakan Keir Starmer da başbakan olarak ilk ziyaretini Pazar günü İskoçya'ya yaptı.

İskoçya Başbakan John Swinney ile görüşen Starmer, İngiltere ve İskoçya hükümetleri arasındaki ilişkinin yenilenmeye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Swinney ise iki hükümet arasındaki ilişkilerin Muhafazakar Parti yönetimi döneminde "çok zayıf" olduğunu vurguladı.

Starmer buradan Kuzey İrlanda'ya geçti. Ziyaret öncesi konuşan Starmer hükümetinin Kuzey İrlanda politikasının merkezinde "istikrar ve kesinlik" olacağını söyledi. Starmer Galler'i de ziyaret edecek.

Botlarla geçişi kontrol altına alma

İngiltere'nin yeni İçişleri Bakanı Yvette Cooper'ın mesajlarında öne çıkan konu ise İngiliz Kanalı'nı botlarla geçerek ülkeye ulaşmaya çalışan mülteciler oldu.

Bu geçişleri azaltmak için Birleşik Krallık Sınır Güvenliği Komutanlığı kurmayı planlayan Cooper, bu birimin başına geçecek ismin birkaç hafta içinde açıklanacağını belirtti.

Geçmiş Muhafazakar hükümet, geçişleri durdurmak için ülkeye yasa dışı yollardan ulaşan mültecileri Rwanda'ya gönderme planı yapmıştı. Starmer "öldü ve defnedildi" diyerek önceki hükümetin Rwanda planını çöpe attıklarını teyit etti.

Cooper yasa dışı geçişleri azaltmak için "sorunun köküne ineceklerini" ve öncelikli olarak insan kaçakçılığı çetelerini hedefleyeceklerini açıkladı.

Kaynak: BBC

İşçi Partisi, Dış Politika, Politika, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de İşçi Partisi'nin yeni kabinesi göreve başladı - Son Dakika

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