İran ateşkes öncesi Beerşeba'ya bomba yağdırdı! 11 ölü, yüzlerce yaralı var - Son Dakika
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İran ateşkes öncesi Beerşeba'ya bomba yağdırdı! 11 ölü, yüzlerce yaralı var

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İran ateşkes öncesi Beerşeba\'ya bomba yağdırdı! 11 ölü, yüzlerce yaralı var
24.06.2025 07:06
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İran ateşkes öncesi Beerşeba\'ya bomba yağdırdı! 11 ölü, yüzlerce yaralı var
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ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ama tarafların teyit etmediği sürece göre, İran ile İsrail arasındaki ateşkes başladı. Ateşkese dakikalar kala İran, İsrail'in Beerşeba şehrini füzelerle vururken, saldırıda 11 kişi öldü yüzlerce kişi yaralandı. İran saldırı sonrası yaptığı açıklamada "İsrail başlattı, biz bitirdik. İsrail'e son darbeyi vurduk" ifadesini kullandı.

İsrail ile İran arasındaki savaşın 12. gününde ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği ateşkes haberi dünyaya rahat bir nefes aldırdı.

ATEŞKESİ TRUMP DUYURDU

ABD Başkanı Donald Trump "İsrail ve İran 6 saat içinde başlayacak bir ateşkes konusunda anlaştı" açıklamasında bulundu. Trump, İran'ın ateşkesi başlatacağını ve 12. saatte İsrail'in de ateşkes başlatacağını bildirdi. Trump, 24. saatte "12 gün savaşının" resmi olarak sona ermesinin dünya tarafından "selamlanacağını" bildirdi.

İran ateşkes öncesi Beerşeba'ya bomba yağdırdı! 11 ölü, yüzlerce yaralı var

DAKİKALAR KALA BOMBA YAĞDI

Trump'ın duyurduğu ancak tarafların teyit etmediği sürece göre İran ve İsrail arasındaki ateşkes başladı. Ateşkese dakikalar kala ise İran ordusu tarafından kritik bir saldırı gerçekleştirildi.

İran ateşkes öncesi Beerşeba'ya bomba yağdırdı! 11 ölü, yüzlerce yaralı var

"İSRAİL BAŞLATTI, BİZ BİTİRDİK"

İsrail'in Beerşeba şehrini füzelerle vuran İran'ın saldırısında 11 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi de yaralandı. İran ateşkese dakikalar kala gerçekleştirdiği saldırının ardından ise "İsrail başlattı, biz bitirdik. İsrail'e son darbeyi vurduk" açıklamasında bulundu.

İRAN'DAN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

İranlı bir yetkili Trump'ın açıklamalarına ilişkin, henüz kendilerine iletilen bir teklif olmadığını belirtti. Daha sonra açıklama yapan bir başka yetkili ise, ABD'nin İsrail'le ateşkes önerisini kabul ettiklerini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de ateşkes ile ilgili soruya, "Takip ediyoruz. Sonucu daha sonra açıklayacağız" şeklinde yanıt vermekle yetindi.

İran ateşkes öncesi Beerşeba'ya bomba yağdırdı! 11 ölü, yüzlerce yaralı var

TRUMP, İRAN İÇİN KATAR EMİRİ İLE GÖRÜŞTÜ

Trump ve Başkan Yardımcısı Vance, İran'ın Katar'daki Amerikan üslerine saldırmasının ardından Katar Emiri ile İsrail ve İran arasındaki ateşkesi görüştü. Trump, Katar Emiri ile görüşmesinde İsrail'in ateşkesi kabul ettiğini söyledi. Katar Emiri'nden İran'ı ateşkese ikna etmesi için yardım talep etti. Üst düzey bir İranlı yetkili Reuters'a, Tahran'ın Katar aracılığıyla önerilen ve ABD tarafından sunulan İsrail ile ateşkes teklifini kabul ettiğini doğruladı.

İSRAİL'DEN SALDIRI TEHDİDİ: UZAK DURUN

ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke arasında "ateşkese varıldığını" açıklamasının ardından İsrail, Tahran'ın 6'ncı bölgesi için saldırı tehdidinde bulundu. İsrail ordusunun X hesabından yapılan paylaşımda, bir bölümü kırmızıyla işaretlenmiş harita paylaşarak tahliye uyarısı yayımladı. Kırmızı işaretlenen alanda yaşayan herkesin bulundukları yeri terk etmesi uyarısında bulunulan açıklamada, İsrail ordusunun bu bölgeye saldırı düzenleyeceği belirtildi. İsrail ordusu Tahran'ın merkezindeki 7'nci bölge için de tahliye duyurusu yapmıştı.

İran ateşkes öncesi Beerşeba'ya bomba yağdırdı! 11 ölü, yüzlerce yaralı var

TAHRAN'DA 3 PATLAMA SESİ DUYULDU

Duyuruların ardından başkentte 3 patlama sesi duyuldu. Öte yandan İran medyası, İsrail'in Tahran'ın batısındaki Kerec, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Urumiye ile ülkenin kuzeyindeki Reşt kentlerinde ve Gilan eyaletinde saldırılar düzenlediğini bildirdi.

NETANYAHU'DAN BAKANLARA: YORUM YAPMAYIN

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun kabinedeki bakanlara "İran'la ateşkes konusunda yorum yapmamaları yönünde" talimat verdiğini öne sürdü. Habere göre Netanyahu "ateşkes" duyurusunun ardından Güvenlik Kabinesini topladı. İsrail Ordu Sözcülüğü, ateşkes ile ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.

BEYAZ SARAY: VANCE VE RUBİO İRANLILARLA GÖRÜŞTÜ

Beyaz Saray'dan bir yetkili yetkili, Donald Trump'ın ateşkes anlaşmasına İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile dün öğleden sonra yaptığı telefon görüşmesiyle aracılık ettiğini kaydetti.

Yetkili, Başkan Yardımcısı Vance'in Dışişleri Bakanı Rubio ve Ortadoğu Özel Temsilcisi Witkoff'un ateşkesin sağlanması adına İranlılarla doğrudan ve dolaylı olarak görüşmeler yaptığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı. ABD, 22 Haziran'da İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine hava saldırıları düzenledi.

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Son Dakika Dünya İran ateşkes öncesi Beerşeba'ya bomba yağdırdı! 11 ölü, yüzlerce yaralı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Johny Guitar:
    bir chp li olarak Atatürk’ün bize emaneti olan İsrail’e ve yahudilere sahip çıkalım. İsrail’in yanındayız. 35 523 Yanıtla
  • eceylan5455:
    savaşın kazananı İran 217 37 Yanıtla
  • demir akan:
    iyi olmus.Vurabildiginiz kadar vurun 239 3 Yanıtla
  • Esen eser Gündoğdu:
    Bu savaşta boyun eğmeyen İran'a helal olsun. Korkup altına eden. Ve İsrail'e bir çakıl taşı atmayan müslüman liderlerinede yazıklar olsun 185 4 Yanıtla
  • mesut:
    Trump ve katarın dostu ve desteçileri üzgün 134 7 Yanıtla
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