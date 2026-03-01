İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü - Son Dakika
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü

Haberin Videosunu İzleyin
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
01.03.2026 09:39
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
ABD ve İsrail'in saldırıları devam ederken İran basını gündem yaratacak bir haber geçti. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi'nin hayatını kaybettiği resmen duyuruldu. Öte yandan İran bu açıklamadan dakikalar sonra İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade'nin de hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran devlet medyası ve uluslararası ajansların canlı haber akışına göre, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi ABD ve İsrail'in ortak saldırısında hayatını kaybetti. İran basını Musevi'nin ardından Savunma Bakanı Aziz Nasırzade'nin de öldürüldüğünü duyurdu.

AZİZ NASIRZADE KİMDİR?

1964 doğumlu Aziz Nasirzadeh, İranlı bir askeri subaydı. Daha önce Eylül 2021'den 2024'e kadar İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı ve Ağustos 2018'den Eylül 2021'e kadar İran Hava Kuvvetleri'nin (IRIAF) komutanıydı.

ASKERİ KARİYERİ

Nasirzadeh, kariyerine 1980'lerin başında F-14 Tomcat savaş uçağı pilotu olarak başladı ve İran-Irak Savaşı sırasında yetişti. Yıllar içinde Hava Kuvvetleri'nde çeşitli üst düzey görevlerde bulundu; önce genelkurmay personel şefi, ardından geçici komutan olarak hizmet etti ve sonunda 2018–2021 arasında tam komutan olarak görev yaptı.

2021–2024 arasında İran Silahlı Kuvvetleri'nde Genelkurmay Başkan Yardımcısı olarak stratejik sorumluluk üstlendi ve Ağustos 2024'te İran'ın Savunma Bakanı oldu. Nasirzadeh, aynı zamanda İran'ın Ulusal Pasif Savunma Organizasyonu'na başkanlık ederek ülkenin kritik askeri, sivil ve nükleer altyapısının ABD veya İsrail saldırılarına karşı korunması planlamasında rol aldı. Uluslararası güvenlik ilişkileri kapsamında Ermenistan ile savunma iş birliği ve Azerbaycan ile ortak tatbikatlar gibi girişimlere de katıldı.

GEÇEN YIL GÖREVE GETİRİLMİŞTİ

Geçtiğimiz yılın haziran ayında göreve getirilen Tümgeneral Abdurrahim Musevi'nin ölümü İran'da geniş yankı uyandırırken, tecrübeli asker İsrail'e yönelik sert çıkışlarıyla biliniyordu.

ABDURRAHİM MUSEVİ KİMDİR?

Seyyid Abdurrahim Musevi, 1959 yılında İran'ın Kum şehrinde doğdu. Babası bir iplik atölyesi işletiyordu ve Musevi, henüz 6 yaşındayken babasının atölyesinde çalışmaya başladı. Gençlik yıllarında futbol hakemliği eğitimi aldı ve bir süre antrenörlük yaptı.

İRAN-IRAK SAVAŞI

Musevi, 1979 yılında İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'na katıldı ve aynı yıl Kara Kuvvetleri Subaylık Fakültesi'nde askeri eğitimine başladı. İran-Irak Savaşı patlak verince, önce Kürdistan bölgesine gönderildi ve 28. Kürdistan Tümeni ile batı cephesinde görev yaptı.

Daha sonra 33. Topçu Grubu saflarında Huzistan cephelerine intikal etti. Savaş süresince Valfajr 4 ve 9, Beyt-ül Mukaddes 5, Kadir ve Nasr gibi önemli operasyonlara katıldı. Toplamda 96 ay boyunca cephede görev yaptı ve gazi unvanını aldı.

SAVAŞTAN SONRA HIZLA YÜKSELDİ

Savaşın ardından kariyerini sürdürmeye devam eden Musevi, 1997 yılında İran'ın en üst düzey askerî eğitimlerinden biri olan DAFOS (Savunma Yüksek Komutanlık Kursu)'nu tamamladı. Daha sonra Milli Savunma Yüksek Üniversitesi'nde "Savunma Yönetimi" alanında teorik doktora eğitimini bitirdi.

Musevi, 2000'li yıllarda ordunun çeşitli kademelerinde önemli görevler üstlendi. 2005–2007 yılları arasında İran Ordusu Ortak Kurmay Başkanlığı, ardından 2007–2016 arasında Ordu Genel Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bu süreçte İran Ordusu Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin başkanlığını da yürüttü. Aynı dönemde Kara Kuvvetleri'nde eğitim ve planlama birimlerinde de görev yapmıştır.

İRAN GENELKURMAYINDA ÖNEMLİ BİR İSİM OLDU

2016 yılında, İran Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı olarak Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Bu görevde yaklaşık bir yıl kaldıktan sonra, 30 Ağustos 2017 tarihinde, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Genelkurmay Başkanı olarak atandı.

Görevine ek olarak, 7 Haziran 2019 tarihinde, yine Hamaney tarafından "Hatemü'l-Enbiya Hava Savunma Karargâhı Komutanı" olarak atandı ve bu görevi, Ordu Komutanlığı ile birlikte yürüttü. 23 Haziran 2025 tarihinde, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri'nin İsrail tarafından düzenlenen bir suikast sonucu öldürülmesinin ardından, Seyyid Abdurrahim Musevi, İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı görevine getirildi.

Bu görev, İran tarihinde ilk kez düzenli ordu kökenli bir komutana verilmiş oldu. Aynı tarihte, Emir Hâtamî onun yerine Ordu Genel Komutanlığı görevine atandı.

İSRAİL'E KARŞI SERT SÖZLERİYLE BİLİNİYOR

Siyasi söylemlerinde oldukça sert ifadeler kullanan Musevi, İran devlet televizyonu IRINN'de yayınlanan "Bîrûn ez Teâruf" (Samimiyetsiz Olmadan) adlı programda, en büyük hayalinin İsrail'in yok edilmesi olduğunu ve bunun gece gündüz aklında olduğunu dile getirmiştir.

Mart 2018'de, Ordu Komutanı olarak katıldığı Rahiyan-ı Nur Merkez Karargâhı toplantısında ise şu ifadeleri kullanmıştır:

"Savunma dönemimizin ruhu ve halkın bu değerlere bağlılığı sayesinde, Amerika'yı güç tahtından indireceğiz ve Allah'ın izniyle Siyonist rejimin ömrünü 25 yıldan daha kısa sürede sona erdireceğiz"

Seyyid Abdurrahim Musevi, son olarak Milli Savunma Yüksek Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmıştı.

  • Malata Almanya Malata Almanya:
    Dünyanın en iyi hava sistemine sahip iki ülkeyle savaşırken senin genelkurmay başkanın ve dini liderin sarayda toplantı yapıyor bu nasıl akıl bu nasıl mantık? Kardeşim siz şakamısınız bu kadar ciddiyetsizlik olunur mu? 42 5 Yanıtla
    1234 1234:
    iranin içinde mossat ajanlari vermiştir nerde olduklarını kesin 22 4
  • Gundi Boys Gundi Boys:
    atesi bol olsun 7 15 Yanıtla
    İSMAİL KILINÇ İSMAİL KILINÇ:
    Kimin ateşinin bol olup olmayacağına sen karar veremezsin ki temenni edebilirsin lakin Allah CC insanları iyi ve kötü dilekleri ile değil amelince rahmet veya azap edecek der Allah CC kelamı. 17 5
  • Adam Adam:
    Irak İran savaşı zamanında Kürdistan diye geçen bir bölge vardı diyerek yanlış algı oluşturuyorsunuz 6 2 Yanıtla
  • Tolga Akdemir Tolga Akdemir:
    Yorum yayınlayacaksan herkesin yorumunu yayınla adam seçme.Neden yaptığım yorum gözükmüyor sayın yönetici? 2 0 Yanıtla
  • Atalay k Atalay k:
    Saklamayı bile beceremiyorlar 1 0 Yanıtla
