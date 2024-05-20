İran'da İbrahim Reisi'nin helikopter kazası sonucu ölümü üzerine Muhammed Muhbir geçici cumhurbaşkanı olarak atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

İran'da İbrahim Reisi'nin helikopter kazası sonucu ölümü üzerine Muhammed Muhbir geçici cumhurbaşkanı olarak atandı

İran\'da İbrahim Reisi\'nin helikopter kazası sonucu ölümü üzerine Muhammed Muhbir geçici cumhurbaşkanı olarak atandı

İran'da cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, İran'ın dini liderleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Muhbir'i geçici cumhurbaşkanı olarak atadı. Muhammed Muhbir'in geçmişi, kariyeri ve yaptırımlarla ilgili bilgiler de haberde yer alıyor.

20.05.2024 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'da cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, İran'ın dini liderleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Muhbir'i geçici cumhurbaşkanı olarak atadı.

Peki Muhammed Muhbir hakkında ne biliniyor? BBC Farsça Servisi derledi.

İran İslam Cumhuriyeti'nin anayasasına göre, Cumhurbaşkanı'nın ölmesi durumunda cumhurbaşkanlığı birinci yardımcısı göreve getiriliyor.

Cumhurbaşkanının ölümünden sonra en geç 50 gün içinde erken seçime gidilmesi gerekiyor.

Bu seçimlere kadar tüm devlet meselelerinde son sözü söyleyen, üç kişilik bir konseyin parçası olan geçici lider Muhammed Muhbir olacak.

68 yaşındaki diplomat Muhammed Muhbir, Dezful şehrinde doğdu.

Muhafazakar bir aileden gelen Muhbir'in babası Şeyh Abbas Muhbir, bir dönem Dezful'un geçici olarak imamlığını yaptı.

Muhbir'in 1979 İran Devrimi'nden önceki faaliyetleri hakkında bilinenler sınırlı.

Ancak İranlı gazete Hamamihan'da yer alan bilgilere göre Muhbir, bir dönem İran Şahı Rıza Pehlevi hükümetine karşı aktif olarak muhalefet eden, Kuzistan merkezli bir grubun üyesiydi.

Kuzistan'da İslam Devrimi Muhafızları Ordusu'nun kurulmasının ardından Dezful'un sağlıktan sorumlu yetkilisi oldu ve İran- Irak savaşı boyunca da görevde kaldı.

Savaş bittikten sonra da, önce Dezful Telekomünikasyon Şirketi'nin, ardından da Kuzistan Eyaleti Telekomünikasyon Şirketi'nin CEO'su oldu.

Bir süre Kuzistan'ın vali yardımcılığı görevini üstlendi.

İslam Devrimi Mostazafan Vakfı'nın (Bonyad Mostazafan) denetimindeki Sina Bank'ın yönetim kurulu başkanlığını yaptı.

15 yıla yakın ülkenin en zengin kurumlarından biri olan ve dini lidere bağlı yatırım fonu Setad'ın başkanıydı.

Aşırı İslamcı rakiplerini geride bırakarak İbrahim Reisi'nin iktidara geldiği 2021 seçimlerinin ardından cumhurbaşkanı yardımcısı seçildi.

Ülke ekonomisine yön veren Direniş Ekonomisi adlı modele liderlik etti ancak başarılı olamadı.

Muhbir de İbrahim Reisi gibi dini lider Ali Hamaney'e yakınlığıyla biliniyor.

'Nükleer faaliyetlere karıştığı' iddiasıyla AB'den yaptırım

2010 yılında Avrupa Birliği Muhbir’i, "nükleer veya balistik füze faaliyetlerine" karıştığı iddiasıyla yaptırım uyguladığı kişi ve kuruluşlar listesine dahil etti.

Muhbir, iki yıl sonra listeden çıkarıldı.

2013 yılında ise ABD Hazine Bakanlığı, Muhbir'in başkanı olduğu Setad ve denetlediği 37 şirketi, yaptırım uygulanan kuruluşlar listesine ekledi.

Reuters'ın araştırmasına göre kurum, o dönem değeri 95 milyar dolara yakın olan "dev bir ekonomi imparatorluğuydu".

Petrol, doğalgaz, tarım, madencilik, sağlık ve inşaat gibi sektörlerde onlarca şirket, "mafya sistemi" ile yönetildiği eleştirisi getirilen kurumun çatısı altındaydı.

Muhammed Muhbir'in Sedat'ın başkanlığını yaptığı dönemde, Barakat isimli hayır vakfı kuruldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, vakfı, "siber uzay ve bilgi teknolojileri" alanında Setad'ın temel yatırım destekçilerinden olarak niteliyordu.

Covid-19 pandemisi sırasında bu vakfın çatısı altında ulusal aşı projesi gündeme geldiğinde, Muhammed Muhbir'in ismi uluslararası medyada daha çok duyulmaya başladı.

Tartışmalı proje kapsamında, Muhbir'in kızı bu aşının ilk uygulandığı kişi oldu.

2021'de cumhurbaşkanı yardımcısı olarak göreve geldikten sonra Direniş Ekonomisi stratejisinin başkanlığını yürüten Muhbir, ilk aylarda Reisi'nin seçimlerdeki rakibi olan Muhsin Rezai'nin de aralarında olduğu rakiplerine karşı ekonominin yönetimini elinde tutmak için çabaladı.

Reisi yönetiminin başa geçmesinin üzerinden bir yıl dahi geçmeden, seçim vaatlerine rağmen ülke ekonomisi kötüye gitti.

Seslerini yükselten radikal İslamcılar, Reisi'nin Muhbir'in yetkisini sınırlamasını istiyordu.

Bazı muhalif isimler, Muhbir'in "bu görev için gereken yetkinliğe sahip olmadığı" eleştirisini dile getiriyordu.

Ancak eleştiriler sonuç vermedi ve Reisi de muhafazakârların çağrılarına kulak asmadı.

Reisi'nin üç kişilik konseyle olan toplantısına katılan Muhbir ile çektirdiği ve basına yansıyan fotoğraflar da, cumhurbaşkanının muhalif seslere karşılık verdiği bir mesaj olarak görüldü.

Daha sonraki dönemde Muhbir, İran ekonomisindeki çalkantılar devam ederken görevde kalmayı sürdürdü.

Genel olarak basında ismi çok fazla yer almayan Muhbir, son olarak İran'ın Rusya ordusuna karadan karaya füzeler ve daha fazla insansız hava aracı sağlamayı kabul etmesi üzerine Ekim ayında Moskova'yı ziyaret etti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümünün ardından, geçici cumhurbaşkanlığı görevine geldi.

Geçici görevi, erken seçimler düzenlenene dek devam edecek.

Kaynak: BBC

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İbrahim Reisi, Helikopter, İran, Orta Doğu, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'da İbrahim Reisi'nin helikopter kazası sonucu ölümü üzerine Muhammed Muhbir geçici cumhurbaşkanı olarak atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

17:14 Tüm bunlar tesadüf mü Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor Tüm bunlar tesadüf mü? Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor
16:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kobani Davası yorumu: Karar yüreklere su serpmiştir, memnuniyet duyuyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobani Davası yorumu: Karar yüreklere su serpmiştir, memnuniyet duyuyoruz
15:46 İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak İran’da seçim için takvim belirlendi İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak? İran'da seçim için takvim belirlendi
14:49 Duruşmada hareketli dakikalar Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan’ı salondan attı Duruşmada hareketli dakikalar! Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan'ı salondan attı
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
17:32 Türk futbolunda kazan kaynıyor Fenerbahçe’den, Dursun Özbek konuşurken olay paylaşım Türk futbolunda kazan kaynıyor! Fenerbahçe'den, Dursun Özbek konuşurken olay paylaşım
16:31 Dursun Özbek: Ali Koç 4’ü silahlı 70 kişiyle stada geldi Dursun Özbek: Ali Koç 4'ü silahlı 70 kişiyle stada geldi
16:25 Müge Anlı’da eski eşini, yasak aşkını öldürdüğünü söylemişti Tutuklanan Emine, sevgilisinden vazgeçmedi: Yine onunla olurum Müge Anlı'da eski eşini, yasak aşkını öldürdüğünü söylemişti! Tutuklanan Emine, sevgilisinden vazgeçmedi: Yine onunla olurum
15:51 Eski Galatasaraylı Evren Turhan’ın derbi tahmini alay konusu oldu Eski Galatasaraylı Evren Turhan'ın derbi tahmini alay konusu oldu
15:32 “Başım ağrıyor“ diyerek ilaç içip uyuyan üniversiteli İrem, yatağında ölü bulundu "Başım ağrıyor" diyerek ilaç içip uyuyan üniversiteli İrem, yatağında ölü bulundu
15:03 Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın’ı kadro dışı bıraktı Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın'ı kadro dışı bıraktı
14:59 Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi! 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti
14:54 İnşaat kazısı yapan operatör, elleri ve ayakları bağlanmış ceset buldu İnşaat kazısı yapan operatör, elleri ve ayakları bağlanmış ceset buldu
14:52 Kongo’daki darbe girişiminden çarpıcı görüntüler Ülkeyi karıştıran lideri canlı yayın yaparken öldürmüşler Kongo'daki darbe girişiminden çarpıcı görüntüler! Ülkeyi karıştıran lideri canlı yayın yaparken öldürmüşler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 17:55:40. #1.11#
SON DAKİKA: İran'da İbrahim Reisi'nin helikopter kazası sonucu ölümü üzerine Muhammed Muhbir geçici cumhurbaşkanı olarak atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement