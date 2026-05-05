İran'da Starlink ile İnternet Kaçakçılığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

İran'da Starlink ile İnternet Kaçakçılığı

İran\'da Starlink ile İnternet Kaçakçılığı
05.05.2026 20:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sahand, İran'a gizlice Starlink cihazı sokarak internet erişimi sağlamaya çalışıyor.

"Tek bir kişiyi bile internete bağlayabiliyorsa, bunun başarılı olduğunu ve buna değdiğini düşünüyorum" diyor Sahand.

İranlı bu adam, ülke dışında BBC'ye konuşurken belirgin bir şekilde gergin gözüküyor.

İran'da yasa dışı olan uydu internet teknolojisini ülkeye gizlice sokan bir ağın parçası olduğunu anlatıyor.

Adını değiştirdiğimiz Sahand, ülkedeki aile üyeleri ve tanıdıkları için korkuyor.

"Eğer İran rejimi tarafından tespit edilirsem, İran'da temas halinde olduğum insanlara bedel ödeteceklerini düşünüyorum" diyor.

İran'da halk iki aydan uzun süredir internete erişemiyor.

Bu dünya çapında bugüne kadar gerçekleşen en büyük erişim kesintilerinden biri.

Mevcut sansür ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlatıldı.

Ondan önce de, Ocak ayında ülke genelindeki protestolar sırasında dijital kesinti yapılmış ve Şubat sonundaki saldırılardan önce yalnızca bir aylığına kısmen geri getirilmişti.

ABD merkezli Human Rights Activists News Agency (HRANA) verilerine göre, 6 bin 500'den fazla protestocu öldürüldü ve 53 bin kişi gözaltına alındı.

Yetkililer, hükümetin savaş sırasında güvenlik gerekçeleriyle interneti kapattığını, amacın gözetleme, casusluk ve siber saldırıları önlemek olduğunu söylüyor.

Sahand'ın İran'a gönderdiği Starlink cihazları, sansürü aşmanın en güvenilir yollarından biri.

Bu beyaz ve düz terminaller, Elon Musk'ın SpaceX şirketine ait bir uydu ağına bağlanarak internet erişimi sağlıyor ve kullanıcıların İran'ın sıkı şekilde kontrol edilen yerel internetini tamamen atlamasına imkan veriyor.

Sahand'a göre her terminale aynı anda birkaç kişi bağlanabiliyor.

Bu kaçakçılık ağında yer alan kişilerle birlikte cihazları "çok karmaşık bir operasyonla sınırlar üzerinden ülkeye soktuklarını" söylüyor; ancak ayrıntı vermekten kaçınıyor.

Sahand, Ocak ayından bu yana İran'a 12 cihaz gönderdiğini ve "daha fazlasını kaçırmak için aktif olarak başka yollar aradıklarını" söylüyor.

İnsan hakları kuruluşu Witness, Ocak ayında İran'da en az 50.000 Starlink terminali bulunduğunu tahmin etmişti.

Aktivistler, bu sayının muhtemelen artmış olduğunu söylüyor.

BBC, ülkedeki Starlink kullanımına ilişkin daha fazla bilgi almak için SpaceX ile temasa geçti ancak yanıt alamadı.

Geçen yıl İran hükümeti Starlink cihazlarını kullanmayı, satın almayı ya da satmayı iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandıran bir yasa çıkardı.

10'dan fazla cihazın dağıtımı ya da ithalatı için hapis cezası 10 yıla kadar çıkabiliyor.

Bugüne kadar Starlink terminalleri satma ve satın alma nedeniyle çok sayıda tutuklama vakası bildirdi.

Devlete bağlı medya, "uydu internet ekipmanı ithal etmek" suçlamasıyla geçen ay ikisi yabancı uyruklu dört kişinin tutukladığını duyurdu.

Ayrıca bazı iddianamelerde yasa dışı silah bulundurma ve düşmana bilgi gönderme suçlamaları da yer aldı.

Buna rağmen, İran'da Starlink terminali talebi hız kesmiyor.

Alım satımların bir kısmı NasNet adlı Farsça bir Telegram kanalında yapılıyor.

BBC'ye konuşan ve İran dışından bu kanalla ilgilenen bir gönüllü, iki buçuk yılda bu kanal üzerinden yaklaşık 5 bin Starlink terminali satıldığını söyledi.

İran yönetimi yıllardır ülkedeki bilgi akışını kontrol ediyor ve devlet medyası aracılığıyla kendi anlatısını öne çıkarıyor.

Buna rağmen, Ocak ayındaki protestolar sırasında internet kapalıyken bile yargısız infazlar, gözaltılar ve dayaklara dair raporlar ve video kanıtlar ülke dışına sızdı.

İnsan hakları kuruluşları, bu bilgilerin büyük bölümünün Starlink üzerinden sosyal medya platformlarına erişen kişilerden geldiğini düşünüyor.

İran'ın mevcut internet düzeni "katmanlı bir sistem" olarak tanımlanıyor.

Tüm İranlıların bankacılık, ulaşım uygulamaları ve yemek teslimatı gibi hizmetlerin yanı sıra devlet medyasının da yer aldığı, devlet kontrolündeki yerel bir ağa erişimi var.

Son karartma öncesinde İranlılar küresel internete de erişebiliyordu.

Ancak küresel internette Instagram, Telegram, YouTube ve WhatsApp gibi birçok site ve hizmet engelliydi ve hükümet küresel internete erişim için yerel ağa kıyasla daha yüksek ücret talep ediyordu.

Pek çok İranlı, konumlarını gizleyerek kullanıcıları uzak sunucular üzerinden sitelere bağlayan sanal özel ağlar (VPN) kullanarak kısıtlamaları aşsa da herkes bunun maliyetini karşılayacak imkana sahip değil..

Şimdi ise yalnızca bazı devlet yetkilileri ve aralarında devlet medyasında çalışan gazetecilerin de yer aldığı az sayıda kişi "beyaz SIM kartlar" olarak bilinen ve küresel internete sınırsız erişime izin veren bağlantılara sahip.

Musk, 2022'de, İranlı Mahsa Amini'nin gözaltında hayatını kaybetmesi sonucu patlak veren protestolar sırasında yaşanan ciddi internet kesintilerin ardından Starlink'i İran'da etkinleştirdiğini söylemişti.

O tarihten bu yana, özellikle karartmalar sırasında kullanımı arttı.

Şimdi yetkililer Starlink terminallerinin peşine daha fazla düşerken Sahand ve ekibi, İran'daki kullanıcılara gizli kalabilmek için uydu teknolojisiyle birlikte VPN kullanmalarını tavsiye ediyor.

Ancak özellikle ekonomik krizin yaşandığı bir dönemde birçok kişi buna para ayıramıyor.

Sahand BBC'ye Starlink cihazlarının kaçırılmasına dahil olduklarını söyleyen üç kişiden biri.

Dahil olduğu operasyonun (terminallerin satın alınması dahil) yurt dışındaki İranlılar ve ülkedekilere yardım etmek isteyen başkaları tarafından finanse edildiğini söylüyor.

Hiçbir devletten fon almadıklarını belirtiyor.

Terminallerin, bunları uluslararası kamuoyuyla bilgi paylaşmak için kullanacaklarına inandıkları kişilere gönderildiğini söylüyor.

"İnsanların, sahada neler olup bittiğini paylaşabilmek için internete ihtiyacı var" diyor Sahand:

"Bu terminallerin, gerçekten değişim yaratmak için buna ihtiyacı olanların elinde olması gerektiğine inanıyoruz."

Adının açıklanmasını istemeyen bir dijital haklar grubu BBC'ye, terminallere sahip olmaktan dolayı en az 100 kişinin tutuklandığını tahmin ettiklerini söyledi.

Sahand ayrıca, bir cihaza eriştiği ya da sahip olduğu için tutuklanan insanlar tanıdığını söylüyor. Fakat bunların hiçbiri cihazı ondan temin etmemiş.

Adını değiştirdiğimiz Amerikalı-İranlı Yasmin, İran'da ailesinden bir erkek üyenin Starlink terminaline sahip olduğu gerekçesiyle tutuklandığını ve casuslukla suçlandığını söylüyor.

BBC, İran'da neden yalnızca az sayıda kişinin internete erişimine izin verildiğini ve Starlink kullanımına yönelik cezaların neden bu kadar ağır olduğunu sormak için Londra'daki İran büyükelçiliğine başvurdu ancak yanıt alamadı.

Bununla birlikte İran hükümeti, kesintinin bazı işletmeleri ağır şekilde etkilediğini kabul etti; bir bakan Ocak ayında internet karartmasının ekonomiye her gün en az 50 trilyon riyal (35 milyon dolar, 1,5 milyar TL) mal olduğunu söyledi.

Kısa süre önce, belirli işletmelere küresel internete sınırlı erişim sağlayan "Internet Pro" adlı bir program başlattı.

BBC'ye konuşan İran'da bir şirket çalışanı, girişim kapsamında kendilerine erişim verildiğini anlattı.

Hükümet Sözcüsü Fatemeh Mohajerani, amacın "kriz sırasında iş bağlantısını sürdürmek" olduğunu söyledi.

Ayrıca hükümetin "iletişim adaletsizliğine tamamen karşı" olduğunu ve durum normale döndüğünde "internetin durumunun da değişeceğini" ifade etti:

3 Mayıs'taki Dünya Basın Özgürlüğü Günü öncesinde BBC Dünya Servisi'ne konuşan dijital haklar grubu Access Now'un bölgesel politika ve savunuculuk direktörü Marwa Fatafta ise "İletişim karartmaları insan haklarının açık bir ihlalidir ve asla haklı gösterilemez" diyor.

Fatafta internet karartmalarının "yeni bir norm" haline geldiği uyarısında bulunuyor.

Access Now'a göre 2025'te 52 ülkede 313 karartma yaşandı ve bu sayı, 2016'da kayıt tutmaya başlamalarından bu yana küresel ölçekte en yüksek seviye.

Abdorrahman Boroumand İnsan Hakları Merkezi'nin icra direktörü Roya Boroumand, İran'da bir bilgi boşluğunun "devletin kendi anlatısını yayımlamasına, yani protestocuları şiddet yanlısı aktörler ya da yabancı ajanlar olarak tasvir etmesine olanak tanırken, aralarında idama mahkûm edilenlerin de bulunduğu mağdurların ve bilgili kaynakların susturulmasına" izin verdiğini söylüyor.

Bu, Sahand için çok önemli bir motivasyon.

"İran rejimi, bir kesinti sırasında öldürebileceğini kanıtladı" diyor:

"İranlıların sahadaki durumun gerçek resmini aktarabilmesi son derece hayati."

Kaçakçılığa yardım etmek için gönüllü olarak kaydolanların "riskin farkında olduğunu" söylüyor. Ancak "bu bir mücadele" diye ekliyor ve "bir şekilde müdahale edip yardım etmemiz gerektiğini hissediyoruz" diyor.

Kaynak: BBC

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'da Starlink ile İnternet Kaçakçılığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Belki de şampiyonluk gitti Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı Belki de şampiyonluk gitti! Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı
Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez’in yüzünün son durumu korkuttu Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez'in yüzünün son durumu korkuttu
İran’ın BAE’ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada İran'ın BAE'ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada
Galatasaray’a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar Galatasaray'a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar
Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar
İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu
Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz
Hürmüz’de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu Hürmüz'de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu
İran’dan ABD ve BAE’ye Özgürlük Projesi uyarısı İran'dan ABD ve BAE'ye Özgürlük Projesi uyarısı
Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı Tatilcilerden tepki yağıyor Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor
Galatasaray’da Antalyaspor maçı öncesi yasak Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesi yasak
Spor salonunda skandal görüntü Kadınları gizlice kayda aldı Spor salonunda skandal görüntü! Kadınları gizlice kayda aldı
Fenerbahçe’de bomba Sidiki Cherif kararı Fenerbahçe'de bomba Sidiki Cherif kararı
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizesiz seyahat dönemi başlıyor Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizesiz seyahat dönemi başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu

21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
20:37
Wanda Nara’nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin’de büyük ses getirdi
Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi
19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
18:31
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı
Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı
17:46
Tek tek hesaplandı İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
17:00
Mehmet Ali Aydınlar’ın başkan adaylığından vazgeçme sebebi dikkat çekti
Mehmet Ali Aydınlar'ın başkan adaylığından vazgeçme sebebi dikkat çekti
16:59
Mehmet Ali Aydınlar’ın geri adımı sonrası Hakan Safi’nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
16:30
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
16:20
Süper Lig ekibi, Amedspor’u tebrik paylaşımını kaldırdı
Süper Lig ekibi, Amedspor'u tebrik paylaşımını kaldırdı
15:45
Özgür Özel teknedeki eğlence görüntülerine ilk kez yanıt verdi
Özgür Özel teknedeki eğlence görüntülerine ilk kez yanıt verdi
15:44
Arda Turan’dan bomba Galatasaray teknik direktörlüğü sözleri
Arda Turan'dan bomba Galatasaray teknik direktörlüğü sözleri
15:27
TikTok’ta skandal yayın Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
15:06
Romanya’da güven oyu alamayan hükümet düştü Başbakan görevden alındı
Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı
14:36
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi
14:36
Eylem Tok “Aile ile anlaştık“ dedi, acılı babadan jet hızında yanıt geldi
Eylem Tok "Aile ile anlaştık" dedi, acılı babadan jet hızında yanıt geldi
14:27
Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı Kapakları 3 kişi kör etti
Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı! Kapakları 3 kişi kör etti
14:20
Bahçeli’nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti’den ilk yorum
Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 21:46:37. #7.12#
SON DAKİKA: İran'da Starlink ile İnternet Kaçakçılığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.