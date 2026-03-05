İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak

05.03.2026 17:47  Güncelleme: 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran İHA'larının Nahçıvan Havalimanı'nı vurmasına sert tepki gösterdi. Aliyev, "Bu şerefsizler, bize karşı bu terör eylemini gerçekleştirenler pişman olacaklar. Bizim gücümüzü sınamasınlar. Bizim gücümüzü sınamak isteyenlerin başı 'Demir Yumruk' aracılığıyla kırıldı." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran'dan insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıya ilişkin, "Biz, Azerbaycan'a karşı gerçekleştirilmiş bu terör eylemini, bu saldırganlığı kabullenmeyeceğiz. Misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için Silahlı Kuvvetlerimize talimat verildi." dedi.

ALİYEV'DEN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Güvenlik Konseyi, Aliyev'in başkanlığında toplandı. Aliyev, toplantıda yaptığı konuşmada, İran'ın Nahçıvan'daki sivil tesislere saldırısını, "terör eylemi" olarak nitelendirdi ve bu çirkin terör eylemini şiddetle kınadıklarını vurguladı.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin derhal cezalandırılması gerektiğini belirten Aliyev, "İranlı yetkililer Azerbaycan'a açıklama yapmalı, özür dilemeli ve failleri cezai sorumluluğa tabi tutmalılar." ifadelerini kullandı.

Aliyev, İran devletinin daha önce de Azerbaycan'a ve Azerbaycanlılara karşı terör eylemleri gerçekleştirdiğine işaret ederek, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı hatırlattı.

Büyükelçiliğe yapılan saldırıda İran güvenlik güçlerinin 40 dakika boyunca hiçbir müdahalede bulunmadığını anımsatan Aliyev, saldırının Azerbaycan'ı korkutmak için İran'ın devlet kurumlarının en üst kademelerinden sipariş edildiğini söyledi.

İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak

"MİSİLLEME EYLEMİ İÇİN TALİMATI VERDİM"

Aliyev, büyükelçiliğe saldırı gerçekleştiren kişinin Azerbaycan'ın ısrarı üzerine en ağır ceza verilerek idam edildiğini belirterek, "Bu sefer de cevap aynı olacaktır. Biz, Azerbaycan'a karşı gerçekleştirilmiş bu terör eylemini, bu saldırganlığı kabullenmeyeceğiz. Misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için Silahlı Kuvvetlerimize talimat verildi." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan topraklarının İran'a karşı kullanılmasına izin vermeyeceklerini defalarca İranlı yetkililere ilettiklerini bildiren Aliyev, "İran devletinin kontrolündeki medya kaynakları Azerbaycan'ı karalamak, İran'da yaşayan soydaşlarımızın düşüncesini değiştirmek için çirkin iftira kampanyası yürütüyordu. Çünkü bağımsız Azerbaycan'ın İran'da yaşayan birçok Azerbaycanlı için umut yeri olduğunu çok iyi biliyorlardı. Bizi İran kamuoyu karşısında da gözden düşürmeyi amaçlıyorlardı. Azerbaycan ne o zaman ne de bu sefer İran'a karşı operasyonlarda yer almamaktadır ve almayacaktır." şeklinde konuştu.

"HER TÜRLÜ KÖTÜ GÜCE KARŞI KENDİMİZİ GÖSTERMEYE HAZIRIZ"

Aliyev, ülkesinin hiçbir zaman saldırgan politikalardan yana olmadığını, sadece kendi toprak bütünlüklerini koruduklarını dile getirerek, "Nasıl ki Ermenistan işgaline son vermişsek, her türlü kötü güce karşı kendi gücümüzü göstermeye hazırız ve İran'da da bunu unutmasınlar." dedi.

Ayetullah Ali Hamaney'in vefatı üzerine İran'ın Bakü Büyükelçiliğine giderek taziyelerini ilettiğini hatırlatan Aliyev, buna karşılık İran'ın gerçekleştirdiği terör eyleminin nankörlük örneği olduğunu vurguladı.

İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak

"BU TERÖR EYLEMİNİ GERÇEKLEŞTİREN ŞEREFSİZLER PİŞMAN OLACAK"

Aliyev, kendisi dışında hiçbir devlet başkanının İran'ın hiçbir büyükelçiliğine gitmediğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bunu takdir etmemek, bunu küçümsemek, kendilerini alçak ve nankör gibi göstermek kimseye şeref getirmez. Bu şerefsizler, bize karşı bu terör eylemini gerçekleştirenler pişman olacaklar. Bizim gücümüzü sınamasınlar. Bizim gücümüzü sınamak isteyenlerin başı 'Demir Yumruk' aracılığıyla kırıldı. Bugünkü olay da aynı sonucu doğuracaktır. Bu nedenle bu meseleyle ilgili eylem planı hazırlanmalıdır. Bütün talimatlar verildi. İran'ın Bakü Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı, protesto notası verildi. Diğer diplomatik adımlar da atılacaktır. Sınırla ilgili gerekli talimatlar verilmiştir."

"BU LEKE ONLARIN ÇİRKİN YÜZÜNDEN SİLİNMEYECEK"

Bu sabah İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı'nın Bakü'yü arayarak Lübnan'da mahsur kalan İranlı diplomatların tahliyesi için Azerbaycan'dan yardım istediğini belirten Aliyev, şunları kaydetti:

"Derhal uçak gönderilmesi talimatı verdim. Ücretini ödemeye hazır olduklarını söylediler. Zor günde yardım etmezsek ne zaman yardım edeceğiz diye ücrete gerek olmadığını söyledim. Tüm bunların karşılığı Nahçıvan'a alçakça, namertçe darbe indirmek mi olacaktı. Bu leke onların çirkin ve iğrenç yüzünden hiçbir zaman silinmeyecektir. Bu nedenle diplomatik yollarla bütün gerekli tedbirler alınacaktır. Savunma Bakanlığı, Devlet Sınır Hizmeti ve diğer tüm özel birlikler bir numaralı seferberlik durumuna getirilmiştir ve her türlü operasyonu gerçekleştirmeye hazır olmalıdırlar."

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

İHA'lardan biri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düşmüştü. Saldırılarda havalimanı binası zarar görmüş ve dört sivil yaralanmıştı.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve protesto notası verilmişti.

İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak
Kaynak: AA

İlham Aliyev, Nahçıvan, Güncel, Dünya, Terör, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mayat hayat mayat hayat:
    sen çok şereflisin sanki çanak yalayıcı 5 0 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    Sana kötü haberim var sen de yok 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
İran’da dikkat çeken fetva: Cihat çağrısı geldi İran'da dikkat çeken fetva: Cihat çağrısı geldi
Hizbullah, Lübnan’da İsrail askerleri ile çatışmaya girdi Hizbullah, Lübnan'da İsrail askerleri ile çatışmaya girdi
112 yıllık tarihi kulüpte maaşını alamayan işçiler kazan kaldırdı 112 yıllık tarihi kulüpte maaşını alamayan işçiler kazan kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’Balıklar ürküyor’a baksaydık bunları başaramazdık Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Balıklar ürküyor'a baksaydık bunları başaramazdık
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
Çağrı Balta’nın Fenerbahçe’ye transfer olması babası Hakan Balta’nın başını yaktı Çağrı Balta'nın Fenerbahçe'ye transfer olması babası Hakan Balta'nın başını yaktı
Zaniolo’dan geleceği hakkında açıklama Zaniolo'dan geleceği hakkında açıklama
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin uyuşturucu testinin sonucu belli oldu Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Saldırıların ardından İran’daki cadde bu hale geldi Saldırıların ardından İran'daki cadde bu hale geldi
Samsunspor’da Fenerbahçe maçı öncesi can sıkan gelişme Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi can sıkan gelişme
Takımdan ayrılıyor mu Lucas Torreira gelecekle ilgili kararını canlı yayında duyurdu Takımdan ayrılıyor mu? Lucas Torreira gelecekle ilgili kararını canlı yayında duyurdu
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: İspanya ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul ettiler Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: İspanya ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul ettiler
Hürmüz Boğazı’nda binlerce yolcu, İran ablukası nedeniyle gemilerde mahsur kaldı Hürmüz Boğazı'nda binlerce yolcu, İran ablukası nedeniyle gemilerde mahsur kaldı
’Taşacak Bu Deniz’ dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi 'Taşacak Bu Deniz' dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi
Hülya Koçyiğit’in torunu, düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi Hülya Koçyiğit'in torunu, düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda Mehmetçikle iftar programında bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Mehmetçikle iftar programında bir araya geldi
Tahran’da binlerce kişi sokaklara indi Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi
Küba karanlığa gömüldü, milyonlarca kişi karanlıkta kaldı Küba karanlığa gömüldü, milyonlarca kişi karanlıkta kaldı
İsrail ve Dubai takımlarının EuroLeague’de iç saha maçlarını oynayacağı ülkeler açıklandı İsrail ve Dubai takımlarının EuroLeague'de iç saha maçlarını oynayacağı ülkeler açıklandı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı

17:50
Ömer Halisdemir’in kızı ’bordo bereli’ oldu
Ömer Halisdemir'in kızı 'bordo bereli' oldu
17:16
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor
ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor
17:05
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
16:38
’’Para var huzur var’’ dedirten görüntü
''Para var huzur var'' dedirten görüntü
16:28
Galatasaray’ın Barış Alper planı tuttu
Galatasaray'ın Barış Alper planı tuttu
15:52
ABD’yi çaresiz bırakan sistem: İran’a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
ABD'yi çaresiz bırakan sistem: İran'a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
15:44
Aliyev’den İHA saldırısı sonrası orduya ’’Hazırlıklı olun’’ talimatı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı
15:35
Real Madrid’de kriz: Arda Güler’i sırtından bıçakladılar
Real Madrid'de kriz: Arda Güler'i sırtından bıçakladılar
15:19
Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye’den ayrılabilirim
Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye'den ayrılabilirim
14:45
Trump’tan Orta Doğu’da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
14:41
İran’dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama
İran'dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama
14:35
Hamaney’i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?
14:32
İran’da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
14:24
Okul önünde dehşet Başından vurup kaçtı
Okul önünde dehşet! Başından vurup kaçtı
14:03
NATO savaşa girecek mi Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
13:30
Rusya’dan ABD ve İsrail’e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
12:35
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 18:11:33. #.0.4#
SON DAKİKA: İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.